Schlossmediale 2021: Spiel mit Klang und Raum

Festival Wenn die Rohkostraffel am Gewohnten kratzt: Klang- und Raumexperimente an der Schlossmediale Werdenberg Kleine können Grosses, die Grossen spielen kindlich lustvoll und hintergründig mit Alltagsgegenständen, im Dienst der Kunst – vertraut überraschend gab sich das eigensinnige Festival für Alte Musik, Neue Musik und audiovisuelle Kunst am Eröffnungswochenende. Bettina Kugler 24.05.2021, 20.00 Uhr

Percussiver Gruss aus der Küche: Tobias Dutschke, Kara Leva und Julian Belli bei der Uraufführung des Auftragswerkes «Eines Tages alltäglich» von Elena Mendoza im Schloss Werdenberg. Bild: Anja Koehler

Die Verzauberung beginnt schon auf dem Weg hoch zum Schloss, vom See aus, kaum hat man dem Rummel am Parkplatz den Rücken gekehrt: beim Blick auf das Städtli und Schloss Werdenberg. Vorbeispazierend am Schlangenhaus, unter dessen Giebel ein mächtiger Lindwurm lauert, fühlt man sich plötzlich klein, wie ein verirrtes Kind in einer geheimnisvoll schönen Märchenwelt. Was wird wohl im nächsten Moment passieren?

Die Schlossmediale jedenfalls, dieses mutige und zuverlässig inspirierende Festival für Alte Musik, Neue Musik und audiovisuelle Kunst, überrascht Jahr für Jahr mit Unerhörtem aus diversen Zeiten und Weltgegenden. Und bettet es ein in die an sich schon spektakuläre Umgebung einer mittelalterlichen Burganlage. Doch damit nicht genug. In Werdenberg entsteht jeweils Neues vor Ort: Kunst und Klangkreationen, die das Schloss als Gehäuse, als Projektionsfläche und Resonanzraum einbeziehen.

Installationen werfen lange oder zwergenhafte Schatten

Dieses Jahr sind es Arbeiten von William Speakman und Sarah Hillebrecht, Katherine Newton und Katia Rudnicki, von Roland Stratmann und Lilla von Putkamer, zudem eine Performance der an der Schlossmediale unterdessen wohlbekannten Adelheid Kreisz gemeinsam mit der Flötistin Els Jordaens. Sie alle spielen fantasievoll und tiefgründig mit dem Motto der Schlossmediale 2021, «Gross und Klein».

Das Schloss als Gehäuse und Projektionsraum für zeitgenössische Kunst: Hier die Installation «Fragmente» von Katherine Newton und Katia Rudnicki. Bild: Anja Koehler

Sie kehren Grössenverhältnisse durch Perspektivwechsel um, reflektieren das Kleinsein und Grosswerden, das Siegen und Unterliegen. Ihre Installationen werfen lange oder zwergenhafte Schatten oder lassen Riesenhemden zwischen trutzigen Mauern schweben.

Worte werden abgeklopft, mit Bechern, Glocken und Besteck

Vielfach stammt das Material dazu aus dem Alltag – auch bei Elena Mendoza, der aus Sevilla stammenden Komponistin im Fokus. Zusammen mit dem Regisseur Matthias Rebstock arbeitet sie (nicht nur in Werdenberg) an der «fortwährenden Infragestellung von Wirklichkeiten», was komplizierter klingt, als es tatsächlich ist.

Sie spielen mit der Macht der Gewohnheit, auch der Sprachgewohnheiten und Redeweisen: Tobias Dutschke und Kara Leva klopfen im Stück «Über die Schwierigkeiten der Umerziehung» Texte von Hans Magnus Enzensberger ab – ihre Instrumente sind Alltagsdinge. Bild: Anja Koehler

Das zeigte das Eröffnungskonzert am Freitag: «Eines Tages alltäglich», eine inszenierte Text-, Klang- und Geräuschcollage mit dem Ensemble Ascolta, der Sopranistin Kara Leva, der Geigerin Emannuelle Bernard und dem Percussionisten Tobias Dutschke. Vor allem aber mit vertrauten Dingen aus Küche und Werkzeugkasten: Gläsern und Schüsseln, klapperndem Besteck und leise surrenden Milchaufschäumern. Die Texte von Hans Magnus Enzensberger, raffiniert rhythmisiert und buchstäblich auf ihren Sinn abgeklopft, in Percussion umgewandelt, kratzen am allzu Gewohnten in der Art zu reden, in Floskeln zu denken.

Die 13-jährige Flötistin Sarah Vester im Konzert «David und Goliath». Bild: Anja Koehler

Dass schon Kleine zu musikalischen Grosstaten fähig sind, ob in Minutenwalzern oder Titanenstücken wie Beethovens «Pathétique», war am Sonntag im Konzert «David und Goliath» zu erleben. Eine gute Gelegenheit, in intensiven 90 Minuten das Ohr in die Zukunft zu richten.

Weitere Konzerte, Performances und Workshops noch bis 30.5., schlossmediale.ch