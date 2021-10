"Heartbreak Opel": Neuer Comic von Stefan Tobler

Graphic Novel Rock 'n' Roll statt «Stille Nacht»: Der neue Comic von Stefan Tobler ist eine etwas andere St.Galler Weihnachtsgeschichte – inklusive Soundtrack «Heartbreak Opel» von Stefan Tobler erzählt die Geschichte von Johnny, einem Verbrecher mit Herz, der als Barkeeper im St.Galler Restaurant Militärkantine arbeitet. Als Bonusmaterial gibt es eine persönliche Playlist des Autors. Claudio Weder Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

«Heartbreak Opel» von Stefan Tobler spielt in St.Gallen, der Heimatstadt des Autors. Bild: PD

Johnny hält es für einen genialen Plan. Zusammen mit seiner hochschwangeren Freundin Cindy, einer Graffiti-Sprayerin, will er den «McDonald's» am St.Galler Marktplatz ausrauben, er im Rentierkostüm, sie als Ronald McDonald verkleidet. Es ist Heiligabend, die Stadt wirkt wie ausgestorben. «Antizyklisches Verhalten, Baby, alle gehen heim, wir gehen rein», reimt Johnny, zückt seine Knarre und steigt aus seinem Opel Manta, den er als 18-Jähriger an einem Dorffest gewonnen hat.

Stefan Tobler: «Heartbreak Opel», 100 Seiten, Verlagsgenossenschaft St.Gallen, 28 Franken. Bild: PD

Es ist eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die Stefan Tobler alias Tobi in «Heartbreak Opel» erzählt, seiner neuen Graphic Novel, die am 1. November erscheint. Hirten, Engel, Geschenke und Lametta sucht man im 100-seitigen Werk vergeblich. Stattdessen gibt es viel Rock 'n' Roll.

Eine reine St.Galler Produktion

Als Grundlage diente Tobler eine Kurzgeschichte, die er einst für den «Dichtungsring», eine Open-Mic-Veranstaltung in der St.Galler Grabenhalle, schrieb. «Der Text kam gut an; das hat mich bestärkt, daraus eine Graphic Novel zu machen.» Für Tobler, der in einem 80-Prozent-Pensum als Seklehrer arbeitet, eine Riesenbüez. Ein Jahr und acht Monate arbeitete er an seinem Werk:

«Ich habe mir in dieser Zeit nichts gegönnt und musste auf vieles verzichten.»

Stefan Tobler ist Sekundarlehrer, nebenbei arbeitet er als Cartoonist und Comiczeichner. Bild: Ralph Ribi

Im Zentrum der schwarzhumorigen Geschichte steht Johnny, der als Barkeeper im Restaurant Militärkantine arbeitet. Zuvor sass er im Knast, weil er seinen gewaltbereiten Onkel und Ziehvater erschlug, nachdem dieser Johnnys kleinem Bruder Samy die Hände verbrannt hatte.

Es lief und läuft nicht alles rund in Johnnys Leben – bis er beschliesst, sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen und zusammen mit Cindy von der Bildfläche zu verschwinden. «Johnny ist zwar ein Verbrecher, aber einer mit Herz», meint Stefan Tobler. «Was bedeutet es zu stehlen, was bedeutet es zu lügen, was bedeutet es, die Wahrheit zu sagen?» Um diese Fragen kreist «Heartbreak Opel», wobei es am Ende den Lesenden überlassen ist, eine Antwort darauf zu finden.

Johnny und Cindy rauben den «McDonald's» aus. Bild: PD

Dass die Geschichte in der Stadt St.Gallen, unter anderem in der «Militärkantine», spielt, ist kein Zufall. Stefan Tobler ist in der Gallusstadt zu Hause. In der «Militärkantine» trifft sich die St.Galler Comicszene regelmässig zur kreativen Stammtischrunde.

Aber auch abgesehen davon ist die Graphic Novel eine reine St.Galler Produktion: Herausgegeben wird sie vom Kulturverein Solarplexus, vertrieben von der St.Galler Verlagsgenossenschaft. Die Gestaltung übernahm die junge Grafikagentur Schwarzmatt, gedruckt wird das Buch bei Typotron.

Die «Militärkantine» ist ein zentraler Schauplatz im Comic. Bild: PD

Playlist als Bonusmaterial

Es ist bereits der dritte Comic aus der Feder von Stefan Tobler. Vom frankobelgischen Stil der beiden Vorgänger («Rechte Schergen in Schweizer Bergen», «Bomben im Schweinestall, der Krieg ist überall») hat er sich verabschiedet, «Heartbreak Opel» ist komplett in Schwarz-Weiss gezeichnet. Zudem ist der Inhalt weniger politisch. «Das Atmosphärische steht im Vordergrund», sagt Tobler.

Der Trailer zum neuen Comic. Video: Youtube

Auch Musik, seine zweite Leidenschaft, hat Tobler in seinen Weihnachtscomic integriert: Als Bonusmaterial liefert er eine persönliche Playlist mit, die bei bestimmten Schlüsselszenen den Soundtrack zur Geschichte bildet. Auch hier dasselbe Prinzip: Rock ’n’ Roll statt «Stille Nacht».

Der Soundtrack untermalt bestimmte Schlüsselszenen des Comics. Bild: PD

Lichterketten und ein Weihnachtswunder

Tobler erzählt die Geschichte frei von Kitsch. Wie der US-amerikanische Autor Paul Auster, dessen «Auggie Wren's Weihnachtsgeschichte» Tobler inspirierte, bricht er mit allen Mustern einer klassischen Weihnachtsstory.

Ein Hauch von weihnächtlicher Glückseligkeit ist am Ende dann aber doch dabei, wenn die Lichterketten funkeln, ein «Weihnachtswunder» geschieht und Johnny erkennt, dass es das Schicksal gut mit ihm meint – doch der Heiligabend ist für die Protagonisten ein bitterer Kampf ums Überleben: Nach dem Raubüberfall bleibt der alte Opel auf einem abgelegenen Pass stehen, mitten in der Nacht bei minus 20 Grad. Und just in diesem Moment setzen bei Cindy die Wehen ein.

Tobler findet, dass es mehr von diesen Geschichten à la Paul Auster braucht. Denn die fantastisch-märchenhafte Ebene vieler Weihnachtsgeschichten habe nichts mit dem realen Leben zu tun. Ob Toblers Story nahe an der Realität ist, darüber lässt sich streiten. Aber die Message leuchtet ein: «Man darf jene Leute nicht vergessen, die Weihnachten alleine in einer Beiz verbringen.» Oder wie Johnny und Cindy in einem Elvis Presley’schen «Heartbreak Hotel», das in diesem Fall ein kaputter Opel Manta ist.

Hinweis: Buchtaufe am 1. November um 19 Uhr in der «Militärkantine», St. Gallen.