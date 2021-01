Corona-Fragebogen Wie meistern Kulturschaffende die Pandemie? «Es braucht einfach noch Geduld, Geduld, Geduld», sagt die Mummenschanz-Gründerin Floriana Frassetto In einer Serie bieten wir jeden Freitag Ostschweizer Kulturschaffenden eine Bühne und stellen ihre Projekte vor. Heute Folge 7 mit der Mummenschanz-Gründerin Floriana Frassetto aus Altstätten. Die Tourneen in Italien, Südkorea, Saudi Arabien, China, Deutschland fielen der Pandemie zum Opfer. Frassetto bereitet stattdessen nun das 50-Jahr-Jubiläum von Mummenschanz vor, das 2022 mit Show, Ausstellung und Buch gefeiert werden soll. Julia Nehmiz 08.01.2021, 05.00 Uhr

Floriana Frassetto, künstlerische Leiterin Mummenschanz. Bild: PD

Floriana Frassetto (70) vermisst die Bühne. Sie vermisst die Auftritte, das Publikum, den Geruch des Bühnenstaubs, die Emotionen, ihre Company – trotzdem strahlt sie am Telefon eine heitere Gelassenheit aus. «Wir müssen einfach warten», sagt sie, «bis die Situation wieder besser ist, und dann können wir alles, was wir vermissen, nachholen.» Geduld, Geduld, Geduld, das sei im Moment gefragt, sie übe sich in Geduld, und es falle ihr zum Glück nicht schwer. Auch wenn sie seit März keine Auftritte mit Mummenschanz mehr hatte, kein Einkommen und unzählige Auftritte und Tourneen ausfallen – sie bleibt optimistisch und freut sich auf die Zukunft.

Was hat sich für Sie seit Ausbruch der Pandemie verändert?

Floriana Frasetto: Ich bin nicht mehr auf Tournee. Das vermisse ich. Ich vermisse die Welt, den Geruch von Staub im Theater, das Publikum, das mit uns in unseren verträumten Szenen interagiert. Und ich vermisse die Company, wir haben nur selten miteinander geprobt für unser 50-Jahr-Jubiläum. Aber ich weiss, das wird nur eine Weile so sein. Diese Zeit macht uns aber auch stärker. Ich kann es kaum erwarten, bis wir wieder auftreten dürfen, ich freue mich ungeduldig darauf wie ein kleines Mädchen.

Können Sie trotz der Einschränkungen Ihrer Kunst nachgehen?

Nein. Wir machen nicht diese Art von Shows, die gefilmt und gestreamt werden. Wir haben das im März in Amerika gemacht, es war ein Experiment. Unser Auftritt in Kalifornien fand vor leerem Saal statt, das Publikum war zu Hause und sah uns im Stream. Ja, ich vermisse das Spielen, es gab im vergangenen Jahr fast keine Auftritte. Aber was ich mache: Ich repariere einige Kostüme und Masken für das 50-Jahr-Jubiläum. Und ich bereite mit meiner Tochter die Mummenschanz-Ausstellung vor, die 2022 im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen gezeigt wird. Es ist wunderbar, in Erinnerungen zu wühlen.

Wie hoch sind Ihre Einbussen wegen Corona? Was fällt für Sie alles ins Wasser?

Ab März wurden alle unsere geplanten Auftritte und Tourneen abgesagt. Aktuell sollten wir im Flieger sitzen nach Südkorea. Zuletzt sind wir im März 2020 in Kalifornien aufgetreten, wir hatten Glück, dass wir noch zurück in die Schweiz kamen, alle Flüge wurden ja gecancelt. Auf dem Plan für 2020 standen zudem eine Italien-Tournee, Monaco, verschiedene Städte in Deutschland, Saudi Arabien, ein längeres Gastspiel in China und verschiedene Corporate Events – alles abgesagt. Wir haben einen substanziellen finanziellen Ausfall zu verzeichnen, da wir seit März kein Einkommen mehr haben. Wir sind jedoch dankbar, dass wir mit Kurzarbeit und einer Ausfallentschädigung des Kantons St.Gallen über die Runden kommen werden.

Denken Sie manchmal ans Aufhören?

Nein. Mummenschanz ist mein Leben, meine Passion, mein Bruder, mein Freund... Ich liebe Mummenschanz! Eher wird Mummenschanz mit mir aufhören, als dass ich mit Mummenschanz aufhöre.

Was spornt Sie an weiterzumachen?

Das Geben ans und das Bekommen vom Publikum ist ein Geschenk! Deshalb habe ich die letzte Show «you & me» genannt. Das Teilen der Emotionen ist tief, einzigartig.

Gibt es für Sie auch positive Coronaeffekte?

Also ich bin nicht an Corona erkrankt, ich habe noch nicht einmal eine Erkältung. Und ich habe das Glück, in einem grossen Haus mit Atelier zu leben. Was ich geniesse, ist, Zeit zu haben. Ich kann aufräumen, in Erinnerungen graben und entdecke Dinge wieder, die ich vergessen hatte.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Dass die Pandemie endet. Und dass die Menschen sich wieder bewegen dürfen, ins Theater, ins Museum, ins Kino gehen, sich umarmen können. Und natürlich: Dass wir wieder spielen dürfen! Doch bis es so weit ist, braucht es einfach noch Geduld, Geduld, Geduld.

Aktuelles Projekt: Floriana Frassetto plant die 50-Jahr-Jubiläumsfeier

Ein Tannenbaum aus Masken – Floriana Frassettos humoristisches Bild für Weihnachten 2020. Bild: PD

2022 feiert die von Floriana Frassetto mitgegründete Theatercompany Mummenschanz das 50-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass wird es eine spezielle Show geben: Frassettos Company zeigt die besten Szenen aus den vergangenen 50 Jahren. Darunter auch die Toiletten-Papier-Nummer: «Die Leute fragen immer nach dieser Nummer, in Amerika ist sie fast schon ein Muss bei unseren Auftritten.» Frassetto arbeitet mit ihrer Company fürs Jubiläumsprogramm zudem an neuen Szenen, die sich auf Corona beziehen. Des weiteren sind eine Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen geplant sowie ein neues Mummenschanz-Buch.