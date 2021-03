Corona-Einschränkungen «Das ist wie Liebesentzug»: Der Berufschor des Theaters St.Gallen durfte zuletzt vor einem Jahr auf die Bühne – seither stellen Absagen die Geduld auf die Probe Auf der Bühne zu stehen ist für die fest angestellten Damen und Herren des Theaterchors Alltag – normalerweise. Seit Ausbruch der Pandemie treffen sie sich höchstens zum Proben und bangen um jede neue Produktion. «Es fehlt mehr als der gewohnte Tagesrhythmus», erzählen fünf Bässe am Rande einer Probe. Bettina Kugler 11.03.2021, 05.00 Uhr

Singen mit Maske und viel Abstand – seit einem Jahr immer ins Ungewisse: Niccoló Paudler (vorn) und zwei Kollegen des Theaterchors im Musikzentrum der Klubschule St.Gallen, wo vorläufig geprobt wird.

Bild: Benjamin Manser

In Manaus wütet die Cholera. An Bord des Dampfers El Dorado sieht man die Särge der Opfer auf dem Amazonas treiben – dazu sind düstere Klänge leise aus dem Off zu hören, während die Heldin Florencia ihre letzte Arie singt. Es ist nicht schwer, das Kopfkino in Gang zu setzen mit diesem Soundtrack, der an einem Vormittag Ende Februar von den Bässen des Theaterchors geprobt wird. Immer in der Hoffnung, dass die Oper «Florencia en el Amazonas» im Mai auch wirklich Premiere feiern darf.

Wenn überhaupt, dann wird der Chor diese letzten Takte im Ernstfall live in der Tonhalle singen, in jeder Vorstellung – nicht auf der Bühne des Theaterprovisoriums, nicht einmal unsichtbar dahinter. Zuviel Gedränge gäbe das; die Auflagen des Covid-19-Schutzkonzepts sind streng und werden sich so schnell nicht ändern nach dem Ende des Kulturlockdowns. Der Stoff der Oper passt zur aktuellen Situation: Das Libretto zu «Florencia en el Amazonas» basiert auf Figuren aus Gabriel Garcia Márquez' Roman «Die Liebe in den Zeiten der Cholera». Leicht abgeändert wird auf den Titel gerade gerne angespielt.

Jeder Platz ist zentimetergenau markiert mit Klebeband am Boden, der verwinkelte Raum erschwert den Hör- und Sichtkontakt zusätzlich. Zusammen mit den Damen muss in der Tonhalle geprobt werden. Bild: Benjamin Manser

Weit auseinander sitzen die fünf Herren des Bassregisters auf ihren mit Klebstreifen am Boden markierten Plätzen. Auch beim Singen müssen sie Hygienemasken tragen: unangenehm. Mal rutscht das Ding, dann wieder verursacht es wunde Lippen; immerhin schlägt es nicht auf die Stimme. Man höre sich selbst sogar besser, durch die Vibration, erzählen sie. Hat es also doch wenigstens auch etwas Gutes.

Alles ist provisorisch, auch der Probenraum

Geprobt wird im Musikzentrum der Klubschule im Dachgeschoss des Hauptbahnhofs, provisorisch. «Unser alter Chorsaal ist ja jetzt atomisiert», sagt Frank Uhlig und lacht. Die Wehmut hält sich in Grenzen bei ihm und den Kollegen: Der Probenraum des Chors im Paillard-Bau war durch die niedrige Decke akustisch extrem trocken. Man freut sich schon auf einen etwas grösseren und höheren Chorsaal nach der Theatersanierung – in der übernächsten Spielzeit.

Vereinzelung bestimmt die Proben; hier Bassist Robert Virabyan.

Bild: Benjamin Manser

Derzeit wären die Sänger schon froh, sie könnten wieder einmal auf die Bühne. Die letzte Vorstellung mit den Profisängern des Theaterchors liegt lang zurück – genau ein Jahr. Was war das noch? «Ach ja, ‹Faust› von Gounod», sagt einer. Es wirkt, als sei es in einem anderen Leben gewesen: einem ohne Desinfektionsspender auf Schritt und Tritt, ohne Abstandsregeln, Hygienemasken und Auftrittsverbot. Dann kam der erste Lockdown. Seit sie wieder zusammen proben dürfen, ist stets alles nur provisorisch.

