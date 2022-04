Ausstellung «50 Jahre Mummenschanz» in St.Gallen

Bühnenjubiläum Von der Kellerbühne an den Broadway: Die Ausstellung «50 Jahre Mummenschanz» macht St.Gallen zum Nabel der Theaterwelt Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen feiert den runden Geburtstag der weltberühmten Maskentheaterkompanie Mummenschanz mit einer Retrospektive. Sie lädt dazu ein, die Figuren aus der Nähe zu betrachten, der Entstehung von Lieblingsnummern auf den Grund zu gehen – und selbst kreativ zu werden. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Kuratorin Monika Mähr unter den riesigen «Stage Hands», in die Mummenschanz gerne schlüpft – um das Publikum zu berühren. Oder zu zählen. Bild: Ralph Ribi

Für einmal lüften sie nicht schon zu Beginn der Show den roten Vorhang: die riesigen Hände, die auch auf der Jubiläumstournee der weltweit gefeierten Schweizer Maskentheaterkompanie Mummenschanz das Publikum vom ersten Augenblick an verzaubern und berühren – buchstäblich, denn gern tätscheln sie ein paar Zuschauern in Reichweite sacht zur Begrüssung den Kopf. Die «Stage Hands» wären ein schöner Türöffner für die Ausstellung «50 Jahre Mummenschanz», zu sehen ab heute und bis Anfang 2023 im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen.

Aber natürlich ist das ein nicht realisierbarer Wunsch. Die Hände sind, wie viele Ganzkörpermasken der legendären Truppe, schwer und «unkomfortabel», das sagt Mummenschanz-Mitbegründerin Floriana Frassetto in einem kurzen Filmeinspieler in der Ausstellung. Kein Mensch könnte sich einen ganzen Museumstag über darin bewegen, in dichten Schaumstoff gepackt den Zeigefinger in Richtung Eingang führen oder, wenn mal nichts los ist, die XXL-Däumchen drehen. Also öffnet sich die Pforte zur Ausstellung automatisch. Schon steht man dort, wo Floriana Frassetto von Anfang an unbedingt hinwollte mit ihren Kollegen Bernie Schürch und Andres Bossard, und wo die Weltkarriere des mit St.Gallen verbundenen Trios begann: auf dem Broadway in New York.

Wie Zuschauer sitzen die Figuren mit den WC-Papierrollen auf einer der vielen Bühnen in der Ausstellung. Bild: Ralph Ribi

Theaterbar mit Fenster zum Mummenschanz-Atelier

Man sieht dort die «Virtuosen der Stille» im Lärm der Metropole, taucht ein ins Nachtleben der Stadt, die Leuchtreklamen: Ausstellungskuratorin Monika Mähr nimmt die Besucherin auf dem Rundgang durch die Schau mit zu einem imaginären Theaterabend. Es geht vom festlich erleuchteten Foyer eines kleinen Art-Déco-Theaters – mit gut bestückter Bar und Siebdruckplakaten für Mummenschanz-Shows in aller Welt – in den Zuschauerraum diverser Bühnen und hinter die Kulissen.

Willkommen im Theater: Das inszenierte Art-Déco-Foyer erinnert an die frühen Mummenschanz-Jahre in New York. Zwischen 1977 und 1979 spielten sie rund 3300 Vorstellungen am Broadway. Bild: Ralph Ribi

So hat man gleich neben dem Tresen der kleinen Theaterbar Einblick in die Figurenwerkstatt; sie ist dem Mummenschanz-Atelier in Altstätten nachempfunden. Von drei Seiten kann man in diese Kammer schauen und sieht dort rund um Floriana Frassettos Nähmaschine Schaumstofffiguren, zerlegbare Masken und viel Alltagsmaterial. Was daraus entstehen kann, zeigt die Ausstellung an einigen der bekanntesten Nummern und ihren Masken. Hier haben die «Stage Hands» ihren Auftritt, die Toilettenpapierrollen, befestigt an Fechtmasken, das Paar aus mit Luft gefüllten Plastiksäcken aus der Jubiläumsshow.

