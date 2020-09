Die Euphorie ist verpufft: Fünf Veranstalter und ein Künstler erzählen, wie sie den schwierigen Start in die neue Ostschweizer Theatersaison erleben

Kulturveranstaltungen sind wieder erlaubt. Doch das Publikum reagiert zurückhaltend. Steht Kultur momentan nicht zuoberst auf der Prioritätenliste? Oder sind die steigenden Coronafallzahlen schuld? Die Kulturveranstalter rätseln über die Gründe für den schleppenden Vorverkauf.

Christina Genova, Julia Nehmiz 19.09.2020, 05.00 Uhr

Mit Schutzmaske ins Konzert oder Theater, das ist an vielen Orten die neue Realität. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Als im Juni die ersten Kulturveranstalter in der Ostschweiz wieder Freilufttheater, Open-Air-Konzerte und Kleinkunst organisierten, war der Zuspruch des Publikums gross. Doch jetzt, wo die neue Saison startet, ist der Hunger auf Kultur der Zurückhaltung gewichen. Der Vorverkauf für Veranstaltungen, die bislang ein volles Haus garantierten, verläuft vielerorts schleppend. Über die Gründe dafür gehen die Meinungen auseinander.

Ausverkauft bedeutet im Theater im Eisenwerk Frauenfeld unter Coronabedingungen, dass 45 statt 65 Plätze besetzt sind. Doch dies gelinge momentan nicht einmal bei bekannten Namen wie der Jazzsängerin Nicole Herzog oder der Kabarettistin Lisa Christ, sagt Claudia Rüegsegger, Geschäftsführerin des Eisenwerks: «Insgesamt läuft der Vorverkauf sehr zurückhaltend.»

Claudia Rüegsegger, Geschäftführerin Eisenwerk Frauenfed.

Das liege vermutlich auch daran, dass Kultur momentan bei vielen nicht zuoberst auf der Prioritätenliste stehe. Die Sommerloch-Konzerte, die im August im Garten stattfanden, waren hingegen sehr gut besucht: «Wir vermuten, dass sich die Leute draussen wohler fühlen als drinnen.» Doch grundsätzlich sei man im Eisenwerk guten Mutes. Rüegsegger sagt: «Lieber unter erschwerten Umständen als gar nicht, lautet unsere Parole.»



Man wolle auch nicht jetzt sofort Schlüsse ziehen und zum Beispiel über eine mögliche Ausdünnung des Programms nachdenken, sondern erst Ende Jahr:

«Wir bereiten uns aber darauf vor, dass wir einen langen Schnauf haben müssen.»

Weil dank der Subventionen ihre Stelle finanziert sei, und viele im Eisenwerk ehrenamtlich arbeiteten, habe man zu den wenigen Kulturbetrieben in der Ostschweiz gehört, die wegen des Lockdowns keine Ausfallentschädigung beantragen mussten.

Sommerloch-Konzert der Aumühli-Band im Garten der Eisenbeiz im Eisenwerk Frauenfeld.

Benjamin Heutschi, bei der Stuhlfabrik Herisau verantwortlich für Marketing und Administration. PD

Auch Benjamin Heutschi vom Kleintheater Stuhlfabrik in Herisau bestätigt, dass der Vorverkauf etwas harzig laufe, auch bei so sicheren Werten wie dem Kabarettisten Simon Enzler. Jetzt, eine Woche vor seinem Auftritt, sei noch etwa ein Fünftel der Plätze frei. Vor zwei Jahren hingen sei zum selben Zeitpunkt bereits alles ausverkauft gewesen. Woran das liegt? « Die Leute planen kurzfristig. Das war schon vor Corona so und hat sich jetzt noch verschärft.» Als Enzlers Auftritt im Juni-Newsletter angekündigt wurde, hätten die Leute Freude und Interesse gezeigt und bereits erste Tickets gekauft: «Das stimmte uns zuversichtlich.»

Doch jetzt stagniere der Vorverkauf, vielleicht auch weil die Fallzahlen in den letzten zwei Wochen gestiegen seien. Die Menschen seien verunsichert, doch er habe er das Gefühl, dass sie eigentlich bereit für Kultur seien, geniessen wollten: «Wir hoffen fest, dass viele den Mut haben, ins Theater zu kommen.» Das Programm sei dicht und vielfältig, als ob es Corona nicht gäbe, sagt Heutschi.



Der Präsident des Betriebsvereins Philipp Langenegger schaut aus der Alten Stuhlfabrik Herisau.

Der Direktor des Theaters St.Gallen, Werner Signer.

Im Theater St. Gallen startet der Hauptbetrieb bedingt durch die Sanierung und den Umzug in das Theaterprovisorium erst Ende Oktober: «Wir können also noch keine gültigen Angaben zum Ticketverkauf machen,» schreibt Theaterdirektor Werner Signer. Trotzdem stimme ihn das Interesse an den Produktionen, die bis jetzt angeboten wurden, zuversichtlich für die neue Saison. Die beiden Lokremise-Stücke «Zwei Monster» und «Die Gastfremden» seien bis jetzt sehr gut belegt.

