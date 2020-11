«Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels»: Das Singverbot für Chöre bringt massive Einbussen für freischaffende Musiker mit sich Erst der Lockdown im Frühling, jetzt massive Einschränkungen im Konzertbetrieb und das Verstummen von Laienchören auf unbestimmte Zeit: Freischaffende Sänger und Instrumentalisten können seit Monaten nur sporadisch auftreten und bekommen kaum Anfragen für das Jahr 2021. Die Sorge vor Corona-Langzeitschäden für das Kulturleben wächst. Bettina Kugler, Martin Preisser 24.11.2020, 05.00 Uhr

Da Chorkonzerte, wie hier der St.Galler Domchor bei einer Aufführung, bis auf Weiteres untersagt sind, verlieren viele Profimusiker Auftritte und somit Einnahmen. Bild: Ueli Steingruber

Es war ein kurzer, intensiver Kultursommer 2020, mit vielen spontan entstandenen Projekten und kleinen Festivals unter strengen Schutzmassnahmen. Doch seit Ende Oktober bangen freischaffende Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten wieder um jeden Termin. Was das für ihre Jahresabrechnung bedeutet und für die Planung, wie es sich auf die Lust an ihrem Beruf auswirkt und auf die Branche insgesamt – darüber haben wir mit zwei Sängerinnen, einer Percussionistin und einer Dirigentin gesprochen.

Die Altistin Barbara Erni schaut zurück auf ein Jahr voller Absagen - möchte aber weiterhin «den schönsten und besten Beruf» ausüben dürfen. Bild: pd

Ihren letzten Auftritt als Gesangssolistin mit Chor und Orchester hatte Barbara Erni Anfang März - kurz vor dem Lockdown. Bis dahin waren Engagements für grosse Konzerte und Festgottesdienste, unter anderem in der Kathedrale St. Gallen, ihre Haupteinnahmequelle gewesen: vorwiegend Projekte mit grösseren Laienchören und semiprofessionellen Ensembles. Nun folgte Absage auf Absage. Projekte im Herbst und Winter hingen in der Schwebe, manches wurde vorausschauend gleich um ein Jahr verschoben.

«Anfangs dachte ich noch: 2021 wird ein fettes Jahr mit einer übervollen Agenda», sagt die im Linthgebiet aufgewachsene Altistin. Das alles stehe nun in den Sternen; neue Anfragen habe sie seither kaum bekommen. Als Mutter zweier noch kleiner Kinder konnte Barbara Erni bislang ihre Konzerttätigkeit gut mit den Familienaufgaben in Einklang bringen und einen Teil des gemeinsamen Einkommens verdienen. Sie sagt:

«Es belastet wahnsinnig, keine Perspektive zu haben, nicht zu wissen, wann es weitergeht und wie.»



Kein Chorleiter plane zum jetzigen Zeitpunkt ins Ungewisse hinein, schon gar nicht grosse Projekte. «Selbst wenn Chöre wieder proben und konzertieren dürfen: eine ‹Matthäuspassion› etwa wird man nicht aufführen können, nicht einmal in grossen Kirchen. Die derzeit erforderlichen Abstände wären bei so vielen Beteiligten nicht möglich, und die Einnahmen zu gering».

Chöre, die als Vereine mit jeder verkauften Karte rechnen müssen, scheuen das Risiko erheblicher Defizite. Wenn sie denn überhaupt die Coronakrise überstehen. Barbara Erni sorgt sich nicht primär um ihre eigenen Einkünfte. Sie sagt:



«Ich habe Angst um unser gesamtes Business, um die vielfältige und gelebte Musikkultur.»

Möglich sei auch, dass das Sponsoring wegbreche, wenn es den KMU in Folge der Coronakrise schlecht gehe. Viele Konzertprojekte im Laienbereich wären dann nicht mehr realisierbar - was freischaffenden Berufsmusikern und -musikerinnen wie Barbara Erni die Existenzgrundlage entziehen würde.



Sängerin Barbara Erni tritt als Solistin oft mit Laienchören auf – hier in der «Johannespassion» von Johann Sebastian Bach in Solothurn. Solche Konzerte fallen nun coronabedingt alle aus.

Bild: Oliver Menge (Solothurn, 24. März 2019)

Bereits im ersten Halbjahr kam die Konzertsängerin auf einen Verdienstausfall im fünfstelligen Bereich; fast 80 Prozent wurden davon entschädigt - doch die bürokratischen Hürden seien hoch, erzählt sie. «Man arbeitet sich durch eine Flut an Onlineformularen, erstellt Listen, scannt Verträge ein, und wehe, man verpasst eine Frist auch nur um wenige Stunden, dann heisst es nur: Ihr Pech!» Das drückt zusätzlich auf die Stimmung. 18 Konzertprojekte und drei Gottesdienste, an denen sie als Solistin engagiert war, fielen in diesem Jahr aus - und auch die damit verbundenen Begegnungen, das bewegende Miteinander, das Glück gemeinsamen Musizierens.



