Interview «Wir werden Erste! Das ist gar kein Thema!»: Der Appenzeller Musiker Marius Bear blickt trotz Druck zuversichtlich auf den Eurovision Song Contest Nun steht es also fest: Marius Bear wird die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest in Italien mit seinem Song «Boys Do Cry» vertreten. Der 28-Jährige, der schon von Kindesbeinen an den Wettbewerb verfolgt, freut sich auf Sportlager-Stimmung in Turin und hat schon seinen persönlichen Lieblingssong der Konkurrenz gefunden. Aylin Erol Jetzt kommentieren 10.03.2022, 12.00 Uhr

Marius Bear (28) kommt aus Enggenhütten im Kanton Appenzell Innerrhoden. Bild: PD/ ESC

Gratulation, die internationale Fachjury und das Zuschauerpanel haben Sie zum nächsten Kandidaten gewählt, der die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) vertreten wird. Wie geht es Ihnen?

Marius Bear: Vielen Dank, ja, es freut mich riesig und ich fühle mich geehrt, darf ich für die Schweiz singen. Aber für mich ist das natürlich keine brandneue Information. Ich weiss schon seit zwei Monaten, dass ich am ESC teilnehmen darf. In der Zeit war es für mich mega schwierig, das Maul zu halten. Ich bin manchmal ein Waschweib und möchte solche Sachen am liebsten immer gleich mit allen teilen.

Was bedeutet der ESC für Sie? Waren Sie schon von klein auf jemand, der den Wettbewerb verfolgt hat?

Ja, total. In meiner Familie war das jeweils wie das Lauberhornrennen. Für den ESC haben wir uns am Samstagabend jedes Jahr alle zusammen vor dem Fernseher versammelt. Zusammen gelacht, gestaunt … es waren immer lustige und schöne Abende.

Sie treten in grosse Fussstapfen: Luca Hänni und Gjon’s Tears haben es in den letzten beiden Jahren unter die Top 3 geschafft. Wie geht es Ihnen damit?

Ja, Luca Hänni und Gjon's Tears haben die Messlatte hoch gesetzt. Druck ist definitiv spürbar. Aber ich versuche das Ganze locker anzugehen.

Dann machen Sie sich gar keine Gedanken über Ihre Gewinnchancen?

Doch natürlich. Wir werden Erste! Das ist gar kein Thema! (lacht)

Das hört man gerne. Das letzte Mal hat die Schweiz 1988 mit Céline Dion gewonnen.

Naja, mit dieser Einstellung gehen wir zumindest an den Wettbewerb heran. Ich sage auch immer: Live bin ich am besten. Und beim ESC kommt es ja gerade auf die Live-Performance an. Ich versuche deshalb zuversichtlich in den Wettbewerb zu gehen.

«Boys Do Cry» heisst Ihr ESC-Song für die Schweiz. Was genau möchten Sie damit aussagen, ausser, dass Männer auch weinen?

Durch die Pandemie hatte ich Zeit, mich mit dem auseinanderzusetzen, was mir wirklich wichtig ist. So ist dann dieser Song und das gleichnamige Album entstanden, das Ende März herauskommt. Es geht im Lied darum, dass Emotionen zu zeigen keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Gerade als junger Mann finde ich es in der heutigen Zeit immer wichtiger, hinzustehen und diese Message zu vertreten. Der Song bedeutet mir viel und ist mutig. Deshalb glaube ich manchmal aber auch, dass er entweder mega gut oder aber überhaupt nicht ankommen wird.

Mit dem Song «Boys Do Cry» tritt Marius Bear am Eurovision Song Contest an. Video: Youtube

Wann haben Sie denn zum letzten Mal geweint?

Ich bin generell ein sehr emotionaler Mann. Emotional heisst ja nicht nur weinen, ich zeige auch sonst gerne meine Gefühle, spüre gerne alle möglichen Emotionen. Geweint habe ich das letzte Mal, als ich eine Folge der Serie «After Life» geschaut habe. Dort gibt es eine Szene auf dem Friedhof, wo ein Mann um seine an Krebs verstorbene Frau trauert. Das hat mich berührt.

Am 10. Mai ist es so weit. Die ESC-Vorrunde findet dann in Turin statt. Wie bereiten Sie sich bis dahin auf den Wettbewerb vor?

Viel Zeit bleibt nicht zum Studieren. Am 24. März starte ich in Herisau – in der Heimat – meine Tour. Bis Ende April werde ich durchgehend Konzerte spielen. Nach dem letzten in Winterthur geht es dann direkt nach Turin an den ESC. Der enge Zeitplan ist mir ganz recht. Ich mag es, wenn viel los ist und ich gar nicht dazu kommen kann, mir den Kopf zu zerbrechen.

Worauf freuen Sie sich am meisten beim Wettbewerb?

Auf die vielen Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa. Ich liebe ja Menschen und den Austausch. Für mich wird es sich wahrscheinlich anfühlen wie ein grosses Sportlager.

Haben Sie schon einen Favoriten unter den Songs Ihrer Konkurrenz?

Ja, ich bin mega Fan von «Brividi» der Italiener Mahmood & Blanco. Das Lied hat mich sofort berührt, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Generell finde ich, dass in den letzten drei Jahren die Qualität der Musik am ESC nochmals enorm zugenommen hat.

Sie haben am Anfang erwähnt, dass Sie den ESC immer mit der Familie geschaut haben. Werden Ihre Eltern Sie am Wettbewerb begleiten?

Das weiss ich wegen der Beschränkungen aufgrund von Corona leider noch nicht. Mein Vater wird sicher auch nach Turin reisen. Backstage sind aber sowieso keine Besucherinnen und Besucher zugelassen. Ich hoffe aber, dass wir uns sonst frei bewegen können, das wird sich alles in den nächsten Wochen zeigen. Am liebsten würde ich natürlich einen ganzen Car mit Familie und Freunden füllen und nach Italien fahren. Turin ist ja nicht so weit weg von der Ostschweiz.

Das Auswahlverfahren Ein Panel aus hundert Zuschauerinnen und Zuschauern sowie eine 20-köpfige internationale Fachjury haben Marius Bear zum Vertreter der Schweiz am Eurovision Song Contest 2022 gewählt. Genauso wie am offiziellen Wettbewerb zählten die Stimmen der Jury und des Publikums zu je fünfzig Prozent. Hinter dem mehrstufigen Auswahlverfahren steht das SRF. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr in Turin statt. Das erste Halbfinale mit der Schweiz geht am 10. Mai, das Finale am 14. Mai über die Bühne. Das SRF überträgt den ESC live im Fernsehen. Russland wird nicht teilnehmen Russland ist in diesem Jahr aufgrund des Angriffskriegs Putins auf die Ukraine vom ESC ausgeschlossen, wie der Veranstalter, die European Broadcasting Union (EBU), mitteilte. Der Ausschluss war unter anderem eine Reaktion auf Boykottdrohungen und mehrere Proteste. (aye)

