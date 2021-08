BACH-KANTATEN Dirigentin Annedore Neufeld aus Diessenhofen hat drei Arbeitstellen am Rhein und dirigiert fünfmal Bach Morgen startet Annedore Neufelds zweite Staffel der Reihe «5x Bach» mit fünf Bach-Kantaten. Sie will damit wie schon 2020 auch jetzt wieder bekannten Gesangssolistinnen und -solisten zusätzliche Auftritte ermöglichen. Für die Diessenhofener Musikerin ist Bach die Quelle ihrer Arbeit. Stilistisch ist sie aber breit aufgestellt. Martin Preisser 03.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Dirigentin und Organistin Annedore Neufeld in ihrem grossen Garten in Diessenhofen. Bild: Benjamin Manser

Annedore Neufeld dirigiert im Augenblick nur Chöre in Orten am Rhein. Als Leiterin des Oratorienchors Kreuzlingen, des Kammerorchesters Schaffhausen und der Münsterkantorei Basel. Den Thurgauer Chor gibt sie allerdings auf, weil die 48-Jährige als erste Frau in der Geschichte des Ensembles gerade neu zur Leiterin des Zürcher Bach-Chors gewählt wurde.

Wohnen und Arbeiten in einer Art Schloss

Und sie lebt auch am Rhein, in Diessenhofen, fast in einer Art Schloss, mit denkmalgeschützten Wandgemälden und einem Musikzimmer, das früher einmal als Rittersaal diente. Mitsamt dem parkähnlichen Garten und Fenstern mit Blick auf den Rhein ist das Haus aus dem 15. Jahrhundert ein speziell inspirierender Ort, an dem Annedore Neufeld ihre Konzerte vorbereitet. Seit die Künstlerin (mit bodenständigem schwäbischem Akzent) in der Schweiz lebt, hat sie sich einen Namen als charismatische Dirigentin von Laien- und Profiensembles gemacht.

Annedore Neufeld dirigiert Bartóks zweites Violinkonzert. Quelle: Youtube

Die Coronazeit hat die Musikerin am Anfang als Chance innezuhalten, als Ausstieg aus dem «Hamsterrad» gesehen. Und als Zeit, in der sie über neue Programmideen und Konzertformate nachdenken konnte.

So findet ab morgen bereits zum zweiten Mal die Reihe «5x Bach» an fünf Orten in den Kantonen Thurgau, Schaffhausen und Zürich statt. Zur Musik Bachs fallen Annedore Neufeld ganz spontan Begriffe wie Quelle, Wurzel, Heimat, Kraft, Inspiration ein. Die Dirigentin, die in Diessenhofen auch als Organistin an der Stadtkirche amtet, sagt:

«Bachs Musik

deckt sämtliche Lebensstimmungen und Lebenssituationen ein.»

Die fünf Konzerte der Bach-Reihe wollen so auch die ganz unterschiedliche Emotionalität der Kantaten zeigen, wobei der Schwerpunkt auf dem Hoffnungsvollen und Zuversichtlichen liegt, das viele dieser Werke ausstrahlen. «Ich bewundere bei Bach immer wieder seinen perfekten Umgang mit dem Text, aber auch die zum Teil so moderne Harmonik. Er ist einfach ein Komponist, zu dem ich immer wieder zurückfinde.»

Bach in drei Kantonen In der zweiten Auflage der Reihe «5x Bach» erklingen Kantaten von Johann Sebastian Bach in ganz verschiedener Stimmung und aus verschiedenen Schaffensphasen des Komponisten. Fünf Kantaten entsprechen fünf Konzertorten. Die Reihe mit der Dirigentin Annedore Neufeld startet am Mittwoch, 4.8., in der Klosterkirche Rheinau, gefolgt von Konzerten in der Klosterkirche St.Katharinental (5.8.) und der Stadtkirche Diessenhofen (6.8.). Das vierte Konzert findet in der Stadtkirche Stein am Rhein statt (7.8.). Den Abschluss der Reihe macht der Anlass in der Kirche St. Johann in Schaffhausen (8.8.). Alle Konzerte beginnen um 17 Uhr. Vor jedem Anlass gibt es eine Einführung in die Kompositionen des Abends. Neben J. S. Bach sind auch Werke von Allegri, Pergolesi, Bach-Sohn Johann Christian und Graupner zu entdecken. (map)

Zu Bach kommt jeweils ein weiteres Vokalwerk

Die Reihe «5x Bach» wurde 2020 auch aus der Not geboren. Grosse Festivals wie das Internationale Bachfest Schaffhausen konnten nicht stattfinden. Da ist Annedore Neufeld, die auch künstlerische Leiterin des Musik-Collegiums Schaffhausen ist, dann mit den kleinen Kantatenkonzerten eingesprungen. Mit fünf Anlässen will sie auch dieses Jahr international bekannten Gesangssolistinnen und -solisten ein Podium für einen zusätzlichen Auftritt in einer für Musiker schwierigen Zeit bieten. Damit renommierte Solistinnen (wie etwa Barbara Erni, Miriam Feuersinger oder Margot Oitzinger) und ihre Kollegen nicht nur wegen eines kurzen Bach-Auftritts in die Ostschweiz reisen müssen, hat Annedore Neufeld zu Bach jeweils ein zweites Chorwerk gestellt.

Annedore Neufeld dirigiert Debussys «Iberia». Quelle: Youtube

Auch wenn Bach eine Quelle ist, zu der sie immer wieder zurückkehrt, ist Annedore Neufeld, die in Berlin, Stuttgart, Tübingen und Zürich studiert hat, stilistisch breit interessiert. Mit dem Collegium Musicum Basel ist am 4. September in Schaffhausen ein Konzert geplant, bei dem Annedore Neufeld Tschaikowskys 5. Sinfonie dirigieren wird. Beim Konzert des Kammerorchesters Schaffhausen am 17. September dirigiert sie Beethovens «Eroica». Und mit dem Oratorienchor Kreuzlingen wird sie am 3. Oktober Puccinis «Messa di Gloria» realisieren.

Partiturstudium mit absolutem Gehör

«Ich lebe in dieser inspirierenden Spannung verschiedener Stile», sagt die Musikerin, die auch keinen Lieblingskomponisten nennen mag. «Höhepunkt ist immer das Werk, das ich aktuell studiere.» Partituren erarbeitet sie sich mit ihrem absoluten Gehör: «Und was ich lese, höre ich auch sofort innerlich.» Zwei Stunden jeden Morgen hat sie auch in den Ferien im Berner Oberland fürs Studium genutzt.

Vier Orchester sind für die Bach-Reihe engagiert. Annedore Neufeld interpretiert Bach in historischer Aufführungspraxis. «Das bedeutet für mich trotzdem klangvoller, warmer, wohliger Bach», sagt die Dirigentin, die sich stets auch über das Überraschende freut, das sich erst im Konzert selbst und in der Kommunikation mit den Menschen und dem Raum ereigne.