Bühne Frauen im Liebesstreik gegen den Krieg: Das Kreuzlinger See-Burgtheater zeigt eine antike Komödie Regie in «Lysistrata» von Aristophanes führt Giuseppe Spina, bestens bekannt von der Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5. Seine Inszenierung soll weder Geschichtsstunde noch Moralseminar sein, sondern gegen Klischees ankämpfen. Dieter Langhart 27.04.2022, 17.00 Uhr

Bühnenbildner Damian Hitz und Regisseur Giuseppe Spina mit einem Modell des Bühnenbildes von «Lysistrata», dem neuen Sommerstück des See-Burgtheaters. Bild: Ralph Ribi

Was hilft gegen Krieg? Eine Komödie! Athen und Sparta lagen in jahrelangem erbittertem Streit um die Vorherrschaft im antiken Griechenland. Der Dichter Aristophanes schloss den Frieden auf der Bühne, mit seiner Figur der Lysistrata, der «Heeresauflöserin». Und das See-Burgtheater holt den antiken Stoff diesen Sommer auf die Bühne am Kreuzlinger Ufer.

Co-Intendant Leopold Huber. Bild: Ralph Ribi

Am Dienstag stellte das Freilufttheater seine neue Inszenierung vor, die vom 14. Juli bis 10. August zu sehen sein wird. Für den Produktionsleiter und Co-Intendanten Leopold Huber ist Lysistrata «die erste Frau in der Literaturgeschichte, die sich politisch engagiert hat». Denn sie soll gesagt haben: «Jetzt schweigen wir Frauen nicht mehr.»

Auch Frauen ziehen in den Krieg

Die Inszenierung übernimmt Giuseppe Spina, freier Schauspieler, Regisseur und Teilhaber der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Er hat bei Dimitri Bewegungstheater gelernt, beim See-Burgtheater bereits schon als Schauspieler und Regisseur mitgewirkt und bei der Operette Sirnach als Regisseur. Spina war Feuer und Flamme für die Regie:

«Beim See-Burgtheater gleicht kein Stück dem andern – und mir gefallen starke Frauen.»

Und dass sich Frauen gegen Unrecht wehren, passe in die heutige Zeit. Und natürlich habe der Krieg in der Ukraine die Adaption des Stücks zusätzlich geprägt. Er wolle mit seiner Inszenierung gegen das Klischee ankämpfen, dass nur Männer in den Kampf zögen. Lysistrata habe die Nase voll von der Fremdbestimmung durch patriarchalische Strukturen, sie wolle etwas verändern. Dass die griechischen Frauen so lange in den Liebesstreik treten, bis ihre Männer endlich Frieden schliessen, sei ideal für eine Komödie.

Seine «Lysistrata»-Inszenierung soll weder Geschichtsstunde noch Moralseminar sein: Regisseur Giuseppe Spina. Bild: Ralph Ribi

Mit der Erotik im Stück möchte Spina in «Tarantino-Manier» umgehen: Wie das Blutvergiessen in den Kultfilmen sei sie ein grundsätzlicher Bestandteil, solle dabei aber mit einer entwaffnenden Selbstverständlichkeit behandelt werden. Also keine Geschichtsstunde und kein Moralseminar in Kreuzlingen, sondern eine Komödie, genau wie bei Aristophanes. Dazu gehöre – wie so oft beim See-Burgtheater – die Musik als Trägerin von Emotionen und Stimmungen; sogar eine Harfenistin und Loops kämen vor. Und die Sprache werde «sehr heutig bei den Frauen» sein und «antik bei den Männern». Leopold Huber ergänzt: «In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt.»

Eine kleine Akropolis am Schwäbischen Meer

Auf der Akropolis weht eine Friedensfahne: Das Modell des Bühnenbildes, wie es im Sommer am Kreuzlingern Seeufer aufgebaut werden wird. Bild: Ralph Ribi

Bühnenbildner Damian Hitz hat «schon viele Griechen gemacht». Er liebt Komödien in klassischem Setting. In seinem Bühnenbild baut er eine «Mini-Akropolis» und den Frauen eine Burg, in der sie sich verschanzen können. Denn in der Burg liegt die Kriegskasse, die sich die Männer holen wollen. Zwei Schiffscontainer gehören dazu, die aber hart am Ufer bleiben. Die Zuschauer würden wie vor einem Felsentor sitzen, durch das die griechischen Männer an die Kriegskasse zu kommen versuchten, doch die Frauen thronten über den Männern. Für Leopold Huber passt die kleine Akropolis gut zum kleinen Schwäbischen Meer – «hoffentlich unter blauem Himmel».

Laien werden den Chor der Männer und den Chor der Frauen bilden. Sie begleiten, wie in der Antike, den Sexentzug der Frauen und was er mit den Männern und den Frauen mache. «Ist die Verweigerung auch eine Art Gewalt, die Männern angetan wird?», fragt Huber rhetorisch, denn Aristophanes sei nicht einseitig oder eindimensional. Goethe habe ihm ja in seinen Komödien nachgeeifert, die heute keiner mehr lese.

«Lysistrata», 14. Juli bis 10. August, See-Burgtheater Kreuzlingen.