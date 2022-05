TANGO-OPER Eine Frau so traurig ernst wie der Tango: St.Galler Premiere der einzigen Piazzolla-Oper Mit der Oper «María de Buenos Aires» von Ástor Piazzolla wird am Theater St.Gallen auch die Geschichte des Tangos selbst erzählt. Am Samstagabend war Premiere im St.Galler Theaterprovisorium. Martin Preisser Jetzt kommentieren 08.05.2022, 17.30 Uhr

David Luque trauert am Sarg. Hinter ihm der Chor des Theaters St.Gallen. Vorne die drei Marías. Bilder: Edyta Dufaj / Theater St.Gallen

Das Premierenpublikum war begeistert von einer Oper, die keine Oper im traditionellen Sinne ist. Die St.Galler Inszenierung von Ástor Piazzollas «María de Buenos Aires» wirkt fast wie ein Musikfilm, in dem der Tango selbst die Hauptrolle spielt und seine Geschichte der eigentliche Plot ist. Auch das Libretto von Horacio Ferrer präsentiert nicht die opernüblichen Liebesgeplänkel-Sätzchen, sondern ist als literarischer Text voll Metaphorik und Symbolismus an sich schon überaus spannend. Ganz im Vordergrund natürlich die traumhafte, stets einnehmend unnachahmliche Musik von Piazzollas Tango Nuevo.

Starke künstlerische Präsenz aus Argentinien

Wie macht man daraus einen spannenden und fesselnden Musiktheaterabend? Garant dafür ist sicher die starke argentinische künstlerische Präsenz. Mit Natalia Salinas ist (nach Katharina Müllner) zum zweiten Mal in der aktuellen St.Galler Opernsaison eine junge Powerfrau am Pult des Sinfonieorchesters St.Gallen, die als Argentinierin weiss, wie Tango packend, straff, durchsichtig und doch mit geheimnisvoller Hintergründigkeit gespielt werden muss. Mit Marcelo Nisinman hat sie einen wunderbaren Bandoneonisten im Orchester, klangfarbenreich, präzise und leidenschaftlich.

Auch der Regisseur der Tango-Oper, Marcos Darbyshire, kommt aus Argentinien. Ihm gelingt es, aus dieser anspruchsvollen Musik und einem nicht leichtgängigen Text ein überzeugendes Bühnenstück zu machen. María ist dreifach besetzt, als Kind (Josette Schindler), als Schatten (Isaac Espinoza Hidrobo) und als eigentliche Person, mit der Sängerin und Hauptdarstellerin Ieva Prudnikovaite.

David Luque als El Duende und Ieva Prudnikovaite als María.

Die Regie lässt diese drei Marías, fast als Art weiblicher Trinität, immer ineinander übergehen, sich überlagern, sich vereinen, sich ablösen, oft in stillen, langsamen tänzerischen Gesten. Alles ist gleichzeitig, Marías Geburt und ihr Sterben, Hoffnung und Schmerz, Leben und Tod, Lust und Enttäuschung. Mit der Synchronizität, mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen der verschiedenen Lebenszeiten und Situationen wird ein philosophisch-mystisches Konzept in eine spannende Musiktheaterhandlung verwandelt. Auch in dem Sinne, dass viele Szenen wie Traumgebilde wirken, welche die Zuschauenden in ihren Bann ziehen.

Die Bewegungen der fünf Figuren und des Chores des Theaters wirken karg und doch intensiv. María selbst wirkt als die Unerreichbare, die Geheimnisvolle, die unter der Übergriffigkeit der männlichen Welt leidet, oft symbolisiert in Bewegungen des Schmerzes im Unterleib.

Die einzige männliche Gesangsrolle: Mariano Gladić als El Payador.

Ieva Prudnikovaite füllt diese facettenreiche Frauenrolle famos aus, nicht nur mit ihrem sicheren, dunklen, erdigen, warmen Mezzosopran, sondern auch als Figur, die schauspielerisch fasziniert. Kompliment hier auch an die litauische Sängerin, die ein beeindruckendes Bühnenspanisch hinlegt. Native Speaker ist Mariano Gladić, als El Payador der einzige Sänger dieser Oper. Auch er schlüpft in viele Rollen, die sich um María drehen und sich ebenfalls kaleidoskopartig überlagern und ablösen. Sein Timbre wirkt mit viel Farbe und Ruhe als perfekter Gegenpart zu Marías Mezzo.

Frauen als blosse Projektionsflächen benutzt

Mit David Luque ist ein spanischer Schauspieler in der Rolle des El Duende auf der Bühne, der mit viel Präsenz, Strahlkraft und emotionaler Breite den Machismo repräsentiert, «Männlichkeit», die Frauen wie María als blosse Projektionsflächen benutzt.

Aus dieser Mischung weniger Sprech- und Gesangsrollen entwirft der Regisseur ein oft wie schwebend wirkendes Szenario auf der Bühne, eine Realität, die kaum fassbar scheint, die sich in Bildern und Erinnerungen wandelt. So gelingt dieser Inszenierung eigentlich eine Geschichte des Tangos. Die Figuren auf der Bühne symbolisieren diesen geheimnisvollen Tanz, erzählen sein Schicksal, seine Kraft und seine Fragilität. Und so wird dieser Opernabend auch ein Abend über Tanz, auch wenn es nie einen echten Tangopaartanz zu sehen gibt.

Ieva Prudnikovaite singt «Yo soy Maria» von Astor Piazzolla. Quelle: Youtube

Man ist gefangen in diesen subtilen Bühnenbildern und gefangen in dieser einzigartigen Musik des Tango Nuevo, Piazzollas perfekter Balance von Tango, Jazz und Klassik.

Mit «María de Buenos Aires» hat Ástor Piazzolla auch eine Liebeserklärung an seine Stadt geschrieben, «eine Stadt wie Maria selbst» mit ihren Träumen. «Zwei Tangos bilden Dein Kreuz», heisst es in diesem Musiktheater über Maria, die statt Jesus am Kreuz hängt, leidet, duldet und doch rätselhaft bleibt. Diese Inszenierung ist ein Leckerbissen für alle Tango- und Piazzolla-Fans, aber auch für alle Freunde des intelligenten, des auch viel Psychoanalytisches und religiös Metaphorisches transportierenden Worts.

Weitere Aufführungen: 11., 15., 19., 24. Mai sowie 7., 10., 12. Juni; www.theatersg.ch

