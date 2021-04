Festivalsommer «Wir waren 2020 das grösste Open Air der Schweiz»: Das Kulturfestival St.Gallen zittert um die Ausgabe 2021 Das Programm steht, die Bands sind gebucht. Doch die Veranstalter des Kulturfestivals St.Gallen warten weiter auf eine klare Ansage des Bundesrats, unter welchen Bedingungen das Open Air stattfinden kann. Fix ist bis jetzt nur das Datum: 30. Juni bis 24. Juli. Roger Berhalter 15.04.2021, 19.00 Uhr

Konzert der Band Pätschwerk am Kulturfestival St.Gallen 2020 im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2020)

Es war ein Coup, verbunden mit einer grossen Portion Glück: Im Sommer 2020 konnte das Kulturfestival St.Gallen als eines von wenigen Open Airs in der Schweiz stattfinden. Mit reduzierter Gästezahl zwar und ohne internationales Programm. Doch: Es fand statt.

Während der erste Corona-Superspreader-Fall des Landes publik wurde, feierten die Leute am Kulturfestival St.Gallen ohne Maske und ohne Abstand, wie es damals noch erlaubt war. Das lockere Schutzkonzept funktionierte: Alle 15 Konzertabende konnten stattfinden, ebenso ein Kinderkonzert, ein Kabarettabend und ein Poetry-Slam.

Lukas Hofstetter vom OK des Kulturfestivals St.Gallen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Zu Ansteckungen kam es nicht, und das sonst vergleichsweise kleine Festival war für einmal ganz gross, wie Co-Programmleiter Lukas Hofstetter sagt:

«Wir waren im vergangenen Sommer das grösste Festival der Schweiz.»

Und nun ist wieder alles bereit. Vom 30. Juni bis 24. Juli soll das diesjährige Kulturfestival im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen stattfinden. Man plane im gewohnten Rahmen, sagt Lukas Hofstetter: «Wir sind parat, alles ist organisiert.»

Ein grosser Teil des Line-ups stehe, viele Bands seien schon gebucht. «Darunter sind auch internationale Künstler», sagt Hofstetter. Ob sie einreisen können, habe man ebenfalls schon abgeklärt. Im Juli soll deshalb wieder «ein geselliges, musikalisch und kulinarisch sättigendes Festival die Besucherinnen und Besucher erfreuen», heisst es auf der Webseite des Kulturfestivals.

Ist Tanzen erlaubt? Kommt nur hinein, wer geimpft ist?

Doch die Veranstalter halten sich noch zurück, der Ticketverkauf ist noch nicht gestartet. Hofstetter wartet auf ein Signal aus Bern:

«Ich vermisse eine klare Ansage des Bundesrats, unter welchen Bedingungen Kultur im Sommer stattfinden kann.»

Dazu habe der Bundesrat diese Woche nichts gesagt, als er weitere Lockerungsschritte bekannt gab. Doch würde Hofstetter gerne wissen, wie ein Open Air in diesem Sommer realistischerweise aussieht: Braucht es eine Maskenpflicht? Ist Tanzen erlaubt oder müssen die Besucher an reservierten Plätzen sitzen? Kommt nur hinein, wer geimpft ist oder einen negativen Test vorweisen kann? Wie viele Besucher sind erlaubt? All diese Fragen bleiben vorerst unbeantwortet. Und wenn sie nicht bald beantwortet würden, sagt Hofstetter, «dann wird das ein ruhiger Kultursommer».

Rückblick Kulturfestival 2020: Der Zusammenschnitt zeigt die schönsten Momente des letztjährigen Open-Airs im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums. Quelle: Youtube

Für 2021 können die Veranstalter des Kulturfestivals also noch kaum Konkretes vermelden – im Gegensatz zu 2022. Dann werden The Dead South in St.Gallen auftreten. Das Quartett aus Kanada war eigentlich schon für dieses Jahr gebucht, nun verschiebt sich das Konzert auf den Mittwoch, 29. Juni 2022.