Schwere Ganzkörpermasken, winzige Skizzen

Die Maske des «Slinky Man» im Original - und im Film, sehr lässig durch die Stadt flanierend. Bild: Ralph Ribi

Nicht fehlen darf der «Slinky Man» aus biegsamen dicken Röhren, der trotz seiner Monumentalität so lässig laufen kann – man sieht es im Film in einer Strassenszene. Für die gezeigten Filmausschnitte wurden alte Videokassetten digitalisiert und passend zu den Ausstellungsstationen geschnitten. Monika Mähr hat die Retrospektive als Vorstellung in Slowmotion inszeniert; anders als bei einem Liveauftritt ist es hier möglich, Masken aus der Nähe zu betrachten, in wechselnden Perspektiven bei Lieblingsnummern zu verweilen: mal von unten, mal in historischen Sitzen aus dem alten St.Galler Stadttheater am Bohl, sogar bequem im Liegen. Oder sich über winzige Skizzen und Entwürfe zu den Klassikern zu beugen, die aufwendig gestalteten Programmbücher zu bestaunen.

Aus Alltagsdingen und unscheinbarem Material wird Poesie, werden Geschichten, in denen sich Allzumenschliches spiegelt. Die Ausstellung zeigt Masken und Figuren aus 50 Jahren Mummenschanz greifbar nah. Bild: Ralph Ribi

Natürlich erzählt die Ausstellung auch die Geschichte der Kompanie, einschliesslich ihres Prologs. Zu diesem gehört ein Auftritt Andres Bossards in der St.Galler Kellerbühne, 1965, mit dem Cabaret Chlüpplisack: Da sagte ihm die Presse schon voraus, er könne einmal zu den Stars am Sternenzelt des Kabaretts zählen. Später war dann der «Oktopus» Bossards Lieblingsrolle, eine der schwersten und am stärksten einengenden Ganzkörpermasken, die viel Kraft erforderte: wie beinahe alle Figuren, die auf der Bühne so spielerisch leicht, wie hingetupft wirken.

Stahlbergers Bastelbogen für das Mummenschanz-Theater

Die Beziehung zu St.Gallen spielt in der Retrospektive eine tragende Rolle, wird aber nicht überstrapaziert. In der Theaterbar erinnert ein Nachrichtenbeitrag von SRF mit dem damaligen Stadtpräsidenten Heinz Christen an den Einzug der Kompanie ins Atelier im Sittertobel, zum Abschluss gibt es eine mit vergrösserten Zeitungsartikeln tapezierte Kammer. Hier lebt die Debatte um das Mummenschanz-Theater wieder auf, das die Stadt vor 20 Jahren gerne von der Expo übernommen hätte und auf der Volksbadwiese dauerhaft installieren wollte, als Spielstätte für Tanz und für die freie Szene. Sogar der Bastelbogen aus dem Magazin «Saiten» ist da zu sehen, den Manuel Stahlberger nach der Ablehnung an der Urne zum Nachbauen zeichnete – ein Papiertheater für Daheim.

Kreativität ist in der Ausstellung erwünscht, das Material dazu liegt bereit. Bild: Ralph Ribi

Wer lieber mit Alltagsdingen wie Bürsten, Schwämmen und Gummimatten spielt und seine Kreativität austobt, kann gleich in der Ausstellung anfangen. Vielleicht entstehen dabei witzige Gesichter und Geschichten für die nächsten 50 Jahre Mummenschanz.

Bis 8. Januar 2023. Das Buch zum Jubiläum und zur Ausstellung: Roy Oppenheim, Mummenschanz. Die Virtuosen der Stille und ihre erfolgreiche Reise durch die Welt der Fantasie. Werd & Weber Verlag 2021, 287 Seiten, ca. Fr. 40.–

