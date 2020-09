Ein Puppenhaus für alle Sinne: Das neue Figurentheatermuseum in Herisau lädt ein zum Spielen und Entdecken Der Gründer des Figurentheaters Fährbetrieb, Kurt Fröhlich präsentiert im «Haus zur Linde» sein liebevoll eingerichtetes Museum. Auf mehreren Etagen werden dort künftig Puppen aus aller Welt zu bestaunen sein. Durchs ganze Haus zieht sich aber auch ein Spiel- und Erlebnisweg für Kinder. Bettina Kugler 17.09.2020, 05.00 Uhr

Theatermann Kurt Fröhlich setzt auch im neuen Museum auf spielerische Zugänge. Bild: Ralph Ribi

Die Stufen der schmalen, steilen Treppe knarren behaglich. Kater Strolchi wäre hier lautlos auf- und abwärts geschlichen. Doch von ihm, der viele Jahre lang im Nachbarhaus an der Herisauer Oberdorfstrasse gelebt und geschnurrt hat, gibt es nur noch Fotos an den Wänden – auf Kinderaugenhöhe. Strolchi ist eine Art Begleiter für die Kleinen im Figurentheatermuseum Herisau. Wo immer er zu sehen ist, gilt: Anfassen erlaubt, Ausprobieren und Spielen erwünscht.

Das war Kurt Fröhlich, Puppenspieler, Gründer des Figurentheaters Fährbetrieb und neu auch Leiter des liebevoll eingerichteten Museums, von Anfang an ein Anliegen: Dass in den puppenstubenkleinen Zimmern mit den niedrigen Decken das Spielerische freie Bahn hat. So zieht sich von den ersten Treppenstufen an bis unters Dach des Appenzellerhauses ein Erlebnisweg, durch Räume, die «Waldzimmer» oder «Seezimmer» heissen ­– passend zum Wandbild im jeweiligen Hintergrund.

Das Haus im Herisauer Oberdorf: innen eine Puppenstube mit Erlebnisweg. Bild: Ralph Ribi

Das Haus hat Fröhlich vor Jahren erworben und in Eigenarbeit saniert. Für eine Sammlung von rund 500 Figuren aus der Schweiz und aller Welt hat er hier ein Puppenhaus eingerichtet. In wechselnden Ausstellungen werden diese Figuren nun nach und nach gezeigt und dafür aus Kisten und Koffern geholt. Mehrere Stiftungen und ein Förderverein unterstützen das Museum finanziell.

Mit Fachbibliothek und Dokumentationszentrum

Das Haus soll aber auch ein Dokumentations- und Forschungszentrum beherbergen, mit Material und Interviews zu etwa hundert Bühnen in der Schweiz und mit Fachbüchern aus der ehemaligen Bibliothek des Berufsverbandes Unima. «Der ist 2019 leider vor die Hunde gegangen», sagt Kurt Fröhlich. Im Figurentheatermuseum sollen Interessierte das Material zu Forschungszwecken nutzen können. Über die Exponate der jeweils aktuellen Ausstellungen und über kulturelle Hintergründe informiert ein eigens eingerichtetes Intranet.

Bereit für das «Sönd willkomm» am Wochenende im «Haus zur Linde»: Figuren aus einer insgesamt rund 500 Puppen umfassenden Sammlung. Bild: Ralph Ribi

In erster Linie versteht Theatermann Fröhlich das Museum aber als Haus, in dem die Puppen tanzen dürfen: Zum einen hinter Glas, als Exponate, die ein Stück Theatergeschichte plastisch sichtbar machen. Zum anderen als Spielobjekte. So gibt es in der ersten Wechselausstellung «Vrenes Welt», die sich den fantasievollen Stücken und Figuren der Basler Künstlerin Vrene Ryser widmet, kleine Nachbildungen aus Stoff.

Wer will, darf sie in eigenen Geschichten zum Leben erwecken. Und später, Ehrensache, wieder zurück an ihren Platz im Vrene-Zimmer bringen. Da sitzt auch, ein wenig gruselig wirkt es, die lebensgrosse «Baumfrau», eine Ganzkörpermaske, mit der Vrene Ryser ein Stück ohne Sprache spielte, nur mit Geräuschen und Musik.

Burma, «Chelm» und Vrenes Ryers Welt

1000 Jahre Tradition hat das Figurentheater in Burma. Einblicke gibt eine Wechselausstellung zum Thema. Bild: Ralph Ribi

Schreckhafte Besucherinnen und Besucher heften sich lieber wieder Strolchi auf die Pfoten, verweilen im Märchenzimmer oder entdecken ein Stockwerk weiter oben die 1000-jährige Tradition des Figurentheaters in Burma, tauchen ein in Schöpfungsmythen, bestaunen die Kunst des Puppenbaus im Fernen Osten. Oder entdecken eine Produktion Kurt Fröhlichs aus früheren Jahren, zu der er auch die Ausstattung fertigte, die Figuren schnitzte: «Chelm», nach Geschichten von Isaac B. Singer.

Sanfter Ritt auf dem Hexenbesen: Hier dürfen Besucherinnen und Besucher fürs Foto posieren. Bild: Ralph Ribi

Natürlich gibt es auch einen kleinen Raum mit Puppentheater und Zuschauerreihen: Hier wird die Besucherin im Idealfall zur Puppenspielerin. Und sollte hinterher nicht vergessen, sich kurz am Selfiepoint zu verewigen – beim Ritt auf dem von der Decke hängenden Hexenbesen. Zu Auftritten als Spieler und Erzähler ist Kurt Fröhlich in den letzten zwei Jahren kaum gekommen. Doch mit dem Museum hat er sich und den Puppen eine neue Bühne geschaffen. Eine monatliche Erzählstunde ist schon angedacht. Strolchi wäre sicher gern dabei.

Öffnungszeiten: Ab 20.9. mittwochs 14-17 Uhr, sonntags 11-17 Uhr.