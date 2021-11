Ehre Sie hat Brad Pitt entdeckt: Die Filmproduzentin Ruth Waldburger erhält den ersten Ausserrhoder Anerkennungspreis Mit ihrer Produktionsfirma Vega Film hat die bestens vernetzte Ruth Waldburger mit so bekannten Regisseuren wie Gianni Amelio oder Jean-Luc Godard zusammengearbeitet. Auch den Schweizer Film hat sie stark geprägt mit Mundartkomödien wie «Katzendiebe» oder «Ernstfall in Havanna».

Irene Genhart Jetzt kommentieren 03.11.2021, 17.26 Uhr

Filmproduzentin Ruth Waldburger.

Bild: Gian Marco Castelberg

Ruth Waldburger ist eine der bedeutendsten Filmproduzentinnen der Schweiz. Seit über 35 Jahren arbeitet sie mit Regisseurinnen und Regisseuren aus dem In- und Ausland zusammen, doch kaum jemand kennt ihren Namen. Deshalb ist der erstmals verliehene kulturelle Anerkennungspreis Appenzell Ausserrhodens, den sie am 4. November erhält, wie geschaffen für sie. Die neu eingeführte, mit 10'000 Franken dotierte Auszeichnung geht an Personen, die hinter den Kulissen tätig und damit einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt sind.

In Herisau aufgewachsen, hat Ruth Waldburger durch ihren Vater, der den Kindern Trickfilme vorführte, früh schon ihre Faszination für die Siebte Kunst entdeckt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung in St.Gallen zog sie 1970 nach Zürich. Nach einigen Jahren beim Schweizer Fernsehen wechselte sie in die unabhängige Filmproduktion. 1988 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma, die sie später mit einem Filmverleih ergänzte. Die Vega Film logiert an einer Nebenstrasse in Zürich Seefeld, wo man Waldburger in diesen Tagen auch trifft.

Über hundert Filme realisiert

Brad Pitt, heute weltbekannt, wurde einst von Ruth Waldburger für «Jonny Suede» gecastet.

Bild: Etienne Laurent / EPA

Waldburger ist gut vernetzt. Sie hat ein feines Gespür für publikumsattraktive Stoffe, ein Flair für den Autorenfilm und bis heute über 100 Filme realisiert. Auf ihrer Werkliste figurieren Namen grosser Regisseurinnen und Regisseure wie Gianni Amelio, Noémy Lvovsky, Béla Tarr, Claire Simon, auch von Schweizerinnen und Schweizern wie Sabine Boss und Fredi M. Murer.

Ihre Filme laufen auf internationalen Festivals und holen Preise. Ursula Meier erhielt für «Sister» 2012 einen Silbernen Berlinale Bär, Stéphanie Chuats und Véronique Reymonds «Schwesterlein» wurde 2020 mit dem Schweizer Filmpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet und für die Oscars vorgeschlagen. Tom Di Cillos «Johnny Suede» holte den Goldenen Leopard von Locarno und wurde dem blutjungen Hauptdarsteller Brad Pitt 1991 zum Karrieresprungbrett. Doch Waldburger sagt:



«Preise sind überschätzt. Wichtig ist, dass Filmemachende ihre Geschichten erzählen können. Dass Filme ein Publikum finden und auch Jahre nach Erscheinen noch gesehen werden.»

Damit dies möglich ist, digitalisiert Waldburger mit einem ihrer wichtigsten Regisseure, dem 90-jährigen Jean-Luc Godard, sechs seiner analog gedrehten Filme; «Notre musique» wird in digitalisierter Fassung an der Berlinale 2022 laufen.

Sie lancierte Schweizer Mundartkomödien

Waldburger ist entdeckerfreudig und hat den Schweizer Film in den letzten drei Jahrzehnten stark mitgeprägt. Etwa, indem sie Mitte der 1990er-Jahre mit Filmen wie «Katzendiebe», «Komiker» und «Ernstfall in Havanna» die ersten Schweizer Mundartkomödien lancierte. Abgesehen davon engagiert sie sich in der Schweizer Film- und Kulturpolitik und präsidierte jahrelang die GARP, in der sich unabhängige Autorinnen, Regisseure und Produzentinnen für die Optimierung der Herstellung und des Vertriebs von wertvollen Kinofilmen und audiovisuellen Werken in der Schweiz engagieren.

Ruth Waldburger hat vieles erreicht, wovon andere nur träumen, und könnte sich entspannt zurücklehnen. Doch das Nichtstun liegt ihr nicht. So war sie auch in den letzten 19 Monaten, in denen sich der Alltag verlangsamte und die Kinos zeitweise geschlossen waren, jeden Tag in ihrem Büro anzutreffen. Derweil sich der Kinostart von «Schwesterlein» nach der Uraufführung an der Berlinale verschob und Tim Fehlbaums 2018 fertiggestelltes postapokalyptisches Drama «Tides» bis vor wenigen Wochen auf Eis lag, arbeitete sie an neuen Projekten. Sobald es wieder möglich war, drehte sie im Engadin Jérôme Dassiers Spionage-Thriller «Le dormant» (Kinostart: 2022).

Über ihr Privatleben und weitere, noch nicht ausgereifte Projekte schweigt sich Waldburger aus. Zum Schluss unseres Treffens aber sagt sie:

«Dank James Bond finden die Menschen nun endlich zurück ins Kino, ich hoffe, dass es so bleibt.»

Und bei der Verabschiedung fügt sie an: «Ich fühle mich geehrt, als Erste den Ausserrhoder Anerkennungspreis empfangen zu dürfen.»

Ausserrhoder Kulturpreis geht an Mäddel Fuchs Neben Ruth Waldburger wird auch der Fotograf Mäddel Fuchs vom Kanton Appenzell Ausserrhoden geehrt. Er erhält den mit 25'000 Franken dotierten Kulturpreis. Wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt, wirke Fuchs' Schaffen weit über den Kanton hinaus, sei aber dennoch eng mit dem Appenzellerland verbunden. Die Preise werden im Rahmen einer öffentlichen Feier am 4. November im Kursaal Heiden verliehen. Sie beginnt um 19 Uhr, Einlass nur mit Covid-Zertifikat.