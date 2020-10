«Die Lage hat sich zugespitzt»: Die verschärften Coronamassnahmen beschäftigen die Ostschweizer Kulturszene auch an Tag zwei Auf der Bühne in Schaan darf noch gespielt werden, auch vor 300 Zuschauern. In Kreuzlingen bleibt das Theater an der Grenze zu, obwohl es von der 50-Personen-Beschränkung gar nicht betroffen ist. Die Grabenhalle St.Gallen prüft neue Veranstaltungsformen. Und alle fragen sich, wann man den Betrieb wohl wieder hochfahren kann. Roger Berhalter, Julia Nehmiz 29.10.2020, 17.26 Uhr

So voll werden die hiesigen Kulturstätten lange nicht mehr werden, wie hier an der Einweihung des Theaterprovisoriums St.Gallen vom 24.Oktober.

Bild: Benjamin Manser

«Ich bin ein bisschen stolz, dass wir das Wagnis eingehen», sagt Jonas Knecht. Der Schauspieldirektor des Theaters St.Gallen hat sich, wie seine Direktionskollegen, dafür eingesetzt, dass am grössten Theater der Region weiter gespielt wird. Wenn auch nur für 50 Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch: «Es ist wichtig, dass wir an unserer Systemrelevanz arbeiten, dass wir sie befeuern», sagt Knecht.

«Dass wir spielen, ist ein tolles, ein wichtiges Zeichen.»

Jonas Knecht, Schauspieldirektor Theater St.Gallen Bild: Arthur Gamsa

Für wie lange sie am Theater St.Gallen die Fahne der Kultur hochhalten können, weiss natürlich niemand. Vielleicht müsse man in zwei Wochen schon wieder ganz schliessen. «Aber im Moment geht es, also spielen wir.» Das sei man dem Publikum und den Künstlerinnen und Künstlern schuldig.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien glücklich, dass es weitergeht, dass die Produktionen nicht gestoppt werden. Am Samstag findet die Premiere des Schauspiels «Black Rider» im Theaterprovisorium statt. Auch diese Produktion sei mit ein Grund gewesen, warum man sich in der Direktion dazu durchgerungen hat, weiterzumachen. Man habe sich geärgert über die ganze vergebene Müh. Noch muss daran gearbeitet werden, am Donnerstagnachmittag kann Jonas Knecht noch nicht sagen, ob der Chor auftreten wird, und wenn ja, unter welchen Umständen. Man werde sich aber an die Sicherheitsvorgaben des Bundesamtes für Gesundheit halten, sagt Knecht. Und ja, es könne sein, dass noch uminszeniert werden müsse.

Mit der Uraufführung «Die Gastfremden» in der Lokremise startete das Theater St.Gallen in die aktuelle Schauspielsaison. Bild: Iko Freese

Er selber, wie auch alle anderen vom Haus, werden die Premiere vom Samstag am Monitor verfolgen und nicht im Zuschauerraum. Jonas Knecht sagt: «Die Plätze gehören unseren Gästen!» Indem man spiele, könne man ein Zeichen setzen. Wie es weiter geht, weiss er nicht:

«Ja, es ist so, wir fliegen im Moment wieder auf Sicht.»

Wenn es supergut laufe, werde man vielleicht noch mehr Vorstellungen ansetzen, damit mehr Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, eine der spärlich besetzten Vorstellungen zu sehen. Und ja, man probe die nächsten Produktionen weiter – unter den gegebenen Schutzmassnahmen – , sie sollen wenn immer möglich auch Premiere feiern.

«Wir müssen jetzt wieder neu herausfinden, was wir noch für Möglichkeiten haben, um Kultur zu veranstalten und zu vermitteln», sagt Bastian Lehner, Kollektivmitglied der Grabenhalle. Schwierig sei, dass die neuen Massnahmen des Bundes nicht terminiert seien. So gebe es keine Planungssicherheit, die laut Lehner aber wichtig wäre.

«Die Frage ist: Ab wann kann man daran denken, den Betrieb wieder hochzufahren?»

Bastian Lehner von der Grabenhalle. Bild: PD

In den vergangenen Wochen habe die Grabenhalle, die auch viele externe Veranstalter nutzen, Absage um Absage erhalten. «Die Situation hat sich zugespitzt», sagt Bastian Lehner. «Unser Kalender für November war schon Anfang Woche fast leer.»

