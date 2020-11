Bügeln mit Schubert und Strauss: Warum nicht Hausarbeit bei einem Live-Konzert erledigen? Der Stream aus der St. Galler Tonhalle eröffnet neuen Klassik-Genuss Richard Strauss' Oboenkonzert ist eine echte Entdeckung. Solistin Rosemary Yiameos hat es im 3. Tonhallekonzert mit begeisternder Hingabe und grosser Überzeugungskraft interpretiert. Wir waren vor Ort und per Livestream dabei, einerseits unter den fünfzig Glücklichen im Konzertsaal, andererseits mutterseelenallein am Bildschirm – abgesehen von ein paar familiären Störmanövern. Bettina Kugler 23.11.2020, 13.00 Uhr

Das Konzert vom Sonntagnachmittag wurde aus der Tonhalle St.Gallen live gestreamt. Bild: Michel Canonica

Für einmal fehlt das unruhige Geraschel und Gemurmel, das ewige Licht der Smartphones hier und da, die noch schnell stummgeschaltet oder mit letzten Eilnachrichten gefüttert werden müssen. Stattdessen versetzt das monochrome Standbild mit dem Programmheftcover «Himmlisch» in meditative Ruhe. Wie aufs Christkind wartet man kurz vor Fünf auf den Livestream, zu Hause am Bügelbrett - wer will schon die Hände in den Schoss legen und einfach nur hörend da sein, wenn die unerledigten Pflichten aber seit Tagen als stiller Vorwurf herumstehen?

Tonhalle@home: Das bisschen Haushalt macht sich nebenbei. Bild: privat

Sicher, es soll auch Parlamentarier gegeben haben, die im Plenarsaal mit Stricknadeln sassen. Das würden wir, leibhaftig in der Tonhalle, niemals wagen. Ehrenwort! Jetzt aber sieht keiner die heimliche Bügelei; mutterseelenallein am Laptop schafft man, also frau, nebenbei Berge von Wäsche weg, Schuberts viel zitierte «himmlische Längen» kommen da gerade recht. Als hätte der Mann geahnt, wieviel während einer Woche liegenbleibt in einem Vierpersonen-Haushalt 2020.

Et voilà, da sind sie schon, die Damen und Herren des Sinfonieorchesters St. Gallen. Bis auf die Bläser sämtlich maskiert, sitzen sie spielbereit an den Plätzen; kein Applaus zum Einzug, wenn sich die Türen links und rechts der Bühne öffnen. Himmlische Ruh, nur die eigene Emsigkeit zu Hause macht Geräusche und stört die Kunstandacht.

Einen Augenblick lang ist die Versuchung gross, auf Pause zu klicken

Schön ist es, den so einladend dirigierenden Michael Balke nicht von hinten und die Musikerinnen und Musiker nicht aus der Entfernung von Reihe 15 zu sehen (meist ohne Brille, weil vergessen). Sondern immer wieder so nah, als dürfe man selbst mitspielen. Da kommt der erste Störimpuls: Einen Augenblick lang ist die Versuchung gross, auf Pause zu klicken, sich ans Klavier zu setzen und ein paar Bach-Präludien zu spielen. Die Wäsche kann warten! Und Strauss und Schubert aus der Tonhalle könnte man auch in den nächsten Tagen noch anhören.

Abstand einhalten: Der spärlich besetzte Konzertsaal am Sonntagnachmittag. Bild: Michel Canonica

Kaum hat man sich das verkniffen, schleicht sich ein hungriges Kind an mit Fragen zu den lateinischen Konjugationen und zu allfälligen Toastvorräten. Ein weiteres leidet derweil hinter verschlossener Tür unter Sonntagspätnachmittagsblues und müsste ermahnt oder getröstet werden. Plötzlich wäre man gern in der Tonhalle, ganz bei Rosemary Yiameos im musikalischen Himmel, für den die Familie zu Hause gerade nicht in der rechten Stimmung ist.

Maskenfreier Konzertgenuss – sogar husten ist erlaubt!

In den seligen ungestörten Minuten lässt sich die lästige Pflicht tatsächlich mit Musikgenuss verbinden. Optisch ist der Livestream sogar, auch ohne sonderlich raffinierte Kameraführung, dem physischen Erleben in der Tonhalle überlegen - durch die Nähe zum Geschehen.

Am Bildschirm zu Hause kommt man den Musikerinnen und Musikern näher als im Konzertsaal. Bild: Michel Canonica

Etwas einfallslos dann die Pause, mit Blick in die leere Säulenvorhalle; im Hintergrund hört man bereits, wie sich die Holzbläser auf Schubert freuen. Bei einer Sportübertragung würden jetzt Interviews geführt, der Kollege Reporter käme mit einer Zwischenbilanz zu Wort, die Konzertdramaturgin könnte das kommende Werk analysieren, oder die atemlose Solistin müsste sich äussern zu ihrer eigenen Leistung. Nein, lieber nicht! Man fiele aus allen Wolken des Musikhimmels.

In die man sich mit Schuberts C-Dur-Sinfonie dann eine Stunde lang wohlig schmiegt, fleissig bügelnd, zwischendurch noch dies und das erledigend, herrlich frei, ohne strafende Blicke von links oder rechts. Sogar husten ist erlaubt. Maskenfrei! Ein gutes Gefühl, zusammen mit einem so gepflegt und niveauvoll musizierten Abend. Ohne einen Schritt vor die Tür gesetzt zu haben. Aber keine Sorge: Wir kommen wieder, wenn mehr als 50 Personen Platz haben. Festlich gekleidet, mit Brille und Hustenpastillen.