Nein, kein herzhaftes Forte hier: Michael Vogel, Leiter des Theaterchors, muss seit einem Jahr die Einsatzfreude dämpfen. «Das ist wie Liebesentzug», sagt er. Bild: Benjamin Manser

Nach und nach fiel eins ums andere weg, von einer «Kaskade an Absagen» spricht Chorleiter Michael Vogel. Erst die Festspiele im Klosterhof. Später das Musical «The Sound of Music», zuletzt im Januar «Aida». Den «Freischütz» zur Spielzeiteröffnung hatte man gar nicht erst programmiert; stattdessen gab es «Giulio Cesare», die Produktion, die Mitte März startklar gewesen wäre – ohne Chor.

Aus dem «Black Rider» musste der Auftritt der Chordamen kurz vor der Premiere gestrichen werden wegen verschärfter Schutzmassnahmen. Der Frust war gross. Selbst der Termin für das Tonhalle-Konzert mit Chorliedern, auf welches derzeit parallel zu «Florencia» geprobt wird, stand lange nicht fest. Dabei gab es nie ein Infektionscluster am Theater; das strenge Schutzkonzept hat sich bewährt.

Ruhigere Zeiten sind sie gewohnt – ziellose nicht

Hinter der Maske und hinter der professionellen Munterkeit ist auch bei den Bassisten spürbar, wie sehr ihnen die Bühne fehlt – oder zumindest eine klare Perspektive. Das Proben müsse eine Richtung haben, sagt Niccoló Paudler, ein noch junger Sänger aus Dresden, der seine Karriere als Knabe im traditionsreichen Kreuzchor begann. Dass es zwischendurch Zeiten gebe, da sie weniger zu tun haben, sei zwar nicht unüblich, ergänzt Andrzej Hutnik, seit 1992 am Theater St.Gallen. Dafür waren bislang die Probeblöcke umso intensiver, und immer zielgerichtet:

Der Bassist Andrzej Hutnik, seit 1992 am Theater St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

«Wir sind gewohnt, verbindliche Daten zu haben und unsere Kräfte entsprechend einzuteilen. Das ist jetzt schwierig.»

«Es fühlt sich an wie Liebesentzug», sagt Chorleiter Michael Vogel, der sich zunächst im Hintergrund hält. Im Sommer ist das Ganze für ihn ohnehin vorbei: Dann endet sein Vertrag mit dem Theater St.Gallen, unabhängig von Corona. Seine Bemerkung soll ironisch klingen, trifft die Lage aber recht genau. Deutlicher bringt es Sänger Frank Uhlig auf den Punkt – mitsamt den existenziellen Sorgen:

Der Sänger Frank Uhlig, ebenfalls seit 1992 am Theater St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

«Die Pandemie hat uns den Boden unter den Füssen weggezogen. Es ist ja schön, plötzlich mehr Zeit für die Familie zu haben oder für einen Abendspaziergang. Eine Weile nimmt man das gerne an. Doch wir wollen nicht weggespart werden, sollte es noch lange gehen.»

Sie würden also gern wieder ihrem Beruf nachgehen – so sichtbar und so intensiv wie vorher. «Manch einer hat durch die Zwangspause gemerkt, wie sehr er die Arbeit braucht und vermisst. Das ist ja durchaus ein erfreulicher Effekt», sagt Michael Vogel. Dass der Theaterchor Sparzwängen zum Opfer fallen könnte, hält er für eine unbegründete Sorge. Mit Gästen oder Amateuren allein könne das Theater nicht auskommen, wenn es weiterhin Oper, Operette und Musical in ausgewogener Mischung aufs Programm setzen will.

Die Amateure des Opernchores dürfen momentan überhaupt nicht singen. «Gerade sie vermissen das wahnsinnig», weiss Vogel, «Für sie sind ja Proben und Auftritte das Zückerchen im Alltag.» Längst müsste man sie anschreiben und mit den Planungen für die Festspiele beginnen. Auf die Gefahr hin, dass dann wieder die Pläne B, C, D gefasst werden: Absagen auf Raten. Doch Oper in Zeiten von Corona soll eben nicht so düster ausklingen wie «Florencia en el Amazonas».

Livestream-Konzert «Theaterchor a cappella» aus der Tonhalle am 5. April, 19 Uhr. Der Livestream bleibt 48 Stunden verfügbar. Premiere «Florencia en el Amazonas» voraussichtlich am 8. Mai, 19 Uhr, Theaterprovisorium.