Im Moment prüfe man eine Mischform zwischen Kulturlokal und Beiz: Die Besucherinnen und Besucher sitzen an Tischen, dazu spielt beispielsweise eine Band oder tritt eine Kabarettistin auf.

Zunächst warte man aber bis morgen Freitag ab, wenn die St.Galler Regierung allenfalls weitere Massnahmen bekannt gebe, sagt Lehner:

«Auf keinen Fall wollen wir die Hände verwerfen und schliessen.»

Thomas Spieckermann, Intendant TAK Theater Liechtenstein Bild: Urs Bucher

In Liechtenstein ist noch alles beim Alten – also so, wie die Liechtensteiner Regierung vor einer Woche die Regeln verschärfte. Noch gilt dort keine 50-Personen-Regelung für Kulturveranstaltungen. Thomas Spieckermann sagt:

«Ich plane im Moment normal weiter.»

Der Intendant des Tak Liechtenstein geht Stand Donnerstagnachmittag davon aus, dass die Schauspielpremiere «Tod eines Handlungsreisenden» seines neugegründeten Ensembles am Samstag wie geplant stattfinden kann. Im Theatersaal im TAK, in dem aktuell 50 bis 60 Prozent der 300 Plätze belegt werden können. Es gelte Abstand zwischen den einzelnen Zuschauergruppen (maximal vier dürfen nebeneinandersitzen), und Maskenpflicht während der Vorstellung.

Auch die Konzerte im Saal werden wie geplant durchgeführt, sagt Spieckermann. Im Konzertsaal finden unter normalen Bedingungen 550 Leute Platz, mit Coronaschutzmassnahmen sind es auch hier nur noch gut die Hälfte. So findet morgen Freitag, 30.10., in der Reihe Vaduzer Weltklasse ein Konzert mit dem Pianisten Nikolai Tokarev und der Russischen Kammerphilharmonie statt.

Mit «Tage des Verrats» gelang dem neugegründeten Schauspielensemble des TAK ein überzeugender, packender Einstand. Bild: TAK

Thomas Spieckermann hofft, dass die Bestimmungen in Liechtenstein so bleiben. Die Massnahmen im Fürstentum weisen in eine andere Richtung als die in der Schweiz: Dort mussten Restaurants schliessen, dafür darf Kultur weiter stattfinden. Doch auch wenn Liechtenstein die Regeln an die Schweizer anpasse, Spieckermann würde den Betrieb aufrecht erhalten:

«Wir würden auch für 50 Personen spielen.»

Bei den Eigenproduktionen im Schauspiel sei das kein Problem. Ob aber auch die grossen Jazzkonzerte nur vor 50 Gästen stattfinden könnten, das müsse man dann überlegen.

Noch in der Nacht nach der Medienkonferenz des Bundes, an der die neuen Coronamassnahmen verkündet wurden, entschied sich das Kreuzlinger Theater an der Grenze, den Spielbetrieb einzustellen. Der Vorstand beschloss, alle bis Ende 2020 geplanten Vorstellungen auf 2021 zu verschieben. Aber warum? Das kleine Theater liess zuletzt wegen des Schutzkonzepts nur mehr 36 Personen in den Zuschauerraum. Von der neuen 50er-Regel wäre es gar nicht betroffen.

Bild aus glücklicheren Tagen: Zum 50-Jahr-Jubiläum des kleinen Theaters an der Grenze präsentierte der damalige Vorstand ein reichhaltiges Jubiläumsprogramm. Bild: Dieter Langhart

Doch das Theater an der Grenze macht sich Sorgen um die Gesundheit. Der Vorstand schreibt auf Anfrage:

«Das Theater ist durch seine räumlichen Gegebenheiten nicht in der Lage, die notwendige Luftumwälzung zu gewährleisten.»

Die Anwesenheit auch nur von 32 Besucherinnen und Besuchern – auch wenn sie Masken tragen – sei insbesondere für die Künstlerinnen und Künstler, die ja ohne Maske auftreten müssten, nicht zu verantworten. Zudem könnte man die Theaterbar nicht mehr betreiben, was dem Publikum und dem Team eine beliebte Möglichkeit zum Treffen von Freunden und Bekannten nehme.

