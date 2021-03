CD-NEUERSCHEINUNG Durchsichtig, zart, mitreissend: Eine spannende Schlagzeug-CD aus Matzingen In der Pandemie zeigt der junge Thurgauer Perkussionist Fabian Ziegler auf seiner ersten CD, was er kann. Das Repertoire für Schlagzeug habe noch sehr viel Potenzial, findet der Musiker, der bereits an seiner zweiten CD arbeitet. Rolf App 01.03.2021, 12.00 Uhr

Der Schlagzeuger Fabian Ziegler Bild: Donato Caspari

Dass die Coronakrise vor allem junge Künstler hart trifft, ist nicht zu bestreiten. Sie beraubt sie der Möglichkeit, auf der Bühne ihr Können unter Beweis zu stellen. Auch der Thurgauer Perkussionist Fabian Ziegler vermisst sein Publikum sehr. Doch er nutzt die Monate des erzwungenen Stillstands dazu, zusammen mit seiner Partnerin, der litauischen Pianistin Akvilė Šileikaitė, in ihrem Proberaum in Matzingen neues Repertoire zu erarbeiten und nach der gerade erschienenen ersten CD gleich noch eine zweite herauszubringen.

Über die Blasmusik an die Hochschule der Künste

Fabian Ziegler ist in Matzingen aufgewachsen. Hier hat er auch den ersten Kontakt zu seinem Instrument geknüpft. Der Vater hat in seiner Freizeit eine Blasmusik dirigiert und den Buben mitgenommen. Den hat von Anfang an das Schlagzeug «ganz heftig interessiert», und so ist er denn in der Lehre immer gleich nach Hause gegangen, um zu üben.

Zu welcher Meisterschaft es der 25-Jährige in zwei Studien an der Zürcher Hochschule der Künste und zahlreichen Meisterkursen gebracht hat, das lässt sich nicht nur an den Preisen (etwa dem Migros Kulturprozent-Studienpreis) und Einladungen (etwa ans Davos Festival, ins KKL Luzern und in die Tonhalle St.Gallen) ablesen. Sie zeigt sich auch in den Werken, die für ihn mittlerweile komponiert werden – was ziemlich wichtig ist. Denn der Perkussionist verfügt zwar über ein beeindruckend breites Arsenal von Instrumenten, vom reich bestückten Schlagzeug über das Vibrafon bis zur Marimba, «aber das Repertoire für Schlagwerk hat noch sehr viel Potenzial und sollte ständig erweitert werden. Das ist mir ein grosses Anliegen», so Ziegler.

Wie reichhaltig es bereits ist, dafür liefert diese erste, über Crowdfunding und mit Beiträgen des Thurgauer Lotteriefonds und zahlreicher Stiftungen ermöglichte CD «Gods, Rhythms, Human» den Beweis. Wieder ist Akvilė Šileikaitė mit von der Partie, ausserdem in Steve Reichs «Quartet» für zwei Vibrafone und zwei Klaviere noch Luca Staffelbach am Vibrafon und Benjamin Engeli am Klavier.

Von der Uraufführung zum Klassiker

Schon im Eingangsstück, dem für Fabian Ziegler und Akvilė Šileikaitė komponierten «Atalanta» von John Psathas, vereinen sich Schwung, Virtuosität und Musikalität zu wundervoller Leichtfüssigkeit und kristallin-leuchtender Klanglichkeit. Weitere Facetten treten in weiteren Stücken hinzu: in Steve Reichs «Quartet» die magische Anziehungskraft der repetitiven Strukturen der Minimal Music, in John Psathas’ «One Study One Summary» für Marimba, Junk Percussion und Digital Audio eine ebenso durchsichtig-zarte wie mitreissend-rhythmische Interpretation. Zuletzt, in «Psappha» von Iannis Xenakis für Schlagzeug solo, kehrt Fabian Ziegler zu jenem klassischen Stück zurück, das er 2019 am Davos Festival in der Kirche St.Johann unter Einsatz von Trommeln, Tomtoms, Becken, Congas – und einem Pfännchen und einem Raddeckel – zum überwältigenden Erlebnis gestaltet hatte.

So ist man, nach diesem Erstling, denn gespannt auf die zweite CD, an der Fabian Ziegler und Akvilė Šileikaitė gerade arbeiten. Sie wird ganz dem Werk des 55-jährigen John Psathas gewidmet, mit dem Ziegler seit zwei Jahren enger zusammenarbeitet. Nächstes Jahr dann soll es in Psathas’ Heimat Neuseeland gehen, zur Uraufführung seines Doppelkonzerts für zwei Schlagzeuger. Bis dahin wird man sich wohl wieder in der Welt bewegen können.

CD: Gods, Rhythms, Human. Fabian Ziegler, Percussion (Ars Produktion 2021)