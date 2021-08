Filmdreh "Alma und Oskar" in der Walzmühle Frauenfeld

FIlmdreh Sie liebten sich und hassten sich: In Frauenfeld wird das historische Drama «Alma und Oskar» gedreht Klappe, die zweite: Für den Spielfilm «Alma und Oskar» verwandelte sich die Walzmühle in Frauenfeld in ein Wiener Kunstatelier um 1912. Darin wird die stürmische Affäre zwischen der kulturellen Grande Dame Alma Mahler-Schindler und dem Künstler Oskar Kokoschka erzählt. Kathrin Signer 11.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Valentin Postlmayr als Oskar Kokoschka malt an der «Windsbraut». Kunstmaler Nalesini gibt Tipps. Bild: Aliocha Merker

Tuschskizzen und Kohlezeichnungen tapezieren die Wände, Farbkleckse sprenkeln den Boden, in den Fenstern kleben vergilbte Tageszeitungen, auf den Tischen und Staffeleien stapeln sich Pinsel, Tintenfässer, Mörser und Pigmentkästen, in der Mitte des Raums steht eine grosse Malstaffelei. Wir befinden uns im Wien um 1912 im Kunstatelier von Oskar Kokoschka – genauer gesagt: Wir sind in der Walzmühle, einem leer stehenden Fabrikgebäude in Frauenfeld. Darin werden historische Figuren lebendig.

Gerade posiert Valentin Postlmayr als Künstler Kokoschka nervös vor seinem halb fertigen Gemälde, während der Architekt Adolf Loos (gespielt von Wilfried Hochholdinger) versucht, ihn mit seinem sperrigen Fotoapparat abzulichten. «Bissl weiter rechts», weist Loos den jungen Künstler in der Szenerie zurecht. «So, jetzt nicht mehr berühren.» Er nestelt an dem Fotoapparat herum – dann unterbricht der Regisseur Dieter Berner die Szene: «‹Nicht mehr rühren›, heisst dein Text!» Cut.

Co-Produktion von vier Ländern



Valentin Postlmayr und Emily Cox (Alma Mahler). Bild: Aliocha Merker

In der Walzmühle werden die letzten Szenen des Spielfilms «Alma und Oskar» gedreht. Es ist die fünfte Drehetappe der internationalen Produktion – in den letzten drei Wochen war die Filmcrew bereits in Wien, Niederösterreich, Hamburg und Prag. Fünf von insgesamt 35 Produktionstagen finden in der Schweiz statt. Pro Tag entstehen drei Filmminuten – ungefähr 15 Minuten des gesamten Films werden in Frauenfeld produziert.

Ein Jahr lang wurde nach einem geeigneten Ort in der ganzen Schweiz gesucht, weil die Zürcher Firma Turnus Film das Drama als Co-Produzentin mitträgt. Das alte Industriegelände in Frauenfeld sei ein «Glücksgriff», sagt der italienische Kunstmaler Alessio Nalesini. Renovierungsbedürftige Gebäude seien die besten Filmsets, weil man darin seiner Fantasie freien Lauf lassen könne. Nalesini ist verantwortlich für die Malereien am Filmset: Vom Gemälde «Die Windsbraut», an dem Kokoschka im Film arbeitet, hat er zwei Arbeitsetappen nachgemalt und ein komplettes Replikat erstellt.

«Er malte mich, mich, mich!»

Kokoschka hat seine Geliebte wie besessen gemalt. Hier als «Doppelbildnis» (1912/13). Bild: 2020 Fondation

Oskar Kokoschka

Der Film beginnt im Frühjahr 1912. Erzählt wird die Beziehung des jungen Künstlers Oskar Kokoschka und der Komponistin und Kulturförderin Alma Mahler-Schindler. Sie ist nicht nur einige Jahre älter als er, sondern nach dem Tod ihres prominenten Ehemanns, des Komponisten Gustav Mahler, gerade erst Witwe geworden. Es entbrennt zwischen den beiden eine leidenschaftliche, aber auch toxische, obsessive Liebe – «Er malte mich, mich, mich!», schrieb Alma Mahler in ihr Tagebuch. Auf über hundert Gemälden, Zeichnungen und Fächern hat er sie verewigt, während sich seine Hingebung langsam in eifersüchtige Raserei verwandelte.

«Ob es Hass ist, solche Liebe?», zitiert Hauptdarsteller Valentin Postlmayr das Drehbuch auf die Frage, was die Beziehung so aussergewöhnlich machte. Die Affäre dauerte zwei Jahre an und endet mit einem missglückten Selbstmordversuch Kokoschkas. Es sei ideales Drehbuchmaterial gewesen, erzählt die Drehbuchautorin Hilde Berger:

«Ein mittelloser Künstler und eine vermögende Gesellschaftsdame ist alles, was man für eine gute Geschichte braucht.»

Regisseur Dieter Berner gibt Emily Cox (Alma Mahler) Anweisungen. Bild: Aliocha Merker

In der Walzmühle werden alle Szenen in Kokoschkas Atelier gedreht. «Hier entscheidet sich, ob der Film gut wird», sagt Emily Cox, die Alma Mahler darstellt. Das Grundgerüst stehe, was noch fehle, seien die intimen Szenen. Die tatsächliche Liebesgeschichte wird in Kokoschkas Schlafzimmer verhandelt, das ebenfalls in Frauenfeld nachgebaut wurde.

«Alma und Oskar» will mit den Klischees um Alma Mahler als männerverführende Muse aufräumen. Sie sei vielmehr «It-Girl, Managerin und Networkerin» in der Kulturszene gewesen, sagt Berger. Da beide, Alma und Oskar, eigene Memoiren geschrieben haben, ist die Beziehung gut zu rekonstruieren. Interessanterweise unterscheiden sich ihre Fassungen aber erheblich. Cox sagt:

«Es gibt keine objektive Realität. Sie erleben jede Situation verschieden.»

Um das auch filmisch zu zeigen, werden mehrfach zwei Versionen einer Szene gedreht – einmal Oskars Sichtweise auf analoger Kamera, einmal Almas in digitalem Bild. Gedreht wurde in Frauenfeld bis Dienstag, 10. August. Der voraussichtliche Filmstart ist im Frühjahr 2022.