Die Frauenfelder Band Eutropic stellt ihr neues Album vor

Elektro-Pop «Wer unsere Musik hört, denkt wahrscheinlich, wir seien deprimierte Gruftis»: Die Frauenfelder Band Eutropic hat einen neuen Namen und ein neues Album Früher hiessen sie Parrot to the Moon; nun sind die drei gebürtigen Thurgauer Sacha di Piazza, Dominique Hindermann und David Muther als Eutropic unterwegs. Am 7. Mai taufen sie ihr neues Album «Dark Age Day Dream» im Eisenwerk Frauenfeld. Emil Keller Jetzt kommentieren 02.05.2022, 17.00 Uhr

Eutropic sind Sacha di Piazza (v.l.), Dominique Hindermann und David Muther. Bild: PD

Die Geschichte des Elektropop-Trios Eutropic beginnt eigentlich mit einem Rauswurf. Noch im pubertären Alter fanden sich David Muther und Sacha di Piazza in einer Metal-Grunge-Band zusammen. «Sacha hatte damals erst gerade angefangen, E-Bass zu spielen, und mir ging es ein wenig zu langsam vorwärts», erinnert sich Muther mit verschmitztem Lächeln. Er suchte sich kurzerhand Ersatz, und so brauchte es erst einen Umzug nach Bern, bis die Jugendfreunde wieder gemeinsam auf die Bühne fanden.

Heute käme keinem von ihnen mehr in den Sinn, einen der Kollegen herauszuwerfen. Im Gegenteil: Seit gut zehn Jahren halten die drei ursprünglich aus Frauenfeld stammenden Musiker zusammen und haben sich in dieser Zeit nicht nur neue Instrumente angeeignet, sondern auch ihren Musikstil komplett gewandelt.

Von Piraten zu Zeitreisenden

Lange Zeit waren sie unter dem Namen Parrot to the Moon unterwegs, einer Formation, die sich noch eher als klassische Band mit Schlagzeug, Bass und Klavier verstand. Mit dem Wegfall des Drummers und Pianisten bot sich ein Neuanfang an. «Einerseits hatte sich unsere Musik immer mehr ins Elektronische gewandelt, andererseits waren wir es leid, immer dreimal wiederholen zu müssen, dass wir nicht die Piraten, sondern die Papageien zum Mond sind», erklärt Muther den Namenswechsel.

Das Musikvideo zum Song «Awake». Video: Youtube

Hinzu kam, dass für das neue Album «Dark Age Day Dream», das bereits 2021 veröffentlicht wurde und nun am 7. Mai im Eisenwerk Frauenfeld getauft wird, auch ein neues Label aus London mit am Start war. Eutropic war geboren, eine Formation, in welcher Sacha di Piazza an analogen Synthesizern Erinnerungen an die Pop-Hits der 80er-Jahre heraufbeschwört, David Muther seinem Keyboard bittersüsse Melodien entlockt und Dominique Hindermann mit seiner hypnotisierenden Stimme die Klangwelten mit Sinn erfüllt.

Mehr als ein Klischee

Als blosse Erinnerung an altbekannte New-Wave-Bands oder Popgrössen wollen sie dabei nicht verstanden werden. Dies wird auch schnell klar, wenn man sich das wuchtige Album anhört. Ein schmaler Grat wird darin beschritten zwischen sphärischen Klanggebilden, die sich minutenlang hinziehen, und knackigen Technobeats, welche selbst die müdesten Beine zum Wippen anregen.

Ein Drahtseilakt, der gelingt, vor allem wenn man «Dark Age Day Dream» in einem Zug durchhört. Der rote Faden wird dabei durch die tiefgründigen Songtexte gesponnen, die sich nicht selten auf Literaturklassiker wie beispielsweise Saint-Exupérys «Le petit prince», Michael Endes «Momo» oder Terry Pratchetts «Thief of Time» beziehen. Themen wie die Entfremdung des Menschen im Zuge der Digitalisierung, der Umgang mit unserer Zeit auf dieser Erde und die apokalyptische Zukunft zeichnen ein düsteres Bild. Muther gibt zu:

«Wer unsere Musik hört, denkt wahrscheinlich, wir seien deprimierte Gruftis.»

Dabei sind alle drei sehr lebensfrohe und naturbezogene Menschen. «Einen Hoffnungsschimmer gibt es deshalb in all unseren Songs zu entdecken», verspricht der 38-Jährige. Dies wird spätestens klar, wenn man sich auf der Tanzfläche zu perlenden Beats und eindringlichen Vocals wiederfindet.

Plattentaufe am Samstag, 7. Mai, 21 Uhr, im Eisenwerk Frauenfeld. Infos unter weareeutropic.com