Nothilfe wollte sie anfänglich nicht beantragen; «es war ja zunächst nicht so existenziell», sagt sie. Viele freischaffende Musiker denken so. Sie scheuen den Weg zu Ämtern, leben zunächst von Ersparnissen, den Einkünften aus kleinen Unterrichtspensen - und fühlen sich, auch wenn sie für ihre berechtigten Forderungen eintreten, als Solisten. Als Einzelkämpfer ohne lautstarke Lobby im Rücken. «Ich bin gewohnt, eher diskret aufzutreten», sagt Barbara Erni. Im Bereich geistliche Musik, in dem sie viele Engagements hat, wird das geschätzt.



Im Kopf hat sie auch schon die Option durchgespielt, wieder als Primarlehrerin zu arbeiten. «Aber das Herz sagt mir: Ich habe doch den schönsten und besten Beruf. Ich will singen!»



Über einen Mangel an Anfragen konnte sich Inez Ellmann in den letzten Jahren nicht beklagen: als Spezialistin für Barockpauke und am Marimbafon besetzt sie in der Region und darüber hinaus eine Nische. Sie lebt zu 70 Prozent von Auftritten - der grösste Teil davon in projektweiser Festanstellung, meist in Kirchen, mit Chören, aber auch als Zuzügerin in Orchestern. Der geringste Teil sind Einkünfte als Selbständige, in Duo- oder Triobesetzung. Wenn es einmal laufe, sagt sie, dann werde es immer mehr; ein Engagement ziehe weitere nach sich. Doch zur Zeit ist sie froh um die 30 Prozent regelmässiger Einkünfte aus kleinen Unterrichtspensen: an den Kantonsschulen Trogen und am Burggraben, an der Musikschule St. Gallen.



Weggefallen sind mehrere kleine Projekte, eines am Opernhaus Zürich, eines mit dem Musikkollegium Winterthur, erst kürzlich ein Konzert in Barockbesetzung in Schaffhausen, noch vor dem Singverbot für Chöre. Der beteiligte Chor musste in Quarantäne. Ein anderer sagte das geplante «Weihnachtsoratorium» ab - die Sängerinnen und Sänger hatten Angst zu proben. Substanzieller sind die Ausfälle bei Konzert und Theater St. Gallen während des Lockdowns: die Oper «Lessons in Love and Violence» und ein gross besetztes Orchesterkonzert in der Tonhalle. «Dafür war ich lange im voraus angefragt und habe spätere Angebote abgelehnt», sagt sie. Entschädigung hat sie bislang noch keine erhalten.



Wie unterschiedlich die vertraglichen Bedingungen sind, tritt durch die Coronakrise offen zutage: Wenn es darum geht, Ausfallhonorare zu beantragen. Nicht alle Orchester haben Kurzarbeit beantragt, und wenn, dann waren Zuzüger nicht immer mit eingeschlossen. «Es hiess dann, ich solle mich beim RAV arbeitslos melden», sagt Inez Ellmann. Das aber hätte bedeutet, statt Ausfallentschädigungen Arbeitslosengeld zu beziehen und sich im Gegenzug mehrmals im Monat auf offene Stellen bewerben zu müssen - die sie als freischaffende Musikerin ja nicht sucht. Sie sagt:



«Die Situation ist traurig, aber sie flösst auch Angst ein. Man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Corona wird uns noch lange begleiten, und es wird wohl nie wieder so, wie es war.»

Sonst habe sie um diese Zeit schon viele Anfragen und feste Vereinbarungen für das kommende Jahr. Das ruhe jetzt alles. Viele Orchester, Chöre und Ensembles, befürchtet sie, werden die Krise nicht überstehen. Bei den anderen plane man, wenn überhaupt, kleiner - und ohne Zuzüger.

Die Sopranistin Kimberly Brockman unterrichtet auch Chorsängerinnen.

Bild: pd

Noch vor zehn Jahren hätten ein zeitweiliger Lockdown und ein unbefristetes Singverbot für Chöre die St. Galler Sopranistin Kimberly Brockman wesentlich härter getroffen. Damals machten die Gagen aus Engagements als Solistin in Konzerten und Gottesdiensten einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte aus, und es waren viel mehr als heute. Unterdessen hat sich ihr beruflicher Fokus verschoben; als Leiterin der Diözesanen Kirchenmusikschule (DKMS) hat sie weniger Zeit für Konzertengagements.



Gleichwohl machen sich die Ausfälle finanziell bemerkbar. Für zwei coronabedingt abgesagte Konzerte muss sie auf relativ hohe Gagen verzichten; viele kleine Einsätze bei Laienchören in der Region, sei es als Stimmbildnerin oder Korrepetitorin an Singwochenenden, sei es als Solistin bei Gottesdiensten, fielen 2020 weg. «Es gibt sicher härtere Fälle», sagt sie - doch in ihrer Jahresabrechnung fehlt ein Viertel ihres Einkommens. Und es könnten künftig mehr werden, auch bei Kollegen, die wie sie unterrichten: «Viele Chormitglieder nehmen Gesangsstunden, aber nicht für den Hausgebrauch. Sie würden vielleicht aufhören, wenn das Singverbot länger bestehen bleibt oder ihr Chor nach Corona nicht mehr existieren sollte.»

