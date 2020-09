«Der Film soll keine Antworten liefern»: «Black Lives Matter» St.Gallen zeigt in Zusammenarbeit mit dem Solarkino auf der Kreuzbleiche den Film «BlacKkKlansman»

«Viele haben darauf gewartet»: Initiantin Samantha Wanjiru über die erste Black-Lives-Matter-Demo in der Stadt St.Gallen

Die Black-Lives-Matter-Bewegung ist in St.Gallen angekommen. 1100 meist jüngere Personen zogen am Samstag gemäss Stadtpolizei bei der ersten Kundgebung unter diesem Stichwort durch die Altstadt. Auf Transparenten, in Sprechchören und in Reden wurde Diskriminierung und rassistisch motivierter Gewalt der Kampf angesagt.