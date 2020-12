Corona Massnahmen-Chaos im Thurgau: Wie die Kulturschaffenden auf widersprüchliche Aussagen des Kantons reagieren Am Montag verkündete die Thurgauer Regierung verschärfte Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Doch wie die Massnahmen im Kulturbereich genau gemeint waren, dazu kursierten am Dienstag widersprüchliche Informationen vom Kanton. Julia Nehmiz 09.12.2020, 17.53 Uhr

Da nützen auch die Masken nichts mehr: Die Kulturorte im Kanton Thurgau dürfen Veranstaltungen nur noch für zehn Leute machen. Für die meisten lohnt sich der Betrieb für ein Restpublikum nicht.

Bild: Benjamin Manser

Veranstaltungen für mehr als zehn Personen sind verboten. Diese Aussage ist eigentlich klar. Und trotzdem herrschte im Thurgau am Dienstag ein grosses Massnahmen-Chaos. Denn während das eine Amt den Kulturschaffenden und Veranstaltenden erklärte, kulturelle Veranstaltungen auch im professionellen Bereich seien nur noch für zehn Zuschauerinnen und Zuschauer möglich, meldete später die Covid-Fachstelle des Kantons, nein, für Kinos und Theater gelte nach wie vor die Bundesregel, 50 Personen seien erlaubt.

Regierungsrätin Monika Knill verkündete am 7. Dezember an der Pressekonferenz des Kantons Thurgau die neuen Coronamassnahmen. Bild: Andrea Stalder

Das Hin und Her war quasi im Live-Takt auf der Homepage der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld zu verfolgen: Zuerst hiess es, man sei am Abklären, ob man die Veranstaltungen gemäss den aktuellen Vorgaben des Kantons Thurgau absagen müsse. Später hiess es, man sei weiterhin am Abklären, «noch erreichen uns widersprüchliche Informationen von Seiten der Behörden». Am frühen Abend hiess es dann: «Alle unsere geplanten Aufführungen finden bis auf Weiteres statt!» Man sei glücklicherweise in der Lage, die Aufführungen wie vorgesehen durchzuführen, und zwar für 50 Leute. Am Mittwochmorgen dann die Absage: Ein professioneller Kulturbetrieb sei mit dem maximal erlaubten Zuschauerlimit von 10 Personen nicht vereinbar.

Was war da los?

Regierungsrätin Monika Knill schreibt auf Anfrage:

«Aus unserer Sicht ist die Kommunikation klar.»

Der Regierungsrat habe beschlossen, Veranstaltungen gemäss Art. 6 Abs. 1 Covid-19-Verordnung besondere Lage mit mehr als 10 Personen (bisher 50) zu verbieten. Proben und Auftritte im professionellen Bereich (Art. 6f Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b Covid-19-Verordnung besondere Lage) wurden nicht eingeschränkt.

Auf Nachfrage antwortet Monika Knill dann: «Doch wir bedauern die uneinheitlichen Informationen, die darauf zurückzuführen sind, dass die Anordnungen schnell kommen mussten, womit die interne Abstimmung in der kurzen Zeit schwierig wurde.»

Erst der Rechtsdienst klärte am Abend über die Massnahmen auf

Theaterwerkstatt-Schauspieler Giuseppe Spina, hier in der Produktion «Novecento». Bild: PD

Ja, es kursierten widersprüchliche Informationen, sagen Giuseppe Spina von der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld wie auch Christof Stillhard vom Cinema Luna Frauenfeld übereinstimmend. Spina sagt: «Für uns war schnell klar, dass wir unsere Premiere am Freitag nicht spielen können.» Für zehn Personen sei das nicht finanzierbar. Und: Mit nur zehn Personen im Saal fühle es sich nach Kühlschrank an und nicht nach Gemeinschaftserlebnis Theater. Doch dann sei von der Covid-Fachstelle die Losung gekommen: Hallenbäder, Kinos und Theater dürften offen haben für 50 Personen. Man hätte also spielen können. Erst abends um halb sieben sei dann die Meldung vom Rechtsdienst gekommen, dass die Zehnerlimite doch auch für Kultur gelte.

Nun stehen die Theaterwerkstättler wieder bei Null. «Das Gefühl vom ersten Lockdown wiederholt sich gerade», sagt Spina. Schon damals stand er kurz vor einer Premiere, die dann abgesagt wurde. Er hofft, dass sie die Komödie «Gott des Gemetzels», die jetzt am Freitag Premiere feiern sollte, später irgendwann nachholen können. Wie es für die Theaterwerkstatt weitergeht? Er weiss es nicht. «Wir versuchen uns in einer rollenden Planung.»

Im Februar wäre die Uraufführung von «Heidi und der Wolf» angestanden, ein Musiktheater mit fünfköpfigem Bläserensemble – «aerosoltechnisch nicht gerade optimal», sagt Spina. Nun überlegen sie, mit welchen Kleinformaten sie den Kontakt zum Publikum trotz allem halten können. Live-Streaming-Formate seien für ihr kleines Offtheater kaum realistisch: Viel zu teuer, wenn man es professionell aufziehen will. Spina selber überlegt ernsthaft, eine Ausbildung als Kindergärtner anzufangen. «Normalerweise weiss ich ein Jahr im Voraus, was an Produktionen ansteht. Jetzt weiss ich nichts, nichts wird geplant, nichts ist am Laufen.»

Das Cinema Luna zeigt Filme auch nur für zehn Gäste

Christof Stillhard, Programmchef Cinema Luna Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Christof Stillhard hingegen hält sein Cinema Luna in Frauenfeld am Laufen. «Solange wir dürfen, zeigen wir die Filme eben für zehn Gäste.» Natürlich bedeutet diese Limite für sein Haus wie für alle anderen Kinos, dass eigentlich nciht mehr möglich sei, rentabel zu wirtschaften. Er und der Vorstand des Kinos halten trotzdem weiterhin offen.

Doch auch er erlebte am Dienstag ein Drunter und Drüber der Auslegung der Thurgauer Massnahmen. «Wir haben sehr widersprüchliche Informationen bekommen.» Bis es am Abend dann hiess, doch nur für zehn Personen. Der Kinovorstand habe sich den ganzen Tag über ausgetauscht und schon bald den entscheid gefällt, nicht zu schliessen. Trotzdem standen am Mittwochnachmittag weinende Kinder for dem Kino. Um 15 Uhr hätte Molly Filmpalast stattfinden sollen. Den haben Stillhard und sein Team abgesagt. «Es wären sicher mehr als zehn Kinder gekommen, da haben wir den Anlass abgeblasen.»

Wie die Zukunft des Vereinskinos aussieht, weiss Stillhard nicht. Noch seien sie nicht am Limit, aber lange gehe es so nicht weiter. Sollte sein Kino am Samstag auf Anweisung des Bundesrates ganz schliessen, würde er die Streamingplattform reaktivieren. Wenn das Cinema Luna offen bleiben darf, zeigen er und sein Team nciht weniger Vorstellungen, aber weniger Filme – um Kosten zu sparen.