Karin Becker, seit dieser Spielzeit Intendantin Theater Konstanz Bild: Arthur Gamsa

Während der Bundesrat am Mittwochnachmittag die neuen Massnahmen verkündete, stand in Deutschland Angela Merkel vor der Presse und gab den Teilshutdown bekannt. Mit viel drastischeren Auswirkungen auf die Kultur als in der Schweiz. Das Theater Konstanz schreibt auf Anfrage:

«Aufgrund der wieder stark ansteigenden Infektionszahlen und des gestern gefassten Beschlusses der Bund-Länder-Konferenz finden voraussichtlich ab 2.11. bis einschliesslich 30.11.2020 bei uns am Theater Konstanz keine Vorstellungen statt.»

Damit komme man einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nach – auch wenn man die pauschal getroffene Entscheidung, die Theater zu schliessen, falsch finde und enttäuscht sei.

Blick in den wegen der Coronamassnahmen ausgebeinten Zuschauersaal des Theater Konstanz, der ab 2. November nun ganz geschlossen werden muss. Bild: Ilja Mess

«Unsere Hygienekonzepte funktionieren und uns ist bisher kein Fall einer Theateraufführung in Deutschland bekannt, die sich zum Super-Spreader-Ereignis entwickelt hätte.»

Es brauche gerade jetzt Resonanzräume, die Feedback geben und weiter denken lassen sowie Begegnungen, die von gemeinsamen Erfahrungen und gemeinsamen Erlebnissen leben. Und: Die weiteren Einnahmeverluste seien für das Theater Konstanz eine Katastrophe.

«Jetzt hoffen wir – auch für die vielen freien Künstlerinnen und Künstler – dass die Massnahmen insgesamt ihre Wirkung zeigen und wir im Dezember wieder spielen dürfen.» Man sorge dafür, dass die Abonnentinnen und Abonnenten die ausgefallenen Termine dementsprechend ab Dezember nachholen könnten.

Roland Lötscher, Leiter Theater Bilitz Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Auf die Frage, wie es ihm mit den neuen Coronaregeln gehe, lacht Roland Lötscher trocken. Der Leiter des Theater Bilitz sagt, dass sie eigentlich gehofft hätte, es gäbe mit den neuen Massnahmen nun Klärung und Sicherheit. Doch die gibt es für sein Theater nicht. Klar, im Theaterhaus Weinfelden, wo das Theater Bilitz beheimatet ist, dort können sie für 50 Personen spielen. Das werden sie auch. Nur: Im Moment betrifft das sein Theater gar nicht so. Denn im November und Dezember stehen fast nur Vorstellungen in Schulen in der ganzen Deutschschweiz an. Lötscher sagt:

«Da ist die Lage noch völlig unklar.»

Der Bundesrat hat sich nämlich nicht explizit dazu geäussert. In welche Kategorie fallen interaktive Schulvorstellungen, an denen die Schülerinnen und Schüler mitwirken? Dürfen da nur 15 Personen teilnehmen? Eine einzige Schulklasse sei doch schon grösser. Oder dürften auch hier 50 Personen zuschauen? Die Vorstellung kommende Woche würden sie im Schulhaus nun zwei Mal spielen, jeweils für 50 Personen, die alle Maske tragen müssen, sagt Lötscher.

Auch die Produktion «SOS», ein Jugendstück zum Thema Depression, spielt das Theater Bilitz in Schulen. Regie führte Theaterleiter Roland Lötscher. Bild: Andrea Stalder

Doch dann gebe es auch noch die nicht zu unterschätzende Angst: Schulleiter fürchten, dass wir das Virus in die Schule bringen. Und umgekehrt fürchten wir, dass sich jemand von uns anstecken könnte. Oder nach engem Kontakt in Quarantäne müsste. Lötscher selber war bis Donnerstagmorgen in Quarantäne, obwohl sein Test von Freitag vor einer Woche negativ war. Er hatte Kontakt zu einer Covid-positiven Person gehabt. Zwei Vorstellungen mussten deswegen ausfallen. Diese Ohnmacht zieht sich über alles, sagt Lötscher. Und: Schon vor einer Woche haben Schulen bereits gebuchte Vorstellungen abgesagt. Lötscher hat Verständnis dafür:

«Kunst ist wichtig, aber Gesundheit ist wichtiger.»

Wie es finanziell weitergeht? Im Frühjahr seien sie mit einem blauen Auge davongekommen, sagt Lötscher. Aber wenn jetzt die Vorstellungen nichts mehr einbringen, oder zu viele Schulvorstellungen abgesagt werden, dann müsse er überlegen, seine Schauspielerinnen und Schauspieler wieder in Kurzarbeit zu schicken. Wenn es keine Unterstützung gebe, werde es existenziell.