Um Solidarität gehe es und um «die Verteidigung unserer europäischen Werte». So drückte es der St.Galler Opernchef Jan Henric Bogen bei seiner Ansprache zur aktuellen Inszenierung von Verdis «La Traviata» am Samstag aus. Er erinnerte an die barbarische Zerstörung des Theaters der Stadt Mariupol und wollte diese «Traviata»-Premiere bewusst den Opfern dieses Krieges gewidmet wissen. Vor Verdi erklang mit dem Sinfonieorchester und den Theaterchören die ukrainische Nationalhymne. Bis zuletzt hing die Premiere an einem seidenen Faden. Omikron hat auch das Opernteam in den letzten Tagen voll getroffen. Wichtige Hauptproben fielen aus. Erst am Vormittag vor der Premiere entschied man sich gegen eine Absage. Und Sängerinnen und Sänger aus Basel, Zürich und sogar Innsbruck halfen mit, die Lücken in den Theaterchören auszufüllen. (map)