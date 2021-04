Familien Schlossrallye, Kissen-Kino, Kunsträtsel: Sechs Kulturtipps für Kinder für die Frühlingsferien Was tun in den Frühlingsferien? Zum Beispiel eine Privatvorführung im Kino organisieren, ein Musikvideo selber produzieren oder ein Quiz im Museum lösen. Wir haben die schönsten Ostschweizer Kulturangebote für Kinder, Jugendliche und Familien zusammengestellt. Roger Berhalter, Christina Genova, Bettina Kugler, Viola Priss 10.04.2021, 05.00 Uhr

Die zahlreichen Museen der Ostschweiz stellen spannende Angebote für Kinder zur Verfügung, so dass in den Frühlingsferien garantiert keine Langeweile aufkommt.

Ein neugieriger Bär streunt im Unesco-Weltkulturerbe herum: Auf seinen Spuren können Familien den Stiftsbezirk St.Gallen erkunden und sich auf die Suche nach dem verschwundenen Pergament machen. Der «Rätselspass»-Rundgang dauert etwa zwei Stunden und kann individuell zu den Öffnungszeiten des Stiftsbezirks unternommen werden.

Konzipiert ist er für Kleingruppen mit zwei Erwachsenen und bis zu fünf Kindern, die bestenfalls schon lesen können. Zum Lösen der Aufgaben wird leihweise ein Beutel mit Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt. Ob die geplante Kinderführung («Zeitreise ins frühe Mittelalter») am 21. April stattfinden kann, ist noch offen; derzeit sind nur Führungen für Schulklassen erlaubt. (bk.)



Das Rätselspass-Package (max. 2 Erwachsene und 5 Kinder) kostet Fr. 25.– zzgl. Eintritte. Es ist an der Kasse des Ausstellungssaales erhältlich. Für den Beutel mit Hilfsmitteln muss ein Ausweis hinterlegt werden. Öffnungszeiten Stiftsbezirk: Montag bis Sonntag, 10-17 Uhr.

Die Kinos sind zu, Filmabende zu Hause gabs in letzter Zeit genug. Höchste Zeit, eine DVD einzupacken und nach Heiden ins Kino Rosental oder nach Kreuzlingen ins «Kult-X« zu fahren. Dort können Familien einen Film nach Wahl in einer Privatvorführung geniessen. Das Angebot ist kostenlos, Spenden sind willkommen, Popcorn und Getränke vorhanden. In Heiden sind Gruppen von bis zu zehn Personen möglich, in Kreuzlingen maximal fünf Personen desselben Haushalts.

Ein Kissenkino für Erst- bis Sechstklässler bietet der Quartiertreff Talbach an der Zürcherstrasse 64 in Frauenfeld an. Ebenfalls kostenlos, für bis zu 22 Kinder aufs Mal, am 13. April (Filmstart 14 Uhr) und 15. April (9.15 Uhr). Mehr Infos gibt es hier. Kissen und Kontaktdaten fürs Contact Tracing nicht vergessen! (rbe)

Kino Rosental, Heiden: Anmeldung mit Terminvorschlägen und Telefonnummer unter info@kino-heiden.ch (kostenlos)

Kult-X, Kreuzlingen: Anmeldung unter office@kult-x.ch (kostenlos)

Wer beim Hören des Lieblingslieds schon immer einen eigenen Film vor Augen hatte, kann diesen nun Realität werden lassen. Die St.Galler Stadtbibliothek Katharinen bietet am Montag, 19. April, und Dienstag, 20. April einen Musikvideo-Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 12 Jahren an.

