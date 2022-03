Weltpremiere in Muolen: Steuerfuss senken, Guggenmusik-Auftritt

«Weltpremiere» in Muolen: Erst Steuerfuss senken, dann Gugge und Caramelköpfli und eine rauschende Abschiedsfeier

Traktandenliste abhaken und Steuerfuss senken kann jeder. In Muolen können sie auch anders: An der Bürgerversammlung wurde Bernhard Keller nach 17 Jahren als Gemeindepräsident verabschiedet. Dafür hatte Keller sich drei Stunden in die Küche gestellt und Caramelköpfli für alle zubereitet. Dann wurde er mit einer Weltpremiere überrascht.