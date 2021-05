Bühne Ein Theater, das die Fehler feiert: Das St.Galler Komiktheater steht neu unter der Regie des bekannten Clowns Peter Shub Der gebürtige Amerikaner geht im Herbst mit dem Circus Knie auf Tournee und war schon mit dem Cirque de Soleil und dem Zirkus Roncalli unterwegs. Die neue Produktion des Komiktheaters um ein Hotel ohne Gäste hat im November Premiere.

Rolf App 19.05.2021, 17.01 Uhr

Alle auf Peter Shub, den Clown: Florian Nef, Markus Heim, Cornelia Rach (verdeckt), Manuela Baldinger, Joy Kaeser, Joanna Rohner, Silas Obertüfer (von links). Bild: Ralph Ribi

Zwischendurch schwappen ganze Wellen von Freude und Begeisterung durch den Probenraum des Komiktheaters an der St.Galler Oberstrasse. Peter Shub, so scheint es, hat die Herzen von Manuela Baldinger, Cornelia Rach, Joanna Rohner, Joy Kaeser, Silas Obertüfer, Florian Nef und Markus Heim rasch erobert. Auch mit uns macht der weitgereiste Clown, der im Oktober und November mit dem Circus Knie in der Westschweiz unterwegs sein wird, sofort seine Spässe, und streckt die Zunge raus, als er die Maske abnimmt.

Auch wenn noch viel Detailarbeit zu leisten ist, Begeisterung und Engagement sind da. Mit Peter Shub zu arbeiten, das sei «brutal cool», sagt Joanna Rohner. Das Entwickeln einer neuen Produktion sei zwar chaotisch, fügt Manuela Baldinger hinzu, «aber bis zur Premiere im November wird es gelingen». Und Markus Heim ist «ganz stolz darauf, dass ich im neuen Stück der Chefkoch bin».

Fragende Blicke aus dem Publikum

Komisch sind sie, keine Frage. Aber darf man da überhaupt lachen? «Das haben sich einige Zuschauer in unserer ersten Tournee mit dem Stück <Glücksentdecker> schon gefragt», sagt Gee Hauser, die Leiterin des Theaters.

«Wir selber waren auch unsicher, wie wir mit unserem Projekt ankommen. Bis wir im Januar 2020 an der Premiere in der Lokremise St.Gallen einen wunderbaren Abend erleben durften. Und danach eine Reihe weiterer Auftritte.»

Die fragenden Blicke aus dem Publikum hatten ihren Grund. Das Komiktheater ist nämlich ein besonderes Angebot, weil hier Menschen mit Handicap aus der Institution Sonnenhalde Tandem der Gemeinnützigen und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG) auf der Bühne stehen.

«Es gibt bei uns ein breites Angebot an Betätigungsmöglichkeiten», erklärt Marco Dörig, der Leiter von Sonnhalde Tandem. Vor einigen Jahren sei dann die Idee aufgekommen, eine professionelle Theaterwerkstatt ins Leben zu rufen für Menschen, die eine besondere künstlerische Neigung haben. So kam die Zusammenarbeit mit dem Thurgauer Clown Olli Hauenstein zustande. Seit diesem Jahr bietet das Komiktheater zudem eine anerkannte Ausbildung «Schauspielerei» für Menschen mit Handicap an.

Im ersten Stück «Glücksentdecker» stand Olli Hauenstein selbst mit auf der Bühne, Peter Shub wird das nicht mehr tun. Assistiert vom Schauspiellehrer und Theaterpädagogen Tim Kalhammer entwickelt er Stück und Inszenierung. Viele Ideen kommen auch von den Schauspielern, die mit überschäumender Energie bei der Sache sind. Sie spielen die Angestellten eines Hotels, das leider keinen einzigen Gast beherbergt. Bis ein Schrillen alle elektrisiert und die jetzt ziemlich muntere Truppe entsetzt fragen lässt: Wo eigentlich ist das Telefon?

Jeder hat seine Einschränkungen

Peter Shub hat «Glücksentdecker» gesehen und gleich gedacht: Das könnte etwas für mich sein. Er hat für den Charme und die Bedeutung des Vorhabens seine eigene Erklärung. «Für uns andere kommt es im alltäglichen Leben ganz stark darauf an, keine Fehler zu machen. Wir aber machen hier pausenlos Fehler. Mehr noch: Das Clownstheater feiert die Fehler. Und was heisst schon: Menschen mit Einschränkungen? Jeder von uns hat seine Einschränkungen. Ich zum Beispiel lebe seit mehr als dreissig Jahren in Deutschland und spreche kaum Deutsch», sagt der Amerikaner.

Etwas freilich unterscheidet die Schauspielerinnen und Schauspieler des Komiktheaters doch von uns «Normalsterblichen». Es ist diese enorme, unverstellte Spontaneität, die an diesem Probenmorgen intensiv zu spüren ist. Es ist eine Begabung zur Nähe, die Peter Shub geradezu stürmisch entgegenschlägt. Vielleicht also liegen die Defizite mehr auf unserer Seite, und hier holt uns die Sehnsucht nach dem ein, was wir uns auf dem Weg durchs Leben abgewöhnt haben.

www.komiktheater.ch. Premiere: 24. November, Lokremise St.Gallen