Betreut durch Marco Albini, Leiter des Filmclubs Kino-Kids der Bibliothek, wird gemeinsam das Filmkonzept geschrieben, die Szenen aufgenommen und das Ergebnis anschliessend bearbeitet. Maximal zwölf Teilnehmende können im Workshop Kameraführung und Videoverarbeitungssoftware ausprobieren. Am Ende kann das fertige Video mit nach Hause genommen werden. Ausserdem präsentiert die Bibliothek die Ergebnisse anschliessend auf ihrem Youtube-Kanal. (vpr)

Video-Workshop am 19./20. April, jeweils 9–12 und 14–17 Uhr, Altersgruppe: 9–12 Jahre, Unkostenbeitrag: 5 Franken, Anmeldung bis 12. April auf der Bibliotheks-Homepage.

Ein Rubbel-Tattoo im Mittelalterlook kann sich verdienen, wer dem «Fräuli mit em Leuli» ins Schloss Frauenfeld folgt. Ausgerüstet mit einem Rätselbilderbuch tauchen Familien mit Kindern ab 4 Jahren ein in die Geschichte der Stadt Frauenfeld und lernen die legendenhafte Gründerin mit dem Löwen an der Kette kennen.

Die Grösseren heften sich Sven und Kati auf die Fersen: Mit dem Rätselkartenset der beiden Kinder aus der Krimireihe des Thurgauer Autors Daniel Badraun nehmen sie zwölf Objekte des Historischen Museums Thurgau näher unter die Lupe und finden Spannendes über das Leben in früheren Zeiten heraus. Ein Smartphone-Game lockt Familien mit Kindern ab 9 Jahren auf digitale Schnitzeljagd durchs ganze Schloss, vom Waffenkeller bis hoch in den Turm: Auch «Action im Schloss» vermittelt eine Extraportion Wissen über das Leben im mittelalterlichen Thurgau. (bk.)



Leuli-Trail Fr. 5.–/Familie, Rätselkarten Fr. 8.– Smartphone-Game mit eigenem Gerät gratis, Ausleihgebühr Fr. 5.– Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag, 13-17 Uhr. Eintritt frei.

Theo ist sechs Jahre alt und der jüngste Podcaster der Schweiz. Im Naturmuseum Thurgau erzählt er Wissenswertes und Kurioses zu zehn Tieren, die man in der Dauerausstellung finden kann. Zum Beispiel stellt Theo den Neuntöter vor, einen Vogel, der aussieht wie ein Räuber.

Die Podcasts für Kinder ab vier Jahren dauern rund fünf Minuten: Bei jedem Tier gibt es einen QR-Code zum Einscannen. Zu einigen Tieren, darunter Fuchs und Wildschwein, sind auch Arbeitsblätter und Malvorlagen erhältlich. Im Naturmuseum gibt es für Kinder von vier bis acht Jahren auch einen Liederrundgang mit 20 Songs des Thurgauer Liedermachers Marcel Haag. In einem Aufgabenheft können dazu spannende Rätsel gelöst werden. (gen)



Podcast mit Rätseln und Malvorlagen kostenlos; Abspielgeräte für Liederrundgang gratis, Aufgabenheft Fr. 2.–.

Sie schauen uns an, die porträtierten Menschen in der Ausstellung «Blicke aus der Zeit» im Kunstmuseum St.Gallen. Darunter sind elegant gekleidete Kleinkinder, vornehme Damen oder die lustigen Fratzen des St.Galler Künstlers Beni Bischof.

Die fröhlichen, traurigen oder gleichgültigen Blicke der Porträtierten lassen sich mit der ganzen Familie spielerisch mit einem Blicke-Quiz entdecken. Farbige Folien und ein Guckloch laden zudem zum Experimentieren mit dem eigenen Blick ein. Das Quiz kann man gratis an der Kasse ausleihen. Ausserdem sind im nahen Kirchhoferhaus in der Ausstellung «Kunst macht Schule» Kunstwerke von acht St.Galler Schulklassen ausgestellt, die Originalen aus der Sammlung gegenüberstellt werden. (gen)



Das Quiz ist gratis erhältlich und

für Kinder von 5 bis 10 Jahren geeignet. Die Ausstellung «Blicke aus der Zeit» dauert bis 22. April 2022, «Kunst macht Schule» ist bis 2. Mai 2021.