Regisseur Milo Rau zu Gast im Palace St.Gallen

Erfreuliche Universität Der Grosse mit dem kleinen Fussabdruck: Milo Rau präsentierte im Palace St.Gallen seinen Film «Das neue Evangelium» Nachhaltige Kunst heisst für Milo Rau, Dinge entstehen zu lassen, die bleiben und Kreise ziehen. Aber auch, mit möglichst kleinem ökologischen Fussabdruck zu produzieren. Derzeit inszeniert er in Zürich «Wilhelm Tell», zwischendurch war er zu Gast in St.Gallen – und verriet nach der Diskussion im Palace, warum es gerade schwierig ist, ihn als Regisseur am Theater St.Gallen zu verpflichten. Bettina Kugler 31.03.2022, 18.14 Uhr

Er ist Künstler, Aktivist, Menschenfischer: Der St.Galler Regisseur Milo Rau, hier im Nachgespräch zum Film «Das neue Evangelium» im Palace. Bild: Belinda Schmid

Der Film geht bereits seinem Ende zu, da schleicht sich Regisseur Milo Rau leise ins Palace. Er freut sich auf den Abend, ein Heimspiel, zu dem viele St.Galler Bekannte gekommen sind, aber auch Studierende der Pädagogischen Hochschule. Gerade läuft eine Szene, die zu den heftigsten in «Das neue Evangelium» zählt: das Casting eines jungen Italieners, der sich als Laiendarsteller für den 2019 in Matera gedrehten Film gemeldet hat – und nun sein Talent zum brutalen Schergen unter Beweis stellt.

Eine Sequenz, die unerträglich lang erscheint: Wie dieser Mann mit einer Geissel aus Stofffransen auf einen Stuhl eindrischt, in einen rassistischen, sexistischen Furor gerät, zeigt offen, dass Rassismus real und allgegenwärtig ist. Sofort abrufbar und spielbar.

Trailer zum Film «Das neue Evangelium» von Milo Rau. Video: YouTube

«Es genügte, ihm zu sagen: ‹Foltere diesen Stuhl›», wird Milo Rau im Anschluss an den Film über das Making-of erzählen, im Gespräch mit dem Publizisten und Theologen Rolf Bossart. Die Widersprüchlichkeit zwischen dem Niedrigsten und dem Höchsten, zu dem ein Mensch imstande ist, habe ihn ursprünglich interessiert. Während des Drehs entdeckte er dann viele andere Widersprüchlichkeiten, aber auch immer mehr Parallelitäten zwischen der Lage der ausgebeuteten Landarbeiter aus dem Flüchtlingslager und der politischen Situation, wie sie in den Evangelien festgehalten ist.

Auch Milo Rau ist als politischer Künstler ein «Menschenfischer»

So wurde «Das neue Evangelium» nicht nur zu einer weiteren Verfilmung des Lebens und Sterbens Jesu, mit Bezügen zu Pier Paolo Pasolini und in Abgrenzung zu Mel Gibson, die ebenfalls an diesem Schauplatz drehten. Sondern, ganz Milo Rau, zu einem Film über strukturelle Gewalt und aktuelle politische Probleme. Und, auf einer Meta-Ebene, zu einem Film über das Drehen eines Jesus-Filmes mit Laien, mit People of Colour, mit Muslimen, mit Menschen, die schon bei Pasolini oder Gibson mitwirkten.

Dass ihn Jesus als Figur fasziniert, wundert nicht: Als politisch engagierter Künstler ist Milo Rau auch eine Art «Menschenfischer». Einer, der Spuren hinterlassen will, ob in Matera, Mossul oder Zürich, wo er derzeit am Schauspielhaus «Wilhelm Tell» inszeniert. Ausgerechnet in seiner Heimatstadt St.Gallen aber sprach man ihm diese nachhaltige Wirkung ab und verweigerte ihm 2018 den städtischen Kulturpreis. Nun wird ihm im November stattdessen jener der St.Gallischen Kulturstiftung verliehen.

Theaterarbeit nach den ökologischen Standards des «Green Books»

Dabei bedeutet Nachhaltigkeit für Milo Rau, dass während der Proben oder Dreharbeiten etwas entsteht, das bleibt und Kreise zieht – wie beispielsweise die «Revolte der Würde» in Matera. Aber auch, dass Stücke an mindestens sechs Orten gezeigt werden: So sieht es der Leitfaden «The Theatre Green Book» vor, an dem sich Milo Rau als Intendant des Niederländischen Theaters Gent orientiert.

Es müsste sich also etwas ändern bei den Produktionsstrukturen am Theater St.Gallen, um Milo Rau als Schauspiel- oder Opernregisseur zu gewinnen. Jan Henric Bogen, ab 2023 Gesamtverantwortlicher Direktor, hat immerhin schon mal angeklopft. Doch momentan hat er genug damit zu tun, seine Änderungspläne in der Leitungsstruktur des Theaters zu erklären. Auch auf Bogens Agenda steht Nachhaltigkeit. Zu hoffen ist, dass er sie so versteht wie Milo Rau: im Sinne eines möglichst kleinen ökologischen Fussabdrucks und einer möglichst grossen sozialen Langzeitwirkung.