Interview «Die Uzwiler sind doch unglaublich»: Schauspielerin Heidi Maria Glössner über ihre alte Heimat und neue Auftritte Heidi Maria Glössner steht zu gerne auf der Bühne. In Uzwil aufgewachsen, ist sie seit Jahrzehnten eine feste Grösse in der Schweizer Film- und Theaterlandschaft. Jetzt einmal mehr mit einem Soloabend am Vorarlberger Landestheater Bregenz. Julia Nehmiz 08.10.2020, 12.00 Uhr

Heidi Maria Glössner (76) Bild: zVg

Nach dem Lockdown stehen Sie jetzt wieder auf der Bühne, in Bern, in Bregenz. Wie fühlt sich das an?

Heidi Maria Glössner: Ach, wunderschön! Das Verrückte ist, vor der Premiere in Bern hatte ich die grösste Angst, ob das ankommt, dieses selbstgemachte Musical «Paradise City», das ein bisschen trashig wirkt vielleicht. Aber die Leute sind so mitgegangen, es gab Gejubel und Getrampel, die Leute haben das Theater auch so vermisst wie wir. Das höre ich auf von anderen Kollegen oder Theatern, wie wunderbar es ist, dass endlich der Vorhang wieder hoch geht.

Und wie haben Sie den Lockdown und Theaterstillstand zuvor erlebt?

Ich habe ihn unendlich genossen.

Im Frühling hätte ich nur Vorstellungen, Lesungen und Konzerte gehabt, keine Proben. Ich wusste, dass es weniger wird. Aber als alles zu war und ich nichts musste, da habe ich überlegt, wann ich das zum letzten Mal hatte: Noch nie! Der Lockdown war für mich eine Regenerierungsphase. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in einer besonderen Situation bin. Die vielen freischaffenden Künstler traf es unglaublich hart, sie tun mir unendlich leid, auch die Besitzer von Restaurants, kleinen Läden oder Boutiquen, die jetzt am Rand der Existenz kämpfen.

Sorgen um Ihren Beruf, Ihre Karriere mussten Sie sich nicht machen.

Nein, ich bin seit langem pensioniert und erhalte gewissermassen ein Grundeinkommen. Ich bin dankbar, wenn ich Projekte machen darf, mit denen ich noch etwas dazuverdiene. Ich muss keine Existenzangst haben. Und: Mein Herz ist noch voll dabei! Die Theaterarbeit erfüllt mich. Ich wusste, dass ich im August und September und im November wieder Proben habe.

Bereits im vergangenen Jahr spielte Heidi Maria Glössner den grossen Soloabend «Das Jahr magischen Denkens» von Joan Didion. Bild: Severin Nowacki

Jetzt in Bregenz spielen Sie Marlene Dietrich. Wie kam es dazu?

Die «Marlene» habe ich weit über 200, oder 250 Mal gespielt. Schon vor 20 Jahren trat ich damit auf in der Schweiz, in Deutschland. In diesem Stück spielt der erste Teil in ihrer Garderobe, wo sie vor einem Auftritt erzählt und trinkt und Pillen schluckt und ruft «Ich stehe das nicht durch, ich sage ab». Der Vorhang geht zu, und zwei Minuten später wieder auf: Da steht sie im Glitzeroutfit, souverän, hat die Sache im Griff und singt das Konzert. Ich wurde oft gefragt, ob ich nicht den Konzertteil aus dem Stück spielen möchte. Früher habe ich mich dazu noch verkleidet. Das mache ich nicht mehr, ich nenne es «Plauderei am Klavier», mein Pianist begleitet mich, und ich erzähle von Marlene Dietrich, was mich beeindruckt, womit ich Schwierigkeiten habe, und singe ihre Lieder.

Was fasziniert Sie an dieser Ikone?

Am Anfang war es eine schwierige Beziehung zu ihr. Ich mochte sie nicht so gerne, sie kam mir künstlich vor. Dann habe ich viel über sie erfahren durch andere: Wie Hemingway jedes Manuskript erst ihr zum Lesen gab, ihrem Urteil mehr vertraute als dem seines Verlegers. Im Zweiten Weltkrieg ermöglichte sie Verfolgten die Überfahrt, verschaffte ihnen Visa. Sie lehnte konsequent die Nazis ab.

Aber sie hatte auch grosse Schattenseiten, wie ihre Tochter in einem Buch offenbarte.

Sie leben seit 30 Jahren in Bern, sind auf den Bühnen der Schweiz zu Hause – was bedeutet Ihnen noch die alte Heimat Uzwil?

Die Uzwiler sind doch unglaublich. Im neuen Gemeindehaus gibt es jetzt tatsächlich einen Heidi-Maria-Glössner-Raum!

Erst im Frühjahr hatten wir eine Klassenzusammenkunft, und da wurden wir durchs Gemeindehaus geführt. Dass da jetzt ein Raum nach mir heisst, das freut mich wirklich.

«Heidi Maria Glössner meets Marlene»: Am 10.10.2020, 19.30 Uhr, Vorarlberger Landestheater Bregenz. Am 15.10.2020, 20 Uhr, Reichshofsaal Lustenau.