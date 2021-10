Bücherschätze Wo das Wünschen heute noch hilft: Carola Schaad hat in Bottighofen eine Märchenbibliothek eröffnet Im Untergeschoss eines unscheinbaren Einfamilienhauses findet sich in Bottighofen ein besonderer Schatz: Carola Schaad hat dort ihre reiche Sammlung an Märchenausgaben und Forschungsliteratur zu einer Spezialbibliothek vereint. Man sich dort in Bücher vertiefen, blättern, schmökern und sogar übernachten. Rolf App Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Leiterin Carola Schaad in der Märchenbibliothek in Bottighofen – einem gemütlichen Ort für vertiefte Lektüre. Bild: Ralph Ribi

Sie war gerade erst in die Schule gekommen, als bei Carola Schaad Scharlach diagnostiziert wurde. Aus seiner Abneigung gegen Antibiotika heraus riet der Arzt, das Kind für sechs Wochen in Quarantäne zu halten, was schwer zu ertragen war. «Da lag ich also in meinem Dachzimmer, und es war mir unendlich langweilig», erinnert sich Carola Schaad. Doch einen Lichtblick gab es. «Der Vater kam mir zuliebe jeden Abend früher nach Hause, als er es normalerweise tat, um mir ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm vorzulesen.»

Neben historischen und aktuellen Märchenausgaben stehen nach Themen geordnete Sammlungen. Auch seltene Stücke sind darunter. Bilder: Ralph Ribi

Eine alte Erinnerung wird aufgefrischt

Vieles hat Carola Schaad aus dieser weit zurück liegenden Zeit vergessen, die Märchenstunden mit dem Vater aber hat sie als tiefe Erinnerung aufbewahrt. Und jetzt hat sie mit ihrem Mann René im Untergeschoss ihres Hauses am Meieboolweg 2 in Bottighofen eine Märchenbibliothek eingerichtet.

Ein langes Arbeitsleben liegt zwischen ihrer Scharlacherkrankung und heute. Sie hat Germanistik und Theologie studiert, später eine berufsbegleitende Ausbildung im Fach Englisch absolviert und mit grosser Freude als Sekundarlehrerin unterrichtet. Nun, nach der Pensionierung, ist sie in jene Welt der Märchen zurückgekehrt.

Carola Schaad hat die Märchenbibliothek im Untergeschoss ihres Wohnhauses in Bottighofen eingerichtet. Bild: Ralph Ribi

Ungefähr 850 Bücher umfasst die Bibliothek momentan: Märchen aus aller Welt, Märchenbetrachtungen, Fachliteratur. Wer will, kann sich hier umtun, kann sogar bei den Schaads übernachten und kann, im Gespräch mit der Hausherrin oder lesend, auf Entdeckungsreise in innere Welten gehen. Wie beispielsweise kürzlich eine Frau aus Luzern, eine Poetin, die Gedichte schreibt, und die in Bottighofen ihr Lebensmärchen neu entdeckte: Die Gänsehirtin.

Ein ganzes Netz von Bibliotheken

Carola Schaad hat den Bücher-Schatz während ihrer Ausbildung zur Märchenerzählerin im Emmental in Buchhandlungen und Antiquariaten im In- und Ausland zusammengetragen. Ihr Mann hat ihn dann zusammen mit einer Enkelin im Internet katalogisiert. Er sagt:

«Wir haben aus den Märchensammlungen sogar die einzelnen Märchen erfasst. Das war doch recht viel Arbeit.»

Die Märchenbibliothek Bottighofen ist Teil eines Netzes von Märchenbibliotheken an verschiedenen Standorten der Schweiz, die in der gemeinnützigen Mutabor Märchenstiftung zur Förderung der Märchen und Erzählkultur einen gemeinsamen Auftritt im Netz haben. Dort findet man auch Hinweise auf Veranstaltungen oder Angebote, wie zum Beispiel «Sterntaler», ein Projekt von Mutabor für Menschen in Pflege und Betreuung.

«Schneeweisschen und Rosenrot»: Nur eine bekommt den erlösten Prinzen

Die Märchenbibliothek umfasst derzeit rund 850 Bücher. Bild: Ralph Ribi

Jetzt kann man online nach bestimmten Märchen suchen und dann in Bottighofen vorbeischauen. Jeden Donnerstagnachmittag hat die Bibliothek geöffnet – oder nach Vereinbarung. Auch ein Märchenzirkel trifft sich hier. Er ist Teil jener Aktivitäten, die Carola Schaad nach und nach entwickelt hat. Wobei sie die Märchen nicht vorliest wie noch ihr Vater, sondern frei erzählt und sich dabei an inneren Bildern orientiert.

Diese Bilder sind es auch, mit denen Märchen die Seele berühren. Carola Schaad hat sich schon früh in «Schneeweisschen und Rosenrot» wieder erkannt, in dem zwei Schwestern einem Bären helfen – der sich am Ende natürlich in den unvermeidlichen Prinzen verwandelt. Ihn bekommt Schneeweisschen zum Mann, Rosenrot muss sich mit seinem Bruder zufriedengeben, was die Märchenerzählerin als Kind immer ein wenig wurmte, weil sie sich mit der lebhaften Rosenrot identifizierte.

Wahrscheinlich zählt deshalb heute das norwegische Märchen «Die Zottelhaube» zu ihren Lieblingsgeschichten: ebenfalls ein Zwei-Schwestern-Märchen, in dem die eine den König und die andere «nur» den Prinzen zum Mann bekommt. Aber der Prinz ist der Thronfolger und mit ihm geht das Leben weiter.

Wenn schwer Geprüfte in Tränen ausbrechen

Dass Märchen in ihrer Symbolik Spiegel unseres Innern sind, diese Erfahrung macht Carola Schaad in ihren Erzähl-Veranstaltungen immer wieder. Etwa an jenen Märchenabenden, die sie in einem Sozialzentrum in Kreuzlingen anbietet. Manch einem Zuhörer wird da die eigene Lebenssituation manchmal schmerzlich bewusst.

