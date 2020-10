«Das ist die Musik, nach der Gott tanzt, wenn es niemand sieht»: Gleich zwei Theater in der Region zeigen «Novecento» – wo lohnt sich der Besuch? Ein Stück, zwei Inszenierungen: «Novecento» ist gleich an zwei Theatern in der Region zu sehen. Die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld und das Theater Winterthur haben dasselbe Stück auf dem Spielplan – und zeigen trotzdem zwei komplett verschiedene Aufführungen. Welche soll man sich anschauen? Julia Nehmiz 07.10.2020, 05.00 Uhr

Sebastian Krähenbühl entführt in der Winterthurer Inszenierung «Novecento» auf einen fernen Ozeandampfer. Bild: PD

Es ist Zufall, dass gleich an zwei Theatern in der Region zeitgleich dasselbe Stück läuft. Das Theater Winterthur zeigt zum Auftakt der neuen Saison den Monolog «Novecento», genauso wie die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld. Nur elf Minuten Zugfahrt liegen zwischen beiden Aufführungsorten – praktischerweise befinden sich beide Theater direkt am Bahnhof (Frauenfeld) oder zumindest fast direkt (Winterthur).

Solche Zufälle gibt es ab und an: Vergangenen Sommer spielten sowohl das See-Burgtheater Kreuzlingen als auch die Schlossfestspiele Hagenwil die Komödie «Arsen und Spitzenhäubchen». Aber auch an grossen Häusern gibt es Doppelungen: «Black Rider» läuft am Theater St.Gallen (ab 31.Oktober) sowie am Theater Konstanz (ab 26.Februar 2021). Ein Aufführungsvergleich liegt also nahe: Wer macht es besser?

Giuseppe Spina spielt in der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld den Monolog «Novecento». Bild: PD

Der italienische Autor Alessandro Baricco veröffentlichte 1994 das Schauspiel «Novecento – Die Legende vom Ozeanpianisten». Es gilt als eines der erfolgreichsten postmodernen italienischen Theaterstücke. Ein Ozeandampfer, der Anfang des 20. Jahrhunderts über die Weltmeere pendelt, mit einer Atmosphäre zwischen Fellini und Titanic, ist das Setting für eine fantastische Geschichte: Auf dem Dampfer wird im Jahr 1900 ein Baby gefunden, ein Matrose nimmt es an, gibt ihm den Namen Novecento und zieht es auf. Als der Matrose stirbt, bleibt der mittlerweile achtjährige Knabe einfach auf dem Schiff. Später wird er exzellenter Pianist, spielt mit der schiffseigenen Band, erlangt legendären Ruhm, verlässt den Dampfer jedoch nie. Der Trompeter freundet sich mit dem Sonderling an und erzählt jetzt dessen Geschichte.

Sebastian Krähenbühl spielt in Winterthur Trompeter Tim Tooney. Bild: PD

Thomas Guglielmetti, Intendant des Theaters Winterthur, hat sich mit der Inszenierung von «Novecento» einen langen Traum erfüllt, wie er sagt. Vor 20 Jahren richtete er den Text als szenische Lesung am Staatsschauspiel Stuttgart ein – jetzt endlich konnte er ihn inszenieren. Auch, weil er den passenden Schauspieler gefunden habe, und nur mit diesem funktioniere das Stück. Terminiert hatte er «Novecento» schon vor Corona. Dass er jetzt mit nur einem Schauspieler probte und somit die Inszenierung keinen Schutzmassnahmen unterworfen war, war ein glücklicher Zufall.

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld hat eine ältere Inszenierung zurück ins Programm geholt. Er habe «Novecento» bereits vor 15 Jahren gespielt, sagt Schauspieler Giuseppe Spina. Jetzt griffen sie notfallmässig auf diese Produktion zurück, die Pandemie hat ihren Spielplan kräftig durcheinandergebracht. Und klar, der Monolog ist schutzmassnahmenkompatibel. Trotzdem: Er spielt es gern. Für die Wiederaufnahme haben er und Regisseur Jean-Martin Moncéro die Inszenierung völlig neu erarbeitet, sagt Spina.

In Winterthur rührt Thomas Guglielmetti mit der grossen Kelle an. Ausstatter Markus Karner zitiert auf der Bühne im Foyer das Interieur eines Schiffes: Mehrstufig die Bühne, ein Geländer unterteilt die Ebenen wie eine Reling. Ein Klavier oben rechts, ein Tischchen mit Stuhl unten links, dazwischen schwarze Kuben, die im Laufe des Abends mit Requisiten bestückt werden wie Podeste in einer Ausstellung. Ein schönes Bild: Schauspieler Sebastian Krähenbühl holt als Erzähler Tim Tooney Erinnerung um Erinnerung hervor, er füllt den Raum nicht nur mit seinen Geschichten, sondern auch mit Erinnerungsstücken. So wird auch die Bühne immer lebendiger.

