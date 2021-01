Corona-Fragebogen Wie meistern Kulturschaffende die Pandemie? «Das Sterben gehört auch zur Kultur», sagt der Volksmusiker und Komponist Noldi Alder In einer Serie bieten wir jeden Freitag Ostschweizer Kulturschaffenden eine Bühne und stellen ihre Projekte vor. Heute Folge 10 mit dem Musiker und Erneuerer der Appenzeller Volksmusik, Noldi Alder aus Urnäsch. Martin Preisser 29.01.2021, 12.00 Uhr

Noldi Alder Bild: PD

Noldi Alder gilt als profunder Kenner der Appenzeller Volksmusik und als ihr radikaler Erneuerer. Geboren 1953 in Urnäsch und einst Mitglied der legendären «Alderbuebe», experimentiert er seit 1996 als Komponist und Arrangeur, als Geiger, Hackbrettspieler und Naturjodler mit Volksmusik, Klassik und neuen Tönen. In wegweisenden Formationen wie «Das Neue Original Appenzeller Streichmusik Projekt», in Filmen wie «Heimatklänge», als Feldforscher, Opernkomponist oder Improvisator findet Noldi Alder seinen ganz eigenen, einzigartigen Weg zwischen starrer Konvention und lebendiger Moderne. 2018 erhielt den Schweizer Musikpreis.