Unterschiedliche Auslastungen gab es bisher in der Tonhalle bei «Commedia», der Zusammenarbeit zwischen Sinfonieorchester und Musiktheatersparte. Die Produktion, die sieben Mal auf dem Programm stehe, sei gestern Freitag ausverkauft gewesen. Werner Signer weiss ausserdem aus Erfahrung, dass das Publikumsinteresse im September generell noch etwas verhalten sei: «Deshalb können keine repräsentativen Aussagen zum weiteren Verlauf der Saison gemacht werden.»

Die Schauspielerinnen und Schauspieler von «Die Gastfremden» nehmen in der Lokremise St.Gallen den Premierenapplaus vom maskierten Publikum entgegen.

Kaum war der Lockdown vorbei und Theater wieder erlaubt, stellte Matthias Peter in kürzester Zeit ein Kleinkunstfestival auf die Beine. Der Leiter der St.Galler Kellerbühne fand, die Künstlerinnen und Künstler seien lange genug auf dem Trockenen gesessen. Das Wagnis wurde von einem euphorischen Publikum bestätigt.

Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne St.Gallen

Diese Stimmung, die sei jetzt nicht mehr so spürbar, sagt Peter. Er will nicht Jammern oder Klagen. Doch er stellt eine gewisse Zurückhaltung fest. Am 2.September startete sein Kleintheater in die neue Saison, von den zehn Vorstellungen bislang waren zwei ausverkauft. Wobei «ausverkauft» bei ihm jetzt heisst: 69 statt 138 Plätze. Das Schutzkonzept der Kellerbühne sieht vor, dass zwischen Besuchergruppen jeweils zwei Plätze frei bleiben. «Wir alle, Künstler und Bühne, verzichten auf Plätze, damit man sich sicher fühlen kann.» Eine Maskenpflicht besteht nicht, wer eine tragen möchte, darf dies natürlich tun. «Meine Prognose war, die Leute sind kulturhungrig, 69 Plätze bekomme ich voll», sagt Matthias Peter. Doch spielen Künstlerinnen oder Künstler, bei denen die Kellerbühne sonst ausverkauft war, vor 34 oder 62 Leuten. Obwohl sie brandneue Programme zeigen. Die Reservierungsfreudigkeit sei zurückgegangen, sagt er. Ein schlagendes Beispiel für ihn: Bei Lesungen mit Franz Hohler, «altgediente Koryphäe», waren sonst immer am ersten Tag alle 138 Plätze weg. «Jetzt hat es zweieinhalb Wochen gedauert, bis die 69 Plätze verkauft waren.»

Am 6.Juni 2020 feierten Matthias Peter und sein begeistertes Publikum die Wiedereröffnung der Kellerbühne St.Gallen nach dem Lockdown mit einem Konzert von Goran Kovacevic und Peter Lenzin. Bild: Michel Canonica

Warum die Leute nicht mehr so zahlreich ins Theater gehen? Matthias Peter kann nur spekulieren. Dass das aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus geschehe, greift für ihn zu kurz als Erklärung. «Ich habe das Gefühl, das ist ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel.». Dass man durch den Lockdown plötzlich die Erlaubnis bekommen habe, zu Hause bleiben zu dürfen, hätten viele vielleicht als neue Lebensqualität entdeckt. «Das prägt ein neues gesellschaftliches Verhalten.» Hätte man früher, im Hamsterrad steckend, links und rechts Veranstaltungen und Vernissagen mitgenommen, halte man sich jetzt bewusst zurück. Vielleicht planten die Leute auch einfach kurzfristiger.

Eigentlich müsste Matthias Peter bereits die nächste Saison rollend planen. Doch bis November will er jetzt erstmal Erfahrungen sammeln. Ob er auch kommende Spielzeit 160 Vorstellungen durchführen wird? Das sei alles noch offen. Aber er freut sich über jede und jeden, der die Kellerbühne besucht.

Den Lockdown hat Roland Lötscher mit seinem Theater Bilitz mit einem blauen Auge überstanden, sagt er. Doch die Auswirkungen spürt er noch immer. 50 Vorstellungen sind ihm weggefallen, er hatte Gagenausfälle in Höhe von knapp 72'000 Franken. Aber durch Kurzarbeit und Ausfallentschädigung vom Kanton plus einem Covid-Kredit seien sie mit einem blauen Auge davongekommen. Noch ist die Schlussabrechnung nicht gemacht, doch Lötscher sagt: «Wir werden ein Defizit schreiben für die letzte Spielzeit, aber ich hoffe nicht eklatant höher als in anderen Saisons, in denen auch nicht alles rund lief.»

