Jubiläum Vor 25 Jahren wurde das queere Filmfestival «Pink Apple» in Frauenfeld gegründet – gegen den Widerstand fundamentaler Christen «Was würde Jesus dazu sagen?»: Mit Slogans wie diesem protestierten christliche Fundamentalisten 1998 gegen das queere Filmfestival «Pink Apple» in Frauenfeld. Ein Rückblick auf dessen Anfangsphase und das Leben von queeren Thurgauerinnen und Thurgauern. Aylin Erol Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

In der Anfangszeit des «Pink Apple» protestierten regelmässig christliche Fundamentalisten vor dem Cinema Luna gegen das Filmfestival. Bild: Pink Apple Archiv

Sie lächeln nett in die Kamera, die vier jungen Männer und die eine Frau auf dem Foto, welches die «Thurgauer Zeitung» am 29. April 1998 abdruckte. Von einer «wahren Pionierleistung» der Abgebildeten ist im Artikel die Rede. Denn dank Heinz Reinhart, Roland Loosli, Doris Schneider, Marc Haltiner und Thomas Müller, die sich damals als die Gründerinnen und Gründer von «Pink Apple» in Frauenfeld zu erkennen gaben, kann das queere Festival nun sein 25. Jubiläum feiern. Filme von und über queere Personen aus der ganzen Welt laufen vom 6. April bis 5. Mai in Zürich und vom 6. bis 8. Mai in Frauenfeld über die Kinoleinwand.

1998 mit dieser «Pionierleistung» in der Zeitung mit vollem Namen und Gesicht zu erscheinen, erforderte allerdings sehr viel Mut. Es war gleichbedeutend mit einem öffentlichen Coming-out. Das weiss Roland Loosli, der damals auch in die Kamera lächelte und heute noch jährlich das «Pink Apple» mitorganisiert:

Roland Loosli erschien 1998 als einer der Gründer von «Pink Apple» in der Presse und organisiert das Festival noch heute. Bild: Sandra Meier / gestaltungskiosk.ch

«Als ich meinen Eltern vom Artikel erzählte, waren sie kreidebleich.»

Familie und Freunde hätten natürlich gewusst, dass er schwul sei. Trotzdem habe man sich vor negativen Reaktionen gefürchtet – am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, bei entfernten Bekannten. Loosli muss lachen, als er das erzählt. Passiert sei im Endeffekt nämlich überhaupt nichts – keine negativen Reaktionen.

Und doch schwingt eine gewisse Bitterkeit in seinem Lächeln mit. Klar ist, als 1998 fünf Schwule und zwei Lesben sich dazu entschlossen, in der Thurgauer Hauptstadt während acht Wochen Filme über Homosexualität zu zeigen, wussten sie nicht, wie die Thurgauer Bevölkerung darauf reagieren würde. «Über Homosexualität hat man damals schliesslich nicht öffentlich gesprochen», sagt Loosli.

Daniel Bruttin war einer der Gründer, die sich 1998 nicht öffentlich zeigen konnten. Bild: Sandra Meier / gestaltungskiosk.ch

Das Festival war erst das zweite seiner Art in der Schweiz – noch dazu in einer gemeinhin als ländlich und konservativ geltenden Region. Die Angst vor Ausgrenzung und Beschimpfungen führte dazu, dass sich 1998 nicht alle Gründerinnen und Gründer öffentlich zeigten. Daniel Bruttin ist einer von ihnen. «Ich hatte ein spätes Coming-out, zwei Kinder und eine Scheidung hinter mir», erzählt er. Seine Familie habe damals nicht gewollt, dass er sie exponiere.

Christliche Fundamentalisten protestieren

Die Reaktionen auf das erste «Pink Apple» liessen sodann nicht auf sich warten. Was in der Zeitung hochgepriesen wurde, kam in der Bevölkerung entweder gar nicht, oder aber negativ an. So musste die Thurgauer Regierungsrätin Vreni Schawalder, die das Festival am 8. Mai 1998 eröffnete, im Nachgang schlimme Drohungen und Anfeindungen über sich ergehen lassen. Mit ihrem Auftritt würde sie die «Einheit der Familie» gefährden, hiess es damals.

Ein Protestierender hält vor dem Cinema Luna am Bahnhof Frauenfeld sein Plakat mit der Aufschrift «Was würde Jesus dazu sagen?» in die Kamera. Bild: Pink Apple Archiv

Daneben liefen Anhängerinnen und Anhänger des Neuen Rütlibundes, der «Schweizerischen Vereinigung für christliche Moral, Menschenwürde und Familienschutz», am 12. Juni 1998 vor dem Cinema Luna auf. Bruttin erinnert sich:

«Sie waren dagegen, dass Homosexualität als normal angesehen wird.»

Todeswünsche und verbale Angriffe

«Wenn ein Mann bei einer männlichen Person schläft, als wäre es ein Weib, die haben beide ein Gräuel getan und sie sollen unbedingt sterben» oder «Europa, dein Weg zur Hölle ist Homosexualität» war in den Folgejahren auf den Transparenten der Protestierenden zu lesen. «Sie wurden nie gewalttätig und es handelte sich auch nur um eine Handvoll Menschen», sagt Bruttin. Verletzend und bedrohlich seien diese Todeswünsche aber trotzdem gewesen, sagt Loosli. Er weiss, dass wegen dieser Proteste einige Homosexuelle damals nicht ans Festival kamen.

