MUSIKROMAN Wittenbacher ist ein wandelndes Beethoven-Lexikon: «Meine erste Platte bekam ich als Drittklässler» Ludwig van Beethoven begeistert ihn seit seiner Jugend: Der Wittenbacher Thomas Zünd hat jetzt ein Buch über ein fiktives Beethoven-Requiem geschrieben. Schauplatz ist das Kloster Einsiedeln. Zünd beweist mit dem Roman sein profundes Wissen um den grossen Komponisten. Martin Preisser Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Zünds neues Buch geht sehr nah an die Persönlichkeit des Komponisten Beethoven heran. Bilder: Ralph Ribi

Zum Gespräch empfängt Thomas Zünd mit einer historischen Aufnahme von Beethovens «Fidelio» mit dem Sänger Julius Patzak. Und dann gibt’s kein Halten mehr: Zünd weiss enorm viel über Beethoven, sein Denken, seine Musik und seine Persönlichkeit. Von Beethoven war er schon als Primarschüler fasziniert. Als Drittklässler bekam er seine erste Beethoven-Platte geschenkt, die dritte Sinfonie, genannt die «Eroica».

Heute als 69-Jähriger ist er stolzer Autor eines Buches über den grossen Komponisten. «Ludwig van Beethoven – sein geheimes Vermächtnis» heisst die im Eigenverlag erschienene Geschichte von Thomas Zünd. Sie spielt im Kloster Einsiedeln, in dem einst Zünds Grossonkel, Pater Canisius, Leiter der Musikbibliothek war.

Die Handlung ist schnell erzählt: Ein junger Kirchenmusikstudent kommt zu einem Praktikum nach Einsiedeln. Dort verrät ihm ein Mönch verbotenerweise, dass sich in der Bibliothek ein geheimer Schatz befinde: Beethovens Requiem und sein Tagebuch. Der junge Student verfällt immer mehr der Faszination der unbekannten Beethoven-Komposition und dem Denken des Meisters, wie es aus dem Tagebuch aufscheint. Das musikalische Happy End des Buches soll hier nicht verraten werden.

Beethoven war ein weitsichtiger Künstler

«Beethoven – sein letztes Vermächtnis.

Die über 200 Seiten dicke Erzählung beweist Thomas Zünds profundes Wissen über Beethoven. Zwei Jahre hat er geschrieben und geforscht, auch im Kontakt mit den Fachleuten des Beethoven-Archivs in Bonn. Wenn er Beethoven heute interviewen könnte, würde er ihn fragen, warum er kein Requiem geschrieben habe, sagt Zünd. Im Roman bleibt der Schatz erst einmal geheim, weil dieses Requiem weit über das traditionelle katholische Denken hinausgeht.

Zünd nutzt die Idee dieses fiktiven Requiems, um Beethoven als philosophisch und spirituell weitsichtigen Künstler zu zeigen. Ein Denker, der den Menschen ins Zentrum stellt – und Gott über jedes religiöse Dogma. Letztlich sei es Beethoven immer um die Unabhängigkeit und Freiheit des Menschen von weltlichen und kirchlichen Kräften gegangen, sagt Thomas Zünd:

«Seine Idee der Brüderlichkeit unter den Menschen, wie er sie mit den Worten Friedrich Schillers in seiner neunten Sinfonie zeigt, hat mich immer fasziniert.»

So stellt sich der Autor, der vor seiner Pensionierung im sozialen Bereich tätig war, das Alterszentrum Wittenbach und davor auch die Bewährungshilfe des Kantons St.Gallen geleitet hat, das nie geschriebene Requiem als eine Kombination und Weiterentwicklung von Beethovens neunter Sinfonie und seiner «Missa solemnis» vor.

60 Bohnen für Beethovens Kaffeemaschine

Thomas Zünds Beethoven-Buch ist keine trockene musikwissenschaftliche Abhandlung, auch wenn sich der Autor, obgleich Laie, erstaunlich genau in das kompositorische Denken Beethovens hineinschreibt. Es ist an vielen Stellen aber auch humorvoll und augenzwinkernd geschrieben. Im Gespräch mit dem Autor erfährt man viele Details aus Beethovens Leben. Etwa, dass sich der Komponist 1825 eine Kaffeemaschine zugelegt hat. Exakt 60 Bohnen hatte die Haushälterin für den genau richtigen Kaffee jeweils abzuzählen.

Zünd erzählt von Beethoven als einem Künstler, der «am Menschen auch gelitten habe», der sehr belesen war, von den alten hinduistischen Texten der Veden über Platon bis hin zu Shakespeare.

«Durch das Schreiben des Buchs bin ich Beethovens Welt nochmals deutlich nähergekommen. Letztlich war er ein Einzelgänger, der auch aufgrund seiner zunehmenden Taubheit immer einsamer und isolierter wurde.»

Nach der Lektüre des Buches ist man tatsächlich etwas traurig, dass es dieses grossartige Requiem Beethovens nicht gibt. Dafür aber zum Glück so eine Fülle an anderen Meisterwerken aus seiner Feder. Zum 200. Geburtstag Beethovens im Jahr 2020 ist eine Gesamtaufnahme all seiner Werke in einer Auflage von 6500 Stück entstanden. Thomas Zünd besitzt eine davon. «Darunter sind auch sehr viele unbekannte Werke zu entdecken», schwärmt Zünd. Und welches Werk, müsste er wählen, würde er auf die berühmte einsame Insel mitnehmen? «Wahrscheinlich wären es schon die 32 Klaviersonaten», sagt Zünd. Er hat bereits mit einem zweiten Buch angefangen, das aber nichts mit Beethoven zu tun hat. Der Inhalt bleibt aber noch geheim.

Das Beethoven-Buch (Eigenverlag, 212 S., Fr. 17.70) ist in St.Gallen im Musikgeschäft Notenpunkt (Webergasse) und im Buchladen Rösslitor erhältlich. Am Dienstag, 11. Januar 2022, 19.30 Uhr, hält Thomas Zünd einen Vortrag über Beethovens «Fidelio» (Zeit-Raum Wittenbach, Dorfstr. 10).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen