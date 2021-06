Festival Neue Musik Rümlingen kommt ins Appenzellerland

Festival Ungewohnte Klänge am Wanderweg: Der Gaiser Musiker Patrick Kessler ist Reiseführer auf den Spuren Robert Walsers Im September findet im Appenzellerland ein Festival für experimentelle Musik statt. Es widmet sich mit viel Ostschweizer Beteiligung dem Bieler Schriftsteller Robert Walser. Künstlerischer Co-Leiter ist der Gaiser Patrick Kessler.

23.06.2021

Der Gaiser Musiker Patrick Kessler ist künstlerischer Co-Leiter des Festivals «Neue Musik Rümlingen».

Bild: Michel Canonica

Wenn in der Vorbereitung eines Musikfestivals die Wanderschuhe geschnürt werden, dann darf man gespannt sein. «Wir waren tagelang unterwegs, um Routen zu finden, an denen entlang sich Musik aufführen lässt», erzählt Patrick Kessler. Der Appenzeller Kontrabassist und Tonkünstler ist Mitkurator der 31. Ausgabe des Festivals «Neue Musik Rümlingen», das vom 16. bis 19. September experimentelle Musik aus dem ganzen deutschsprachigen Raum nach Appenzell, Herisau, Heiden und Trogen bringt. Auf dem Programm stehen Konzerte, Musiktheater, Performances – und literarisch-musikalische Spaziergänge. Wobei: Es seien eher Wanderungen, warnt Kessler mit einem Schmunzeln.

Kessler, zum ersten Mal dabei am Festival Rümlingen, hat in der künstlerischen Leitung eine besondere Rolle: Er ist der Reiseführer im Team. Das Festival, dessen Heimat im kleinen Dorf Rümlingen im Kanton Basel-Land liegt, wird jedes zweite Jahr an einem anderen Ort in der Schweiz ausgetragen. Kessler erzählt:

«Die Leitung war angewiesen auf jemanden, der das Appenzellerland kennt.»

Er lebt und arbeitet in Gais, kennt die Wanderwege und Weiler, ist als Gründer und künstlerischer Leiter des «Klang Moor Schopfe», eines Festivals für audiovisuelle Installationen bei Gais, bestens vernetzt mit den Künstlerinnen und Künstlern der Region. Dort, am «Klang Moor Schopfe» 2019, habe ihn die Festivalleitung des «Rümlingen» als Mitkurator angefragt, erinnert sich Kessler.

Walsers Schriftbild zum Klingen bringen

Das Festival «Klang Moor Schopfe» findet im September in elf Scheunen im Hochmoor von Gais statt.

Bild: Mareycke Frehner

Dass das «Neue Musik Rümlingen» ins Appenzellerland kommt, hat aber einen anderen Grund: Es folgt den Spuren des Bieler Schriftstellers Robert Walser, der seine letzten 23 Jahre bis 1956 in der Heilanstalt in Herisau verbracht hat. Jedes der über 25 Werke, die alle eigens für das Festival komponiert und dort uraufgeführt werden, setzt sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Leben oder Werk Walsers auseinander.

Ins Festival integriert ist zudem die Jahrestagung der Robert-Walser-Gesellschaft mit Vorträgen. Auch Kessler hat sich vom Dichter inspirieren lassen. Er versucht, Walsers Schriftbild auf eine übergrosse Schallplatte zu übertragen und zum Klingen zu bringen. Der Autor ist ihm vertraut: Als junger Mann habe er oft und gerne Walser gelesen, und noch heute begeistert ihn die Zeitlosigkeit der Texte. «Man kann sie immer noch lesen. Sie haben Tiefe.»

Kessler, Walser, Appenzell – der Ostschweizer Beteiligung am «Neue Musik Rümlingen» ist damit noch nicht komplett. Auf dem Programm stehen auch lokale Grössen wie der St.Galler Komponist Charles Uzor, der Herisauer Geiger Paul Giger oder die Tänzerin Gisa Frank, aber auch Laiengruppen wie die Jugendmusik Rehetobel konnte Kessler mit ins Boot holen. Und der Auftakt zum Festival «Rümlingen» geschieht am «Klang Moor Schopfe», das nur wenige Tage zuvor, vom 2. bis 12. September, stattfindet: Die Klangkünstlerin Cathy van Eck bespielt während zehn Tagen eine von elf Scheunen bei Gais mit einer Klanginstallation, die sich auf einen Text von Walser bezieht.

Sie bildet so das Bindeglied zwischen den beiden Festivals, die aber musikalisch «komplett unterschiedlich» seien, wie Kessler betont. Für ihn habe sich mit der Mitarbeit am Festival «Rümlingen» eine neue musikalische Welt aufgetan, die er vorher kaum kannte. Umso gespannter ist er, welche Klänge im September durchs Appenzellerland wehen werden. Denn gehört hat er noch nicht viel: «Im Moment ist es ruhig. Viele Komponistinnen und Komponisten arbeiten gerade an ihren Werken.»