Protestierende christliche Fundamentalisten vor dem damaligen Cinema Luna in Frauenfeld. Bild: Pink Apple Archiv

«Besonders schlimm war es, dass wir nie ganz sicher waren, ob wir im Zweifelsfall den Rückhalt der Stadt und der Polizei hätten», sagt Bruttin und erzählt von einem Fall, in welchem er eine Frau fragte, ob ihre Demonstration überhaupt bewilligt sei. Sie habe nur geantwortet: «Nein, aber ich habe mit dem Hans gesprochen.» Hans Bachofner war damals Frauenfelder Stadtpräsident. Das sei ein ohnmächtiges Gefühl gewesen.

Die Organisatorinnen und Organisatoren hätten den Kopf wegen solcher Aktionen aber nicht in den Sand gesteckt. Im Gegenteil: «Wir haben schnell gemerkt, dass sich dank der Proteste die Medien für uns interessieren, und nutzten das zu unserem Vorteil.» Ausserdem sei man nach den ersten beiden Jahren auf Proteste vorbereitet gewesen. Bruttin sagt schmunzelnd:

«Wir schickten ein paar Tunten raus, zur Gegendemonstration.»

Ein Bild des Gegenprotests der Festivalgänger. Bild: Pink Apple Archiv

Der Thurgau hat sich nicht viel weiter von der Stelle bewegt

Christliche Fundamentalisten, die mit Bibelversen gegen Homosexuelle protestieren – das mag für viele aus heutiger Sicht unvorstellbar klingen. Eva Büchi, Co-Präsidentin und Gründerin des Vereins «Queer Thurgau», gibt jedoch zu bedenken:

Eva Büchi, Co-Präsidentin und Gründerin des Vereins «Queer Thurgau». Bild: Thi My Lien Nguyen

«Ganz so viel hat sich im Thurgau in den letzten 25 Jahren gegenüber queeren Personen leider nicht verändert.»

Noch immer erreichten sie Berichter über Diskriminierungen im Alltag oder am Arbeitsplatz. Sich offen als homosexuell zu zeigen, sei für viele weiterhin eine Hürde. Auch die beiden Gründer Daniel Bruttin und Roland Loosli können Geschichten von zerstörten oder mit Bibelversen überklebten «Pink Apple»-Bannern erzählen. Und als 2012 das Frauenfelder Tourismusbüro die Festival-Flyer nicht ausstellte, mit der Begründung, dass sich «normale» Kundinnen und Kunden durch diese unwohl fühlen könnten, zweifelten sie am Fortschritt im Kanton. Büchi aber malt eine rosigere Zukunft. Die junge Generation würde die Veränderungen im Kanton mit einer stolzen, selbstbewussten Haltung vorantreiben. «Und dass der Thurgau vergangenes Jahr für die ‹Ehe für alle› stimmte, gibt mir ebenfalls Hoffnung.»

Zwei Männer werben 2001 vor dem Eingang des Cinema Luna für das Filmfestival. Bild: Pink Apple Archiv

Das Interesse der christlichen Fundamentalisten flachte schliesslich ab. Proteste gab es ab 2003 keine mehr. Damit konnte sich das «Pink Apple» voll darauf konzentrieren, wofür es eigentlich gegründet wurde: Mit einem mehrwöchigen queeren Kino- und Rahmenprogramm im Thurgau einen Treffpunkt für Schwule und Lesben zu gestalten und die eigene Daseinsberechtigung in der Gesellschaft einzufordern. Und das ab dem Jahr 2000 auch in Zürich.

Auch «Pink Apple» geht mit der Zeit

Heute, 25 Jahre später, kann «Pink Apple» auf eine bewegende Geschichte zurückblicken, die noch lange nicht zu Ende ist. Zum Jubiläum wagten die Organisatorinnen und Organisatoren nun den Schritt, das «Schwullesbische» aus ihrem Titel zu verbannen und mit der Bezeichnung «queer» auszutauschen. Damit sei man in Zukunft inklusiver unterwegs, heisst es seitens des Festivals.

Seine eigene Geschichte reflektiert das «Pink Apple» zum Jubiläum in Zusammenarbeit mit den Websiten schwulengeschichte.ch und lesbengeschichte.ch mit einer Ausstellung. Sie ist derzeit in Zürich, bei Festivalbeginn dann im Cinema Luna in Frauenfeld öffentlich zugänglich.

Neben den Festivitäten stehen in diesem Jahr aber auch Filme aus Osteuropa im Zentrum. Und das nicht ohne Grund, wie Loosli erklärt:

«Was wir 1998 im Kleinen erlebt haben, mit den Protesten und der Aggression, erleben queere Personen in Osteuropa derzeit auf einem noch viel bedrohlicheren Niveau.»

Im vergangenen Jahr trat in Ungarn etwa ein umstrittenes Gesetz in Kraft, welches das Verbreiten von Informationen über Homo- und Transsexuelle einschränkt. Polen wiederum macht neben einer bekannten homophoben Politik auch regelmässig wegen Diskriminierungsfällen und Gewalttaten gegenüber queeren Personen Schlagzeilen. Loosli sagt: «Indem wir queere Filmschaffende aus Osteuropa einladen und ihre Filme zeigen, drücken wir unsere Solidarität aus und ermöglichen eine Plattform zur Diskussion ebendieser Entwicklungen.»

Das diesjährige «Pink Apple» findet vom 26.4. bis 5.5. in Zürich und vom 6.5. bis 8.5. in Frauenfeld statt. Am 8.5. findet im Cinema Luna ausserdem eine Podiumsdiskussion zum Thema «Queer Power im Thurgau» statt. Mehr Informationen unter www.pinkapple.ch/2022.

