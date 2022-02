Das Theaterfestival Jungspund begeistert auch das ältere Publikum

Festivaleröffnung Für Kinder bis 99: Am St.Galler Theaterfestival Jungspund kommt auch das ältere Publikum auf seine Kosten Frech, poetisch, nachdenklich – so eröffnet das Stück «Es Kamel im Zirkus» des St.Galler Cirque de Loin das dritte Jungspund-Theaterfestival in der Lokremise. Und begeistert auch das erwachsene Publikum. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 18.02.2022, 17.30 Uhr

Im Stück «Es Kamel im Zirkus» der St.Galler Kompanie Cirque de Loin geht es um die Freundschaft zwischen einem Kamel und einem Clown, gespielt von Tänzerin Julia Anna Sattler und Michael Finger. Bild: Cirque de Loin

Es war ein ungewohntes Bild, das sich am Donnerstagabend in der Lokremise St.Gallen bot: etliche Menschen, Gesicht an Gesicht – ganze Gesichter, nicht zur Hälfte durch eine Maske bedeckt. Die dritte Ausgabe des Kinder- und Jugendtheaterfestivals Jungspund konnte am ersten Tag ohne Masken- und Zertifikatspflicht eröffnet werden. Von perfektem Timing sprach Festivalleiterin Gabi Bernetta, konnte man doch auch die zweite Ausgabe vom 27. Februar bis zum 7. März 2020 vor dem ersten Lockdown gerade noch durchführen.

Maria Pappa, St. Galler Sadtpräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Zur Festivaleröffnung richtete auch Stadtpräsidentin Maria Pappa einige Worte ans Publikum. Sie erzählte von eigenen Bühnenerfahrungen, vom Lampenfieber und Theaterbesuchen. «Das Jungspund-Theaterfestival widmet sich den Sorgen und Ängsten der jungen Generation und klammert schwierige Fragen nicht aus», lobte die Stadtpräsidentin das Festival. Neben einer Videobotschaft von SP-Regierungsrätin Laura Bucher sprachen auch Jonas Knecht, Schauspieldirektor am Theater St. Gallen, und Frauke Jacobi, Leiterin des Figurentheaters St. Gallen – beides Partnerhäuser des Festivals.

Monster und Menschen Ein bisschen Mut muss sein: Im Figurentheater lauert der Yark, und er frisst am liebsten kleine Kinder: Das Stück ab 7 von Dani Mangisch ist am Samstag, 19. Februar, um 14.30 Uhr zu sehen. Derweil wird vor der Lokremise das «Loichtgehoier» gebaut; Vernissage der Holzinstallation ist um 16.30 Uhr. Die Basler Companie Tabea Martin präsentiert das Tanzstück «Geh nicht in den Wald, im Wald ist der Wald» (19 Uhr, ab 8). In Anlehnung an das Märchen von Esel, Hund, Katze und Hahn spielt das Theater Kolypan «Toto, Laura & die Stadtmusikant:innen» (So, 11 Uhr, Figurentheater); in «Ich heisse NAME» (So, 14.30 Uhr, ab 5) geht es um Identität und Rollen. (bk.) Weitere Stücke und detailliertes Programm unter www.jungspund.ch

Noch einmal Kind sein

«Man ist viel zu früh jung», zitierte Jonas Knecht den Lyriker Robert Schindel. Doch Michael Fingers Stück «Es Kamel im Zirkus», mit dem das Festival eröffnet wurde, versetzte wohl so manchen Erwachsenen wieder in die Kindheit oder Jugend zurück. Das Stück ab sechs Jahren berührte an der Premiere das vorwiegend erwachsene Publikum.

Schon der Popcorn-Duft, der den ganzen Saal in der Lokremise erfüllt, entführt das Publikum in die Zirkus-Manege, in die nun der Clown mehr torkelt als geht. Im Mund ein Saxofon und eine Klarinette, schlurft er schwankend mit seinen roten Schlappen, auf denen «Chill out» steht, in die Manege. Die Furzgeräusche, die er mit seinen Instrumenten von sich gibt, erheitern vor allem die wenigen Jugendlichen in der ersten Reihe. Trotz seiner offensichtlichen Popcorn-Maschinen-Phobie füllt er einige Maiskörner hinein, schliesst sie aber schnell wieder.

In diese Szene platzt das Kamel – im pastellfarbenen Einhornpulli und mit rosa Moonboots. Es macht sich über das Popcorn her, stopft es sich handvollweise in den Mund, als wäre es ein Hamster. Es soll mit dem Clown eine neue Nummer einstudieren: Auf seinem Rücken soll der Clown Faxen machen.

Der Clown und das Kamel beim Einstudieren der Zirkusnummer. Bild: Cirque de Loin

Nicht nur zum Lachen

So lustig die Faxen auch sein mögen, bei Fingers Stück, in dem er selbst als Clown in der Manege steht, bleibt einem das Lachen schon mal im Hals stecken. Denn dieser Clown ist völlig am Ende, der ewigen Faxen überdrüssig und abgestumpft. Das Stück ist nicht einfach eine Lachnummer, sondern stimmt nachdenklich. Auch das Lächeln des Kamels ist nur eine Maske, die mit jedem Takt von Fingers Lied «Elei» mehr und mehr in sich zusammenfällt und schliesslich zu einer verzerrten, weinenden Fratze wird. Schliesslich fasst es den Plan, zurück nach Hause zu wandern und nimmt den Clown mit.

Die Tänzerin Julia Anna Sattler überzeugt als Kamel in jeder Stimmungslage von übermütig fröhlich bis zur Kamelsträne. Mit seinem trockenen Humor führt das Kamel mit saloppen Sprüchen durch die Geschichte, während der Clown sich nur pantomimisch ausdrückt, abgesehen von den Texten in seinen Liedern. Diese werden begleitet von The Dromedars, der Zirkusband. Sie spielt nicht nur tolle Melodien, etwa auf dem Balafon – einem Xylofon mit Kalebassen als Resonanzkörpern –, sondern zaubert auch eine Soundkulisse. Da wird die höchste Cellosaite zu einer lästigen Mücke und die Trommel zu versuchten Klatschen, um das Insekt zu erledigen. «Es Kamel im Zirkus» ist nicht nur ein Kinderstück und es ist auch nicht nur Theater. Es ist Konzert, Tanz, ein bisschen Zirkus und ein Stück wiedergewonnene Kindheit.

