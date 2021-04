CORONA-FRAGEBOGEN #22 Wie meistern Kulturschaffende die Pandemie? «So kann es nicht mehr lange weitergehen», sagt der Thurgauer Regisseur Fabian Alder In einer Serie bieten wir jeden Freitag Ostschweizer Kulturschaffenden eine Bühne und stellen ihre Projekte vor. Heute Folge 22 mit dem Regisseur Fabian Alder. Der gebürtige Weinfelder hat zum letzten Mal vergangenen Herbst geprobt. Daran denkt er mit Wehmut zurück. Mittlerweile steigen ihn ihm immer öfter bisher unbekannte Gefühle wie diffuse Wut und Frustration auf.

Christina Genova 23.04.2021, 05.00 Uhr

Der Thurgauer Regisseur Fabian Alder lebt in Wien.

Bild: PD

Fabian Alder hat soeben einen der sechs Förderbeiträge des Kantons Thurgau erhalten. Die 25'000 Franken kann er sehr gut gebrauchen, denn als freischaffender Theaterregisseur hat er wegen der Pandemie hohe Einbussen. Aufgewachsen ist der 40-Jährige in Weinfelden, seit einigen Jahren lebt er in Wien. Er ist aber auch immer wieder einmal im Thurgau tätig: Zuletzt inszenierte er in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld 2019 die irische Komödie «Held der westlichen Welt» von John Millington Synge. Fabian Alder hat Theaterregie an der HfS «Ernst Busch» in Berlin studiert.



Was hat sich für Sie seit Ausbruch der Pandemie verändert?

Fabian Alder: Als Theaterregisseur bin ich äusserlich und innerlich viel in Bewegung. Ich lerne regelmässig neue Menschen kennen, baue mir an unbekannten Orten alternative Existenzen auf, die sich nach wenigen Wochen wieder auflösen – fast wie im Urlaub. Ich tauche regelmässig in neue Themenkomplexe ein, lerne dabei viel, muss Fantasie und Haltungen entwickeln. Die Probenarbeit selbst ist aufregend, aufreibend und die Freude über ein allfällig geglücktes Resultat dementsprechend gross. Es ist ein sehr kurzweiliges Leben. Seit Corona findet gar keine äussere Bewegung mehr statt und auch die innere fühlt sich, abgesehen von mir bisher unbekannten Gefühlen von diffuser Wut und Frustration, immer eingeschränkter an. So kann es nicht mehr lange weitergehen.



Können Sie trotz der Einschränkungen Ihrer Kunst nachgehen?

Ich habe letzten Herbst am Theater Magdeburg eine Inszenierung von Feydeaus «Floh im Ohr» gemacht, die aber nicht mehr gezeigt werden konnte, weil das Theater wieder zugegangen ist. Das waren meine letzten Proben, an die ich wehmütig zurückdenke. Jetzt sitze ich am Schreibtisch, bereite mich auf kommende Produktionen vor und denke mir neue Projekte aus, die zu bisher noch unbekannten Zeitpunkten stattfinden könnten. Aber solange die Theater zu sind, kann ich natürlich nicht richtig arbeiten.



Wie hoch sind Ihre Einbussen wegen Corona? Was fällt für Sie alles ins Wasser?

Der Umsatzverlust beträgt zur Zeit etwa 45’000 Euro und wird noch grösser werden, da in den nächsten Spielzeiten immer noch viel Arbeit fehlen wird. Der Spielplan lässt sich jetzt schon mit den ganzen fertiggeprobten, aber noch nicht gezeigten Arbeiten auffüllen. Demgegenüber stehen 11’000 Euro, die mir die Sozialversicherung bisher als Ausfallentschädigung gezahlt hat.



Denken Sie manchmal ans Aufhören?

Nein. Aber ich denke über die Strukturen nach, innerhalb derer ich meiner Arbeit nachgehe, und ob ich sie weiterhin mittragen möchte.



Was spornt Sie an, weiterzumachen?

Ich brauche da keinen speziellen Ansporn. Ich mach genau das, was ich machen will.

Gibt es für Sie auch positive Corona-Effekte?

In einer Krise enthüllen die Dinge ihr wahres Wesen. Fehler im System treten deutlicher hervor: Unser pathologischer Materialismus und die damit einhergehende Heuchelei; die hysterische Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren und wie Information vermittelt wird; unsere Statistikbesessenheit, unser Machbarkeitswahn, die Verdorbenheit der politischen Systeme… Das ist ein potenziell positiver Effekt, falls er zu irgendwelchen Konsequenzen führt. Das bezweifle ich aber sehr stark. Ich glaube nicht, dass uns diese Erfahrung zu besseren Menschen machen wird.



Was wünschen Sie sich für 2021?

Dass ich wieder arbeiten kann, und dass meine Arbeiten gut werden.



Aktuelles Projekt: Inszenierung der Komödie «Floh im Ohr» von Georges Feydeau

Fotos von Fabian Alders nächster Premiere, der Komödie «Floh im Ohr» von Georges Feydeau. (Bilder: PD)

Fabian Alders nächste Premiere, die Komödie «Floh im Ohr» findet voraussichtlich am 25. September am Theater Magdeburg statt. Er bezeichnet sie als «die vertrackteste Tür-auf-Tür-zu-Komödie ever». Die Produktion hätte eigentlich schon letzten Herbst herauskommen sollen.

Florian Alder bezeichnet «Floh im Ohr» als «die vertrackteste Tür-auf-Tür-zu-Komödie ever». Bild: PD

Alder hat sich auf die Inszenierung von Komödien spezialisiert. «Floh im Ohr» war seine erste Begegnung mir Georges Feydeau, dem für ihn «unangefochtenen Grossmeister des Vaudeville», einer unterhaltsamen Pariser Theatergattung mit Musikeinlagen. Er bearbeite seine Fassungen immer relativ stark, schreibt Alder. Nicht um das Original zu verbessern, sondern im Gegenteil, um dem Original zu seinem Recht zu verhelfen.

Szenenbild aus «Floh im Ohr». Bild: PD

Boulevardtheaterstücke vom Anfang des 20. Jahrhunderts wie «Floh im Ohr» seien immer auch als Gesellschaftskritik gedacht. Sie verlören und würden extrem harmlos, wenn man sich dem als Regisseur nicht stelle.

Deshalb hat Fabian Alder in seiner Fassung von «Floh im Ohr» einiges Neues integriert: «Corona spielt darin genauso eine Rolle wie das drohend heraufziehende Ende der Amtszeit Angela Merkels», schreibt der Regisseur. Es sei eine schöne Arbeit geworden: «Ich kann allen Ostschweizern eine kleine Reise nach Magdeburg ans Herz legen. Hundertwasser hat dort ein wunderschönes Haus gebaut.»