Nach und nach bestückt Sebastian Krähenbühl als Erzähler Tim Tooney die Winterthurer Bühne mit Erinnerungsstücken. Bild: PD

In Frauenfeld ist die Bühne viel kleiner, der schmale Theatersaal lässt keine grossen Bühnenaufbauten zu. Die Theaterwerkstättler haben eine liebevoll-nostalgische Kammer eingerichtet, hier wohnt Trompeter und Erzähler Tim Tooney (Giuseppe Spina). Ein schmaler Holztisch samt Stühlen im Zentrum, hinten links in der Ecke ein abgewetzter Sessel, rechts an der Wand ein kleines Schränkchen, auf einem Klavierhocker vertrocknet eine Topfpflanze. An der Wand hängen Zettel und Bilder. Vorne liegt noch ein geöffneter Koffer mit Klamotten, Schuhe stehen davor. Der Clou: Die Rückwand ist ein luftiger weisser Vorhang, hinter dem Pianist Benjamin Engeli live Klavier spielt, wie ein ferner Traum.

Musik ist die heimliche Hauptrolle des Stücks. Autor Alessandro Baricco, studierter Musikwissenschafter, findet die wunderbarsten Beschreibungen für das, was Novecento seinem Klavier entlockt. Da tanzen Novecento und Tim Tooney mit dem Ozean, verrückte und perfekte Tänzer, engumschlungen in einem wirren Walzer auf dem goldenen Parkett der Nacht. Ein anderes Mal reist Novecento auf der unermesslichen Karte der Welt in seinem Kopf, während seine Finger über die Tasten gleiten und die Kurven eines Ragtime streicheln. Und sowieso, Ragtime:

«Das ist die Musik, nach der Gott tanzt, wenn es niemand sieht.»

Pianist Benjamin Engeli spielt in Frauenfeld die Musik Novecentos wie aus einem fernen Traum. Bild: PD

In Winterthur spielt Regisseur Thomas Gugliemetti Musik vom Band ein. Ragtime, Jazz, auch mal etwas Melancholisches. Und immer wieder ertönen Brandung, Meeresrauschen und Möwen, die Klänge des Ozeans. In Frauenfeld hingegen spielt Pianist Benjamin Engeli live. Wenn man zuerst befürchtet, dass diese konkrete Darstellung der Musik Novecentos, der ja der unglaublichste Pianist seiner Zeit gewesen sein soll, der Gegenüberstellung mit den literarischen Behauptungen nicht mithalten kann: Nein, sie kann. Engeli zaubert einen Sound, der der Geschichte eine zweite Ebene und eine Tiefe verleiht.

Regisseur und Intendant Thomas Guglielmetti hat den Monolog für seine Winterthurer Fassung klug und sanft gekürzt, in knapp 80 Minuten entfaltet er die zauberhafte Geschichte. Sein Erzähler Tim Tooney (Stefan Krähenbühl) muss diese Geschichte erzählen, die Novecento ihm schenkte, ihm als Vermächtnis hinterliess, es ist ihm ein innerstes Bedürfnis. Er wendet sich direkt ans Publikum, schlüpft im Erzählen auch mal kurz in die Rolle des Entertainers auf dem Dampfer, später wird er selber zu Novecento. Krähenbühl findet einen klaren, direkten Ton, reisst mit, entführt das Publikum mit ihm zurück, in die Erinnerung, auf den Ozean. Ein kleines, grosses Theatermärchen.

Giuseppe Spina erzählt als Tim Tooney die Geschichte Novecentos in ein Aufnahmegerät. Bild: PD

Giuseppe Spina und Pianist Benjamin Engeli spielen ihren «Novecento» in Frauenfeld in knapp zwei Stunden. Zum einen haben sie den Text nur wenig gekürzt, zum anderen kommt natürlich die Live-Musik hinzu. Engeli lässt zu Beginn das Piano wie Meeresbrandung klingen, Spina baut als Tim Tooney auf dem Tisch einen altertümlichen Tonbandapparat auf: Er will Novecentos Geschichte aufnehmen, um sie der Nachwelt zu erhalten. Das ist ein hübscher Gedanke, doch Spina hat so während fast des gesamten Stücks das Mikrofon in der Hand, in das er hineinspricht. Das Kabel des Mikrofons ist zwar lang, Spina kann sich zwischendurch auch mal im Sessel zurücklehnen oder um den Tisch herumgehen. Trotzdem fesselt es ihn gewissermassen an das Aufnahmegerät. Doch auch Spina findet berührende Erzählmomente, und lässt die wundersame Geschichte seines Freundes Novecento lebendig werden.

Beide Inszenierungen anschauen. Die Winterthurer Aufführung ist lebendiger, die Frauenfelder besticht durch das intensive Zusammenspiel von Text und Livemusik. Beide Abende lohnen sich. Und: Sowohl in Frauenfeld als auch in Winterthur wird Novecento noch ein paar Mal gespielt.

Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld: «Novecento» bis 8.November 2020, mit Giuseppe Spina und Benjamin Engeli.

Theater Winterthur: «Novecento» bis 6.März 2021, mit Sebastian Krähenbühl.