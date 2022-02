Fanzine «Auch Fussballfans sind kulturaffine Leute»: Das St.Galler Fussballmagazin «Senf» widmet dem Thema Fussball und Kunst eine ganze Ausgabe Choreografien im Stadion oder Graffiti sind im Heft mit dem Titel «Kunstrasen» ebenso Thema wie die Typografie der Rückennummern. «Senf»-Grafiker Fabian Rietmann hat ausserdem im St.Galler Haus zur Ameise eine Ausstellung dazu organisiert. Christina Genova Jetzt kommentieren 04.02.2022, 15.00 Uhr

Der Grafiker Fabian Rietmann im Haus zur Ameise in St.Gallen vor der Wand, die der Typografie von Rückennummern gewidmet ist. Bilder: Reto Martin

Das Cover der neusten Ausgabe des St.Galler Fussballmagazins «Senf» zeigt einen Fussballer in einem altmodischen Tenue in Grün-Weiss. Hinten im Tor steht ein weiblicher Goalie mit Bubikopf-Frisur. «Kunstrasen», der Titel des Hefts, wurde in wilder Graffiti-Schrift darüber gesprayt. Gestaltet wurde die Illustration, die sich auf eine Postkarte von 1914 aus dem Stadtarchiv St.Gallen bezieht, vom Grafiker Fabian Rietmann. Er ist Teil des 16-köpfigen «Senf»-Kollektivs, das seit 2013 zwei Mal jährlich das Magazin ehrenamtlich produziert. Es wird in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt und ist sowohl gestalterisch als auch inhaltlich ein Fanzine mit Anspruch.

Links die Postkarte des St.Galler Espenmoos-Stadions von 1914 aus dem Stadtarchiv. Rechts Fabian Rietmanns Adaptionen für das Cover des aktuellen «Senf»-Magazins.

Jedes Heft ist einem bestimmten Thema gewidmet: Die 15. Ausgabe setzt sich auf 114 Seiten überraschend und kreativ mit der Schnittmenge von Fussball und Kunst auseinander. «Wir hatten die Idee dazu schon lange im Köcher, trauten uns aber nicht so richtig daran», sagt Rietmann. In den acht Beiträgen geht es für einmal nicht um Ballkünstler, sondern das Feld wird viel weiter gesteckt. Die aufwendigen, aus Tausenden Fähnchen und Wurfrollen bestehenden Choreografien der Fans im Stadion werden unter dem Titel «Kurven-Kunst» gewürdigt und deren Entwicklung in St.Gallen wird aufgezeigt.

Fussballillustrationen aus vier Ländern

Einblick in die Subkultur der Ultras, fanatische organisierte Fussballfans, erhält man im Artikel «Strahlkraft aus der Dose». Darin werden die unterschiedlichen Formen und Funktionen von Graffiti erläutert, mit denen die Ultras nicht nur ihr Revier, sondern auch Bahnwaggons oder Betonwände markieren. Die Kunsthistorikerin Dorothea Strauss, die von 1996 bis 2001 die Kunsthalle St.Gallen leitete und zur WM 2006 im Berliner Gropius-Bau die Fussballausstellung «Rundlederwelten» kuratierte, rückt im Interview ein paar Vorurteile zurecht, das Verhältnis zwischen Fussball und Kunst betreffend. Sie sagt:

«Auch Fussballfans sind kulturaffine Leute und umgekehrt gibt es ganz viele Künstlerinnen, die sich mit Fussball beschäftigen.»

3 von 27 Illustrationen, die in der Ausstellung im Haus zur Ameise und im Heft zu sehen sind. Von links nach rechts: «Diversität» des Luzerners Benedikt Notter, «Brave Ada» von Nicole Blattmann aus Trogen und «Maradona» des Londoners Luis Gomez Lanza.

Das zeigt sich in den Arbeiten von 27 Illustratorinnen und Illustratoren aus vier Ländern zum Thema Fussball. Bis auf eine Ausnahme sind es bestehende Werke. Sie sind nicht nur im Heft abgedruckt, sondern sind auch als Reproduktionen im Haus zur Ameise in St.Gallen zu sehen – die Ausstellung ist eine Premiere für «Senf». Auffallend sind die vielen Porträts von Fussballhelden: Diego Maradona natürlich oder Jürgen Klopp, Cheftrainer des FC Liverpool, aber auch der unkonventionelle Éric Cantona, der heute als Schauspieler arbeitet.

Untervertreten sind die Frauen, entsprechend ihrer immer noch marginalen Bedeutung in der Fussballwelt. Dies gilt sowohl für die künstlerischen Beiträge als auch die Bildmotive. Zu den Ausnahmen gehört die Ausserrhoder Digitalkünstlerin Nicole Blattmann. Sie hat die Norwegerin Ada Hegerberg dargestellt, die 2018 als erste Spielerin Weltfussballerin des Jahres wurde. Die Vielfalt der angewandten Techniken ist gross: Mardi Malt aus St.Gallen hat die österreichische Nationalspielerin Nicole Billa als Relief modelliert, der Luzerner Peter Bräm fertigte ein Schabkartonbild Andrés Iniestas an, der 16 Jahre lang für den FC Barcelona spielte.

Exklusive Vereinsschrift

Einen weiteren Teil der Ausstellung und einen Artikel im Heft widmet Fabian Rietmann seinem besonderen Steckenpferd: der Geschichte und der Typografie der Rückennummern auf Fussballtrikots. Für jede Seitenzahl des «Senf»-Hefts hat er eine andere Schrift verwendet, sie stammen von Vereinen, Nationalmannschaften oder Ausrüstern. QR-Codes in Heft und Ausstellung führen zu Spielern, welche die Trikots einst trugen. Fabian Rietmann sagt:

«Ich hätte über dieses Thema ein ganzes Buch schreiben können.»

Die Vielfalt der Typografie von Rückennummern ist verblüffend. Rechts ein Trikot des FC St.Gallen aus den 1960er-Jahren aus dem Fundus von Fabian Rietmann. Damals wurden die Rückennummern noch aufgenäht.

Man glaubt es ihm aufs Wort, denn er weiss zu jeder der Rückennummern, die in der Ausstellung auf quadratische Leinwände gedruckt sind und eine ganze Wand füllen, eine Geschichte zu erzählen.

Das «Senf»-Heft kann über die Website www.senf.sg für 10 Franken bezogen werden. Bild: PD

Etwa zur serifenlosen Nummer 9 des Mittelstürmers William Ralph Dean, der 1933 im Cupfinal für den englischen Klub Everton gegen Manchester City kickte. Es war das erste Spiel, bei welchem die Fussballer Rückennummern trugen. Einen besonderen Bezug hat Rietmann zur Schrift «Gruenweiss», in welcher die Seitenzahl 87 gehalten ist. Es ist die exklusive Vereinsschrift des FC St.Gallen, die der Grafiker mit seinem Büro FF Graphics 2016 für den Klub entwickelte und die bis heute für die Beschriftung der Trikots verwendet wird.

Die Ausstellung im Haus zur Ameise, Augustinergasse 17, St.Gallen, ist nur noch am Samstag, 5.2., von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Es gilt 2G+.