Die Idee, derzeit ausschliesslich jenen das Singen zu erlauben, die es zum Beruf gemacht haben, um bei ihnen Verdienstausfälle zu verhindern, greife zu kurz:

«Viele ausgebildete Sänger und Instrumentalisten leben vor allem von Engagements mit Laienchören. Diese tragen einen grossen Teil unseres Konzertwesens. Fällt das weg, dann haben auch Profis keine Einkünfte mehr.»



Kimberly Brockman dirigiert das Weihnachtssingen «Festival of Nine Lessons and Carols» in der St. Galler Kathedrale – für 2020 hat sie das jährliche Konzert mit Lesungen und Liedern (auch zum Mitsingen) allerdings absagen müssen. Bild: PD

Dass Profichöre zwar weiterhin proben dürfen, jedoch nicht konzertieren, sei wenig sinnvoll. Geprobt werde im Hinblick auf einen Auftritt, auf ein konkretes Programm; die Entscheidung zeuge von wenig Einblick in die Arbeit von Berufsmusikern. «Es gibt viele Widersprüche im Katalog der Massnahmen», findet die Sopranistin, «und ich finde schade, dass es den Kulturbereich so hart trifft.» Singen ist für sie nicht nur ein Job, sondern eine durch nichts anderes ersetzbare Form von Kommunikation. Das gelte aber auch für viele Laien:



«Menschen wollen sich äussern, sie wollen sprechen – und singen. Nicht nur unter der Dusche, sondern zusammen mit anderen. Das zu unterbinden, ist nicht natürlich.»

Umso mehr hofft Kimberly Brockman, dass die Fallzahlen jetzt deutlich sinken und ein Neustart bald möglich sein wird: «Wenn das einstweilige Singverbot dazu beiträgt, dann bin ich gern bereit, diesen persönlichen Anteil zu leisten.»

Anna Jelmorini kennt man in St. Gallen als leidenschaftliche Dirigentin des Bach-Chores. Sie sei fast ein wenig erleichtert gewesen, als vom Bund die klare Regelung – heisst ein totaler Stopp für Laienchöre – gekommen sei. Schon die Zeit davor, als unter Corona-Bedingungen geprobt werden musste, erlebte sie als einen Ausnahmezustand, der die «Sensibilitätsunterschiede» der Chormitglieder unterstrichen hätte. Anna Jelmorini schaut daher auch mit Sorge auf die Zeit, in der Chorsingen wieder möglich sein wird. Einerseits muss der Schutz und die Sicherheit der Chorsänger garantiert sein. Und andererseits müssen die Bedingungen und Anforderungen vieler Chorsängerinnen und -sänger, die ihre individuelle Freiheit begrenzt finden, berücksichtigt werden. «Ein Spagat, eine unmögliche Aufgabe», sagt die Chorleiterin.

«Ich schaue mit grossen Sorgen und ein bisschen Verzweiflung in die Zukunft.»

Anna Jelmorini ist die Leiterin des Bach-Chores St. Gallen. Bild: PD

Anna Jelmorini lebt ausschliesslich vom Chordirigieren, hat jetzt also gar nichts zu arbeiten. «Ich bin aber im Augenblick privilegiert, weil meine Arbeitgeber mir meinen Lohn immer noch fortzahlen.» Wie lange der Bach-Chor St. Gallen, der Akademische Chor Zürich und die Société chorale de Neuchatel das machen werden, weiss sie nicht. Ihre Honorare für Freelancer-Arbeit als Dirigentin sind mit Corona allerdings gänzlich weggebrochen.

Ihre freie Zeit nutzt Anna Jelmorini im Moment mit dem Studium von Partituren, mit dem Feilen am Repertoire und mit Dokumentationsarbeiten. «Daneben schwimme ich viel, um meine Energie zu brauchen», erzählt sie. «Aber der Gedanke, den einzigen Beruf, den ich wirklich kann, doch zu verlieren, ist für mich schon terrorisierend. Chorleiten ist für mich wie Atmen, es ist mein Leben.»

Himmelwärts, die Welt umarmend – Anna Jelmorini dirigiert 2015 Mozarts c-Moll-Messe in der St. Laurenzen-Kirche St.Gallen, mit ihrem Bach-Chor und dem Barockorchester Capriccio aus Basel. Bild: Beat Belser

Der Probenstopp für Laienchöre hat ihrer Meinung nach verheerende Konsequenzen. «Ich fürchte, dass mehrere Chöre die Coronazeit nicht überleben werden. Nicht nur wegen der finanziellen Konsequenzen, nicht nur, weil sich einige Sänger ein anderes Hobby suchen, sondern eben auch wegen der Perspektiven beim Wiederbeginn.»

Der Vorstand des Bach-Chores St. Gallen hat zusammen mit Anna Jelmorini schon vor dem Stopp alles getan, um die Gruppe zusammenzuhalten, eine Spaltung wegen der unterschiedlichen Bedürfnisse und der verschiedenen Corona-Befindlichkeiten zu verhindern. Dass das auch nach einem Probenneustart Früchte tragen möge, darauf hofft die aus dem Tessin stammende Vollblutdirigentin sehr.