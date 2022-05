Filmgesetz «Es geht um alles oder nichts»: Ostschweizer Filmschaffende hoffen auf eine Annahme der «Lex Netflix» Abopreise würden erhöht und Konsumentinnen und Konsumenten bevormundet. So lauten die Argumente der Gegnerinnen und Gegner des revidierten Filmgesetzes, das am 15. Mai zur Abstimmung kommt. Eine Umfrage unter Ostschweizer Filmschaffenden zeigt, wo diese Argumente zu kurz greifen, wie die Bevölkerung profitieren könnte und was der Schweizer Film braucht, um sein verstaubtes Image loszuwerden. Claudio Weder und Aylin Erol Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Ob Netflix und Co künftig in Schweizer Filmprojekte investieren müssen, entscheidet sich am 15.Mai an der Urne. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Am 15. Mai stimmt das Schweizer Stimmvolk über das revidierte Filmgesetz («Lex Netflix») ab. Mit diesem sollen Streaming-Anbieter wie Netflix oder Disney Plus unter anderem verpflichtet werden, vier Prozent ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes in die hiesige Filmindustrie zu investieren. Während sich die Gegnerinnen und Gegner – an vorderster Front die Jungparteien von FDP, SVP und GLP – an dieser Investitionspflicht stören, sieht die Filmbranche darin eine Chance, wie eine Umfrage unter Ostschweizer Filmschaffenden zeigt.

Diego Hauenstein, Thurgauer Regisseur. Bild: Ramon Konigshausen

«Es geht um alles oder nichts», sagt der Thurgauer Regisseur Diego Hauenstein.

«Es ist unsere einzige Chance, dass sich die Branche nachhaltig verändern und weiterentwickeln kann.»

Sein Hauptargument: Durch die Gesetzesänderung würden effektiv mehr Filme in der Schweiz produziert. Und wenn in der Schweiz gedreht werde, sei das auch für die lokale Wirtschaft am Drehort gut.

Das findet auch die Herisauer Filmproduzentin Ruth Waldburger: «Wenn ich zum Beispiel einen Film in St.Gallen drehe, gebe ich fast einen Drittel des Budgets vor Ort aus, sei das für Hotellerie, Catering, Drehort-Bewilligungen, Schneider, Schreiner, Spediteure oder lokale Arbeitskräfte.»

Schweizer Film könnte internationaler werden

Auswirkungen sind aber auch auf internationaler Ebene zu erwarten. «Das Filmgesetz schafft die Rahmenbedingungen, dass Schweizer Werke auch im Ausland sichtbar werden», sagt Waldburger. Und weiter: «Dass ein Interesse am Schweizer Film besteht, sieht man am Beispiel von ‹Wolkenbruch›, der 2019 als erster Schweizer Film von Netflix aufgekauft und bereits millionenfach angeschaut wurde.»

Die Vorlage würde inhaltlich und kulturell für mehr Vielfalt sorgen, so Waldburger. Sie ist ausserdem überzeugt:

Ruth Waldburger, Filmproduzentin aus Herisau. Bild: Gian Marco Castelberg

«Auch wir Schweizer können einen Hit landen, wie dies die Franzosen mit ‹Lupin›, die Spanier mit ‹Haus des Geldes› oder die Deutschen mit ‹Dark› geschafft haben.»

Und das sei nicht nur wirtschaftlich wichtig für die Schweiz: «Unsere Serien- und Filmproduktion ist auch eine Visitenkarte für das Land, die sich positiv auf den Tourismus auswirken kann.»

Im revidierten Filmgesetz festgeschrieben wäre auch, dass Streaminganbieter mindestens 30 Prozent europäische Produktionen in ihrem Angebot aufführen müssten. Den Gegnerinnen und Gegnern ist diese Vorschrift ein Dorn im Auge. Das sei «staatliche Bevormundung» der Konsumentinnen und Konsumenten.

O'Neil Bürgi, Filmproduzent aus Frauenfeld. Bild: Michel Canonica

Das sieht der Frauenfelder Filmemacher O’Neil Bürgi anders. «Netflix zeigt ja jetzt schon 30 Prozent europäische Filme. Durch die Gesetzesänderung wird dies nur gefestigt für diejenigen Anbieter, die es noch nicht machen.» Dem Thurgauer ist Vielfalt wichtig:

«Eine gute Streaming-Plattform sollte auch eine Plattform für verschiedenste Filmkulturen und Geschichten sein.»

Mirjam von Arx, Regisseurin aus Weinfelden. Bild: Tobias Garcia

Die Weinfelder Filmemacherin Mirjam von Arx bringt noch ein anderes Argument ins Spiel: «Damit werden unsere Chancen verbessert, wieder an europäischen Filmförderprogrammen wie ‹Media› oder ‹Creative Europe› teilnehmen zu können.»

Können Streaming-Anbieter das Image des Schweizer Films aufpolieren?

Gemäss der neuesten Umfrage der SRG könnte es für die Vorlage an der Urne dennoch knapp werden. Ein Grund dafür mag das verstaubte Image des Schweizer Films sein. So argumentiert die NZZ etwa, dass die Schweizer Filmbranche am Publikum vorbei produziere.

Diego Hauenstein kann dieses Argument bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, das Problem sei aber nicht die Qualität des Schweizer Filmschaffens: «Es gibt in der Schweiz einfach zu wenige Möglichkeiten, unkonventionelle, neue Ideen und Projekte, die nicht den SRF-Vorgaben entsprechen, umzusetzen.» Käme eine Film- oder Serienidee beim SRF und bei den inländischen Filmförderprogrammen nicht gut an, gäbe es in der Schweiz kaum andere Anlaufstellen. Hauenstein arbeitet unter anderem auch aus diesem Grund in Berlin. So wie er würden viele Schweizer Filmschaffende wegen fehlender Möglichkeiten ins Ausland abwandern.

Luca Ribler, Editor aus Müllheim. Bild: PD

Das würde sich mit der Annahme des neuen Filmgesetzes ändern, ist der Thurgauer Regisseur Luca Ribler überzeugt: «Kommt ein Projekt beim SRF nicht an, könnte man damit bei verschiedenen Streaming-Anbietern anklopfen, bei denen andere Entscheidungskriterien im Fokus stehen.»

Urs Bühler, Drehbuchautor aus St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Nicht zuletzt hätte die Branche mit der Investitionspflicht auch die Chance, vom ausländischen Know-how zu profitieren, findet der St. Galler Drehbuchautor Urs Bühler:

«Wenn jemand weiss, was die Konsumenten sehen möchten, dann Netflix und Co.»

Keine Angst vor Preiserhöhungen

Ein weiteres Argument der Kontra-Seite: Die Investitionspflicht würde dazu führen, dass sich die Streaming-Abos verteuern. «Das ist einfach nur Unsinn», findet O’Neil Bürgi. Netflix beispielsweise erziele weltweit einen Milliardenumsatz.

«Vier Prozent des Umsatzes aus einem Land, das auf der Landkarte fast nicht zu finden ist, sind für ein Unternehmen dieses Kalibers unerheblich.»

