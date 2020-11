«Das letzte überlebende Virus wird mit der Bratpfanne platt geschlagen»: Die Werdenbergerin Alice Gabathuler jurierte 500 Geschichten von Kindern und Jugendlichen zu Corona

50 Texte, lustige und nachdenkliche, kuriose und realistische, erscheinen nun in Buchform. Die 58-jährige Autorin erzählt, was wir von Kindern über den Umgang mit Corona lernen können, und wie sie selbst als Autorin von der Pandemie betroffen ist.

Christina Genova 20.11.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Werdenbergerin Alice Gabathuler jurierte die Coronageschichten der Kinder und Jugendlichen.

Bild: Urs Bucher

Als im Frühling dem Zuger Jugendbuchautor Carlo Meier wegen der Pandemie 80 Lesungen abgesagt wurden, hatte er eine Idee. Er lancierte einen Schreibwettbewerb zum Thema Corona. Das Echo war überwältigend: 300 Kinder und Jugendliche, von der vierten bis zur neunten Klasse, reichten ihre Geschichten ein, die nicht mehr als 500 Wörter umfassen durften.

50 Geschichten wurden ausgewählt und erscheinen nun unter dem Titel «Augenblicke – 50 Storys von Schweizer Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten», das Vorwort hat «Mr. Corona» Daniel Koch beigesteuert. Am Samstag, 21. November, findet die virtuelle Buchvernissage statt. Zur Fachjury welche die Auswahl treffen durfte, gehörte auch die Werdenberger Autorin und Verlegerin Alice Gabathuler.



Was haben eine Bratpfanne, ein Fisch und eine verfaulende Avocado mit Corona zu tun?



Alice Gabathuler: Ich erwähne diese drei Dinge in meiner Videobotschaft zur virtuellen Buchvernissage von «Augenblicke». Sie kommen in Geschichten vor, die mich durch ihren schrägen Humor überzeugt haben. Da wird das letzte überlebende Virus mit einer Bratpfanne platt geschlagen, ein Fisch ist als Undercover-Agent gegen Corona im Einsatz, und eine Ich-Erzählerin fühlt sich im Lockdown wie eine verfaulende Avocado.



Welches ist Ihre Lieblingsgeschichte?

Ich möchte keinen der Texte hervorheben, das fände ich unfair. Was diese Anthologie aber so speziell macht, ist die grosse Bandbreite an Geschichten. Es gibt lustige, traurige, realistische oder kuriose, wie etwa jene des Bergbauern Fritz, der abgeschieden auf der Alp lebt und gar nicht mitbekommen hat, dass eine Pandemie ausgebrochen ist.



Was war Ihre erste Reaktion, als Carlo Meier Sie als Jurorin anfragte?

Nein, bitte nicht Corona, das ist mir zu schwermütig! Doch weil es sich um Texte von Kindern und Jugendlichen handelt, sagte ich trotzdem zu und wurde nicht enttäuscht. Denn was bei vielen Geschichten auffällt, ist, dass sie eben gerade nicht deprimierend, sondern voller Humor und bunter Fantasie sind. Die Kinder können erstaunlich gut mit dieser Krisensituation umgehen, Corona ist für sie sehr schnell zur neuen Normalität geworden.



Wie sind Sie selbst als Kinder- und Jugendbuchautorin von der Pandemie betroffen?

Von Mitte März bis Mitte Juni wurden mir 42 Lesungen abgesagt. Aber so ist es allen Autorinnen und Autoren ergangen. Danach gab es ein kurzes Zeitfenster, in welchem einige Lesungen stattfinden konnten. In den letzten zwei Wochen habe ich aber auch selbst Lesungen abgesagt, die Situation war mir zu unsicher. Ich hatte mir aber für den Herbst schon vor längerer Zeit vorgenommen, mir mehr Zeit zum Schreiben zu nehmen, und das tue ich gerade wie wild.



Stimmt es, dass Autorinnen und Autoren die Isolation leichter fällt, weil sie dies durch ihre zurückgezogene Arbeit in der Schreibstube gewohnt sind?

Das stille Kämmerlein wird überidealisiert. Man kann es nicht geniessen und dort konzentriert arbeiten, wenn das Einkommen nicht stimmt.

Viele Leute haben die Pandemie satt und wollen nichts mehr von ihr wissen. Warum sollen sie das Buch trotzdem kaufen?

Weil diese herzerfrischenden und authentischen Geschichten eine ganz andere Sicht auf Corona bieten, eine, die gut tut. Ausserdem ist dieses Buch ein wichtiges Zeitdokument, das man aufbewahren und Kindern und Grosskindern zum Lesen geben kann, wenn sie wissen wollen, wie es damals war, zu Zeiten der Coronapandemie.

Können wir von den Kindern etwas lernen über den Umgang mit Corona?

Ja. Kinder zeigen uns auf, dass wir ab und zu einen anderen Blickwinkel einnehmen sollten. Wir Erwachsenen haben uns verheddert in Diskussionen, in welchen wir Wirtschaft und Gesundheit gegeneinander ausspielen, alles dreht sich ums Geld. Kinder hingegen nähern sich Corona mit Menschlichkeit, einem offenen Herzen und viel Fantasie und Kreativität an.

Carlo Meier (Hrsg.): Augenblicke. 50 Storys von Schweizer Kindern und Jugendlichen zu Corona-Zeiten, Story Park,164 S., Fr. 25.90.

PD

Tatsächlich staunt man beim Lesen über den Ideenreichtum der Kinder. Kulturpessimisten, die behaupten, dass Kinder durch die elektronischen Geräte abgestumpft seien, werden eines Besseren belehrt.



Diesbezüglich muss ich mit den Medien hart ins Gericht gehen. Die Berichterstattung ist viel zu negativ, es wird richtiggehend auf Kindern und Jugendlichen herumgehackt und behauptet, sie könnten sich nicht mehr konzentrieren oder sie läsen nicht mehr. Meine Erfahrung ist eine ganz andere. Bei meinen Lesungen und in meinen Schreibwerkstätten sprudeln die Kindern nur so vor Kreativität und Fabulierlust, man muss sie nur machen lassen und ihnen den Raum dafür geben. Und anstatt an Rechtschreibfehlern herumzunörgeln sollte man besser die tollen Geschichten loben, welche die Kinder geschrieben haben.

Buchvernissage Samstag, 21. November, 14 Uhr auf YouTube mit Daniel Koch, den Autoren Alice Gabathuler und Sunil Mann, sowie einigen Jungtalenten mit Storys aus dem Buch.