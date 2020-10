Porträt «Das Schreiben ist Gottesdienst»: Kristo Šagor macht in Konstanz Theater für Sechs- bis über Sechzigjährige

In der deutschsprachigen Kinder- und Jugendtheaterszene ist Kristo Šagor als Autor und Regisseur eine feste Grösse. Neu leitet er das Junge Theater in Konstanz. Am Wochenende hat er mit dem Stück «Nibelungenleader» seine künstlerische Visitenkarte vorgelegt. Bettina Kugler 06.10.2020, 05.00 Uhr

Bild: Andrea Stalder

Es brennt, am Ende und am Anfang. Erst speit ein unsichtbarer Drache Feuer, die Vögel im Wald zwitschern sich zu, was die Sage überliefert: Dass ein Jüngling, Siegfried, das Ungetüm besiegt, im Drachenblut badet, unbesiegbar wird - beinahe. Jahre später werden die Flammen jene auslöschen, die ihn benutzt, verraten und getötet haben.

Kristo Šagor braucht für diese sagenhaft menschliche und grausame Geschichte weder Schwert noch Theaterblut, keinen Drachen, keine Kulissen, Kronen oder Heldenattribute. Nur starke, physisch und in ihren Sätzen überaus präsente Darsteller, die mal in die Figuren hineingehen, dann wieder einen Schritt neben sie machen. Hey, was ist ein Schwert? Was ein Drache? Was eine Königin? Ansichtssache. Und keineswegs alter Plunder, der nichts mit unserer Gegenwart zu tun hat.



Bild: Bjørn Jansen

Sechs Personen ergründen einen Mythos: Das war für Kristo Šagor die Versuchsanordnung für «Nibelungenleader» – das Stück, mit welchem der 44-jährige als neuer Leiter des Jungen Theaters in Konstanz ins Rampenlicht tritt. Ein Auftragswerk aus seiner Feder, eine Uraufführung unter seiner Regie. Beides zusammen macht er selten; normalerweise gibt er seine Texte gern in fremde Hände. Jetzt aber soll und will er seine künstlerische Visitenkarte vorlegen.



Die Nibelungen, auch ein Stoff von heute

Er hat sich viel vorgenommen. Weltliteratur, einen grossen, historisch weit entrückten Stoff, der beim Zielpublikum 13+ kaum im Detail bekannt sein dürfte. Ein Stück, knapp zwei Stunden lang ohne Pause, das schnell und sprunghaft ist und das Spielen und Erzählen selbst zum Thema macht. Die Beweg- und Abgründe menschlichen Handelns ständig hinterfragt.

Hinzu kommt, dass am Tag der Premiere Konstanz Kopf steht, die Polizei an jeder Ecke Präsenz zeigt. Es ist der Samstag der angekündigten Menschenkette um den Bodensee. Gegner der Covid-19-Massnahmen aus ganz Deutschland drängen in die Stadt. Die Spiegelhalle, zweite Spielstätte des Theaters Konstanz, liegt im Herzen des Demo-Hotspots Klein-Venedig. Abends stehen dort noch reihenweise Einsatzwagen. Aber das Chaos ist zum Glück ausgeblieben, die Nibelungen können auf die Bühne.

Bühne und Ausstattung hat Christl Wein-Engel geschaffen. Bild: Bjørn Jansen

Kurz vor 22 Uhr wird Šagor bei anhaltendem Applaus stürmisch angekommen sein in «Konschdanz» - er sagt es schon wie ein Einheimischer, und ohne ironischen Unterton. Geboren ist der Autor und Regisseur 1976 in Niedersachsen, dort, wo das reinste Hochdeutsch gesprochen wird. In der Kinder- und Jugendtheaterszene kennt man ihn seit vielen Jahren gut. Dass er dort Fuss gefasst habe, sei biografisch eher ein Zufall gewesen, sagt er, den aber habe er «umarmt».

Keine Komplexe neben den «Theater-Trumps»

Der Kiepenheuer Verlag stufte seinen ersten Text als Jugendstück ein, warnte ihn aber: Es sei ein Etikett, das er nie mehr loswerde. Šagor hat es noch nie als Einschränkung und Wertminderung gesehen. «Es gibt in diesem Bereich weniger Neurotiker», sagt er; «die Trumps der Szene machen kein Jugendtheater.» Inzwischen schreibt und inszeniert Šagor auch für jüngere Zuschauer, Stücke ab 10, ab 8, ab 6. Doch Jugendliche stehen ihm am nächsten, ihre Fragen, ihr unverstellter Blick, auch die Verletzungen, die viele bereits mit sich herumschleppen. Er schätzt die ernsthaften Gespräche, die mit ihnen möglich sind, das Tempo, das ihren Sehgewohnheiten entgegenkommt.



Bild: Bjørn Jansen

Šagor ist ein Tausendsassa: leidenschaftlich, mitteilsam, intellektuell mit allen Wassern gewaschen. Aus seinen Augen blitzt der Schalk, eine Sekunde später kann er ernst und nachdenklich sein oder sehr poetisch werden. In seinem Kopf sprüht ein Dauerfeuerwerk an Gedanken Funken. Daraus Stücke zu machen, erst in der Zurückgezogenheit des Sammelns, Sortierens und Formulierens, dann auf den Proben mit den Darstellern, dem Musiker, der Ausstatterin, ist Schwer- und Feinarbeit zugleich für ihn. Fron und Fest. «Schreiben ist immer noch Gottesdienst», sagt er, vor allem, wenn er dann «an seiner Orgel sitzt» und es bald fliesst, als käme es von anderswo.



Er ist «Trüffelschwein», aber auch fleissiger Schreiber

Seine Liste an Stücken und bislang erhaltenen Theaterpreise liest sich wie die Ernte eines bienenfleissigen Dramatikers im hohen Alter. Titel wie «Patricks Trick», «Dreier ohne Simone» oder «Trüffelschweine» wecken sofort die Neugier; glücklich ist Šagor, wenn Zuschauer unterschiedlichen Alters an den selben Stellen lachen. Geschrieben hat er schon mit elf, Gedichte, Kurzgeschichten, das erste Stück mit vierzehn. Da hatte er die zu ihm passende Form gefunden:

«Mir gefällt, dass die Figuren in Theatertexten so oft ‹Du› sagen. Dieses Aufeinanderbezogensein entspricht mir sehr.»



Bild: Bjørn Jansen

In «Nibelungenleader» sagen die Figuren selten Du, und doch machen sie auf der Bühne auf atemberaubende Weise gemeinsame Sache: einzeln, mit- und gegeneinander. Mit nachdenklichen und folgenreichen Sätzen, sehr körperlichem Spiel trotz eingehaltener Distanz, aber auch mit Holzlatten und Akkuschraubern. Dabei entsteht mit der Zeit ein drachenartiges Gerippe, das zur vieldeutigen Metapher wird. Šagor mag es, wenn eine Inszenierung Fragen aufwirft, Denkräume öffnet.



Dass er seit dieser Spielzeit auch Programmverantwortung hat und nicht nur produktionsbezogen ein Team bildet mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, Dramaturginnen und Theaterpädagogen, ist neu als Rolle. «Es war ein guter Zeitpunkt für mich, die Spielregeln neu festzulegen. Die Anfrage von Intendantin Karin Becker, ob ich mit ihr nach Konstanz gehe, kam überraschend, aber sehr gelegen.» Geplant und gesucht hat er die Gelegenheit nicht. Aber dass es fünf gute Jahre werden, mindestens, das weiss er sicher.