FAMILIENGESCHICHTE In der Psychiatrie Münsterlingen: «Es muss für meine Grossmutter gewesen sein, als wäre sie lebendig begraben» In ihrem ersten Roman spannt Emma Olivares den Bogen von Chile in den Kanton Thurgau. Anstoss zur Geschichte gab das Schicksal ihrer eigenen Grossmutter, die vierzig Jahre lang in der psychiatrischen Klinik leben musste. Mirjam Bächtold 16.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Winterthurer Autorin Rosmarie Schoop hat sich unter dem Künstlernamen Emma Olivares auf die Spuren ihrer Grossmutter begeben, die in der Psychiatrie Münsterlingen den grössten Teil ihres Lebens verbringen musste. Bild: Andrea Stalder

Als Margrit 1940 vor den Toren der psychiatrischen Klinik Bodenau am Bodensee steht, weiss sie: «Hier komme ich nicht mehr raus.» Es ist das Zeitalter, in der psychisch kranke Menschen – etwa mit einer paranoiden Schizophrenie – verwahrt werden. Margrit ist die Hauptfigur im dritten Teil von Emma Olivares’ Roman «Chile-Salpeter und Edelweiss». Die Winterthurerin mit chilenischen Wurzeln schildert im ersten Teil die Geschichte einer Schweizer Familie, die 1900 nach Chile auswandert. Im zweiten Teil beginnt der mittlerweile 18-jährige Sohn ein abenteuerliches Leben in einem Salpeterwerk. Der dritte Teil des Romans spielt jedoch im Kanton Thurgau.

Wie Margrits Leben mit der Familie in Chile verbunden ist, erfahren die Leser erst gegen Ende des Romans. Auch wenn Emma Olivares einen starken Bezug zu Lateinamerika hat, war dies nicht der Auslöser für ihren Roman. Ihn zu schreiben begann sie mit Margrits Schicksal, denn dazu inspirierte sie ein Mitglied ihrer Familie. «Meine Grossmutter väterlicherseits verbrachte wegen Schizophrenie 40 Jahre in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen», erzählt Emma Olivares.

Medikamentenversuche an Patienten

Als Kind wusste Emma Olivares zwar, dass sie eine Grossmutter hatte, sah sie jedoch nie. Sie stellte das nie in Frage, sie kannte es nicht anders. «Mein Vater besuchte seine Mutter in der Klinik nie, weil sie in der Familie zu einem Tabu geworden war», sagt Olivares. Erst in den letzten Jahren seines Lebens habe er vermehrt von seiner Mutter und deren Krankheit gesprochen. Er habe einige Begebenheiten erzählt, etwa wie sie einmal die zwei Kinder gepackt habe und mehrere Stunden von zu Hause weg und zu Verwandten gelaufen sei. Das war, bevor sie in die Klinik eingewiesen wurde. Emma Olivares sagt:

«Für ihn muss es schwer gewesen sein, ohne Mutterliebe aufzuwachsen. Er hatte fast keine Erinnerungen an sie. Sie ist ihm wohl tröpfchenweise abhandengekommen.»

Nach dem Tod ihres Vaters hat sie die Akten ihrer Grossmutter in der Klinik Münsterlingen studiert. «Ich wollte mehr über sie und ihr Leben erfahren. Ich stelle mir vor, für sie war es, wie lebendig begraben zu sein.» Mittlerweile ist bekannt, dass in den Jahren zwischen 1950 und 1980 in Münsterlingen neue Medikamente an Patienten getestet wurden, ohne diese zu informieren. Solche Versuche habe man mit ihrer Grossmutter nicht gemacht, sagt die Autorin. Aber Schlafmittel und Elektroschocks hätten zur üblichen Behandlung gehört.

«Ich wollte verstehen, was sie erlebt hat.»

Die Recherche zu diesem düsteren Thema sei ihr nicht leichtgefallen. «Aber ich wollte es für meine Grossmutter machen, und um ansatzweise zu verstehen, was sie erlebt hat.» Den Roman hat sie ihrer Grossmutter und ihrem Vater gewidmet. Und noch auf eine andere Art als nur durch die Geschichte erscheint Olivares’ Grossmutter im Buch: Ihr Name war Emma und diente der Autorin als Künstlernamen. Sie heisst eigentlich Rosmarie Schoop, doch für ihren ersten Roman wählte sie die Kombination aus dem Vornamen ihrer Grossmutter und dem Familiennamen ihrer chilenischen Mutter.

Ein besseres Ende für die Romanfigur

Der dritte Teil des Romans bildet nicht das Leben von Emma Olivares’ Grossmutter ab. «Ihre Situation gab nur den Anstoss, doch ich habe mit Margrit einen neuen Charakter erfunden», sagt sie. Schliesslich biete der Roman die künstlerische Freiheit, vieles hinzuerfinden zu können. Die Autorin liest selbst gerne Romane, durch die sie etwas Neues erfährt. Die chilenische Schriftstellerin Isabel Allende ist eines ihrer literarischen Vorbilder. In deren Romanen lernt man durch die Geschichten über die Menschen etwas über historische Begebenheiten. Das will Olivares mit ihrer Geschichte auch:

«Ich hoffe, mit meinem Roman viele Menschen zu erreichen und ihnen unter anderem das Thema Schizophrenie näherzubringen.»

Ein Familiengeschichte, die zwischen Thurgau und Südamerika spielt.

Margrits Schicksal im Roman ist nicht ganz so düster wie jenes von Emma Olivares’ Grossmutter, die in der Klinik gestorben ist. «Margrit wird zwar nicht geheilt, doch sie darf die Klinik verlassen und bei Freunden wohnen.» So konnte Emma Olivares zumindest ihrer fiktiven Romanfigur ein etwas besseres Ende bereiten. «Das Schicksal meiner Grossmutter kann ich nicht ändern. Aber ich wollte ihr mit diesem Buch die Ehre erweisen», sagt sie.

Für das Foto in diesem Artikel ist die Autorin von Winterthur in die Klinik nach Münsterlingen gefahren, an den Ort, der den Ausschlag zu ihrem Buch gab. Kurz nach dem Fototermin hat ein starkes Schneegestöber begonnen. «Mir gefällt die Vorstellung, dass es ein Gruss von meiner Grossmutter war.»

Emma Olivares, Chile-Salpeter und Edelweiss. Eine Familiengeschichte. Edition Contra-Bass, Fr. 27.90