Ein Gratis-Atelier und ein Schutzraum aus Schrott: Neues aus dem «Lattich» am St.Galler Güterbahnhof

Vom Hochbeet bis zum Gin-Festival: Am St.Galler Güterbahnhof wuchert das Kreativquartier "Lattich"

Mitten in St.Gallen, auf dem Areal des Güterbahnhofs, ist in den vergangenen Jahren ein temporäres, kreatives Quartier namens Lattich entstanden. An den Gleisen wird gemalt, gegärtnert, gegessen und gesungen – und das soll erst der Anfang sein.