Roland Lötscher, Leiter Theater Bilitz Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Jetzt sind sie wieder am Proben und spielen Vorstellungen, doch überstanden sei das Ganze noch nicht. Auch im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden, wo Lötscher und sein Theater Bilitz untergebracht sind, spüren sie eine neue Zurückhaltung beim Publikum. «Wir haben ein gutes Schutzkonzept, machen mehr als wir müssen», sagt Lötscher. Obwohl sie nur 75 statt 104 Plätze verkaufen, herrscht Maskenpflicht im Theater, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Trotzdem sei das Publikum ein bisschen zurückhaltender. Man spüre eine gewisse Verunsicherung bei den Leuten. Bei Simon Enzler, der vor zwei Wochen im Theaterhaus Thurgau auftrat, war es voll – «so voll wie wir im Moment halt dürfen». Beim Glauser Quintett hingegen kam nicht so viel Publikum, aber das sei auch ein spezielles Programm.

Sehr erstaunt ist Lötscher, dass das Programm von Kabarettist Thomas Götz nicht so wie sonst läuft. «Normalerweise ist bei ihm zwei Wochen vorher alles ausverkauft.» Ebenfalls sei die Spoken-Word-Künstlerin Lara Stoll, die nächste Woche mit ihrem neuen Programm im Theaterhaus Weinfelden Premiere feiert, nicht ausverkauft: Aktuell sind erst 60 Prozent der Tickets weg. Auch beim «Geschichten-Herbst» seines Ensembles kamen weniger Leute als im vergangenen Jahr. «Ich glaube, die Leute sind vorsichtiger geworden», sagt Roland Lötscher.

Das Theater Bilitz zeigte vergangene Saison das Jugendstück «S.O.S.» zum Thema Depression. Roland Lötscher (links) führte Regie und spielte mit. Bild: Andrea Stalder

Was ihn hingegen erstaunt: Die Tourneeblöcke des Theaters Bilitz sind fast alle ausgebucht mit Schulvorstellungen, bis in den Mai 2021 hinein. Lötscher und sein Ensemble spielen in der ganzen Deutschschweiz, und sie merken: die Veranstaltungen, wo sich Klassen aus verschiedenen Schulen mischen würden, werden zurückhaltend gebucht. Doch schulinterne Anlässe sind so gefragt wie vor dem Lockdown. «Wir sind selber erstaunt, wie gut das läuft», sagt Lötscher. Er hatte seine Schauspielerinnen und Schauspieler, die er blockweise engagiert, vorsichtshalber für einen kürzeren Zeitraum eingestellt. «Jetzt merken wir, wir müssen wegen der grossen Nachfrage unser Ensemble für zwei bis drei Wochen länger anstellen, das ist doch toll!».

Trotzdem herrscht auch bei ihm eine grosse Unsicherheit vor: Die Zahlen steigen, ein mögliches Spielverbot hänge wie ein Damoklesschwert über ihnen. Man sei es nicht gewohnt, mit dieser Ohnmacht zu planen, sagt er. Trotzdem plant auch er bereits die Saison 2021/2022. «Man muss beim Planen so tun, als wäre alles normal, und auf der anderen Seite weiss ich nicht, was nächste Woche sein wird.» Dies, wie auch die unterschiedliche Nachfrage, sei im Moment eine psychische Zerreissprobe.

Thomas Götz, Kabarettist Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Thomas Götz war während des Lockdowns ins Internet ausgewichen. Sein Kult-Kabarett-Programm «Ergötzliches», mit dem er seit acht Jahren erfolgreich und immer vor ausverkauftem Haus in Weinfelden auftritt, war zwei Folgen lang auf Tele Diessenhofen zu sehen und auf Thomas Götz' Homepage. Jetzt am 16.September feierte er die erste Live-Premiere im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden. Und zum ersten Mal in der achtjährigen Geschichte war seine Vorstellung nicht ausverkauft. «Das ist aussergewöhnlich, das habe ich noch nie erlebt», sagte Thomas Götz vor der Premiere. Füllte er sonst mühelos die 104 Plätze, und zwar dreimal hintereinander, bekommt er jetzt das coronabedingt auf 75 Plätze reduzierte Haus nicht ganz voll.

«Der aktuelle Anstieg der Zahlen hält die Leute vielleicht zurück», vermutet Thomas Götz. Vielleicht wollten sie sich nicht einem möglichen Ansteckungsrisiko aussetzen. Vielleicht behage die Maskenpflicht im Theaterhaus Thurgau nicht allen. Wohingegen sich andere wieder genau wegen der Maskenpflicht sicher fühlten. Vielleicht sehe es bei einigen auch finanziell nicht so rosig aus und sie könnten sich einen Theaterbesuch schlicht nicht leisten.

Der Thurgauer Satiriker Thomas Götz tritt in «Ergötzliches» als Grossrätin Sabine Schnyder auf. Bild: Reto Martin

Thomas Götz selber erlebt einen wahnsinnigen Einbruch. Fast alle Veranstaltungen wurden ihm bis Ende Oktober abgesagt. Er hätte Moderationen oder Auftritte bei Verbänden oder Vereinen gehabt. Und: «Es kommen keine neuen Auftritte rein», sagt er. Niemand plane eine Veranstaltung, denn schon die Planung koste Geld, und niemand wisse, ob eine Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden könne. Da sich die momentane Lage in nächster Zeit nicht verbessern wird, sei er auf der Suche nach einem Nebenjob, sagt Thomas Götz.