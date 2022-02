Schauspieler Michael Finger macht wieder Theater für Kinder

Festival «Meistens viel zu nett und mega weichgespült»: Michael Finger macht wieder Theater für Kinder – trashig und unverschämt Nächste Woche beginnt in St.Gallen die dritte Ausgabe des Schweizer Kinder- und Jugendtheaterfestivals Jungspund. Vom 17. bis 26. Februar präsentiert es eine Auswahl der besten aktuellen Produktionen für junges Publikum. Am Eröffnungsabend hat das neue Stück von Michael Fingers Cirque de Loin Premiere: «Es Kamel im Zirkus». Für Finger ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln und Anfängen als Clown und poetischer Bühnenberserker. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Michael Finger und Cirque de Loin eröffnete das Jungspund-Festival. Bild: Belinda Schmid

Wie kommt das Kamel in den Zirkus? Und wie kommt es zurück in die Wüste, wo es eigentlich hingehört, mitsamt dem Clown, den es in der Manege auf dem Rücken getragen hat? Noch verrät Michael Finger, Schauspieler, Sänger und Gründer der in der Ostschweiz beheimateten Theaterkompanie Cirque de Loin, nicht viel. Nur dass das Kamel ursprünglich ein Geschenk war, das ihm sein Gottemeitli gemacht hat. Zum Dank schrieb Finger ein Lied: «Es Kamel im Zirkus», die Geschichte ist darin bereits in knapper Form erzählt.

Jetzt ist daraus ein Stück geworden; mit ihm wird Fingers Cirque de Loin nächste Woche die dritte Ausgabe des Kinder- und Jugendtheaterfestivals Jungspund in der St. Galler Lokremise eröffnen. Zehn Tage lang gibt es bei Jungspund Gelegenheit, Theaterproduktionen aus der ganzen Schweiz für Publikum ab vier Jahren zu entdecken. Natürlich freut sich Finger, dass er mit von der Partie ist: als Wahlostschweizer und als einer, der Theater ohne Altersgrenzen macht. Kein zahmes Kindertheater, wie es noch oft vom erwachsenen Publikum, von den Begleitpersonen erwartet wird, «alles so mega nett und weichgespült». Nichts für ihn.

Er hat seine Sporen im Kinder- und Jugendtheater verdient

Dabei weiss er nur zu gut, dass es längst anders ist. Niedlich, schmuseweich und pädagogisch wertvoll wird keines der Stücke sein, die Jungspund präsentiert. In seinen Anfängen, gleich nach der Ausbildung an der Schauspielakademie in Zürich, stand Finger mit Kinder- und Jugendstücken auf der Bühne, hatte sogar ein festes Engagement beim Jungen Theater Zürich, damals dem einzigen subventionierten Kinder- und Jugendtheater der Schweiz.

«Es waren bewegte Jahre; die Szene war sehr aktiv und experimentell, es gab eine bunte Festivallandschaft, hier und in ganz Europa.»

In einer Soloversion des «Dschungelbuchs» spielte er sämtliche Rollen auf einer leeren Bühne; er war mit «Heidi» international auf Tournee, sogar in Japan. «Ich habe meine Sporen im Kinder- und Jugendtheater verdient», sagt Finger, und es tönt, als würde das jedem Schauspieler gut tun: eine wertvolle Lehrzeit in Kreativität und Ausdauer. Er kennt es jedoch vor allem von der Bühne aus. An prägende Erlebnisse im Publikum kann er sich nicht erinnern.

Futter für alle Sinne gibt es in Michael Fingers Theatermanege. Aber bäh - dieses hier, offeriert in der Probenpause im Chössitheater Lichtensteig, ist ein bisschen versalzen. Bild: Belinda Schmid

Sein Weg ging übers Schultheater. Schon in der Mittel- und Oberstufe, später in der Diplomschule sammelte er Bühnenerfahrung, konnte sich austoben und ausprobieren. «Ich bekam immer eine Rolle, weil ich halt so eine grosse Klappe hatte.» Rein neugierhalber ging Finger zum Tag der offenen Tür der Schauspielakademie, da war er bereits am Kindergärtnerseminar angemeldet. «Und plötzlich sah ich: Das ist ja sogar ein Beruf, den man lernen und in dem ich die ganze Zeit spielen kann. Fechten und kämpfen und küssen!» Für den Kindergarten war er auf immer verloren.

Ein Nackter auf der Bühne schockiert vor allem die Eltern

Das Kindliche, Anarchische hat er nie abgelegt; es kommt in seinem Theater für Erwachsene allerorten zum Vorschein. Nur kann er dort viel hemmungsloser sein. «Ich erinnere mich noch an die Aufregung, die es gab, weil in einem so genannten Weihnachtsmärchen am Theater Neumarkt ein Nackter auf der Bühne war», sagt er. «Die Kinder finden so etwas gar nicht schlimm. Die giggeln halt, genauso bei Schimpfwörtern. Aber die Eltern sind schockiert.» Von Kinder halte man alles fern, Streit ebenso wie Sexualität.

Freunde auf Probe: Michael Finger als Clown, die Tänzerin Julia Anna Sattler als Kamel im Zirkus. Bild: Belinda Schmid

«Es Kamel im Zirkus» wird von der Freundschaft zweier Aussenseiter handeln; vom Mut, etwas zu ändern, der Sehnsucht zu folgen. Fingers Musikerkollegen fanden schon immer, dass vieles in seinem «Musikpott», wie er sagt, nach Kinderliedern klinge:

«Aber hey, ich habe denen gesagt: Quatsch, das ist nicht kindisch, das ist Poesie.»

Festival Jungspund 2022 Theater satt, nicht nur für Junge Bereits zum dritten Mal wird St. Gallen vom 17. bis 26. Februar zum Treffpunkt für die Kinder- und Jugendtheaterszene der Schweiz – und das Publikum bekommt Gelegenheit, sich in dreizehn ausgewählten Produktionen für alle Altersgruppen einen Eindruck vom breiten Spektrum an Themen und Formen zu verschaffen. Zu Gast sind neben anderen das Zürcher Theater Kolypan, die Compagnie Tabea Martin aus Basel, das Bieler Theater La Grenouille und die Junge Marie Aarau, gespielt wird in der Lokremise und im Figurentheater St. Gallen, das zusammen mit dem Theater St. Gallen Festivalpartner ist. Viele der Stücke sind coronabedingt bislang noch wenig gezeigt worden; die letzte Jungspund-Ausgabe ging 2020 gerade noch vor dem Lockdown über die Bühne. Für die freie Szene sei das Festival nach der schwierigen Zeit der Pandemie ein Befreiungsschlag, sagt Festivalleiterin Gabi Bernetta. Nach den vergangenen zwei Jahren sei das Bedürfnis nach Austausch untereinander und mit dem Publikum grösser denn je. Neben den 24 Vorstellungen gibt es Inszenierungseinblicke und Workshops, Konzerte und ein Symposium zum Kinder- und Jugendtheater, veranstaltet von der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur. (bk.)

Festivaleröffnung: Donnerstag, 17. Februar, 19 Uhr, Lokremise. Premiere «Es Kamel im Zirkus» mit dem Cirque de Loin: 20 Uhr. Sämtliche Informationen, Reservation und Programmübersicht unter jungspund.ch

