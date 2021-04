Buchtaufe Fussnoten einer erlesenen Stadt: Die literarischen Spaziergänge durch St.Gallen erscheinen in neun handlichen Heften Mit Kafka geht es im Zug über die SBB-Brücke, Meienberg taucht ein in die «Seelenbadewanne» der Kathedrale – endlich hat der St.Galler Kulturvermittler und Autor Richard Butz aufgeschrieben, was er seit vielen Jahren an beinahe jeder Ecke und hinter jeder Hausfassade entdeckt: grosse und kleine Literatur über seine Heimatstadt. Bettina Kugler 27.04.2021, 05.03 Uhr

Im Abenteuerspielplatz seiner Kindertage: Südlich der Villa Wiesental sammelte Richard Butz einst sackweise Kiefernzapfen für den Gärtner. Auf seinen Spaziergängen durch das literarische St.Gallen liegt der verwunschene Park an der Route «Rund um den Bahnhof». Bild: Ralph Ribi

Beginnen wir mit Niklaus Meienberg, dem weithin bekannten zornigen Sohn der Stadt St.Gallen. Hier geboren 1940, gestorben aber doch lieber in Zürich, überdies früher als nötig. Von ihm stammt der überraschend freundliche, sehr einladende Titel, der die neun Streifzüge durch das literarische St.Gallen vereint: «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang...» Gut möglich, dass Meienberg dabei, kaum aufgebrochen, zu granteln angefangen hätte angesichts des bürgerlichen Miefs, der Enge seiner Stadt.

Ziemlich sicher hätte er nicht aufgeschrieben, wie andere St.Gallen sehen, erleben und erzählen, buchstäblich und quer durch die Zeiten: Autorinnen wie Regina Ullmann, Eveline Hasler, Monika Schnyder, Christine Fischer. Autoren wie Franz Kafka, Robert Walser, Thomas Hürlimann, Franz Hohler. Um nur ein paar der vielen, vielen Namen zu nennen, die beim Spazierengehen mit dem belesenen, dabei sehr bodenständigen, nie akademisch dozierenden Kulturvermittler und Journalisten Richard Butz fallen könnten. Namen bekannter Schriftsteller und lokaler Prominenz, solche, die fast vergessen sind und andere, die wiederentdeckt werden sollten.

Im totgesagten Park kennt Richard Butz jeden Winkel – und auch den Handgriff, mit dem sich das Tor öffnen lässt. Bild: Ralph Ribi

Butz kennt und erwähnt sie alle, zitiert viele. Seine Touren durch das literarische St.Gallen, begleitet von Nathalie Hubler als Rezitatorin, gehören seit Jahren fest zum Programm des Wortlaut-Festivals. Höchste Zeit also, sie aufzuzeichnen, zum individuellen Nachlesen und Nachspazieren, versehen mit reichhaltigen Lektürehinweisen und mit verlockend stimmungsvollen Fotografien von Regina Kühne.

Blick auf die Stadt durch die Brille bekannter oder vergessener Literaten

Wobei, auch das sei gleich erwähnt, wir nicht weit kommen werden an diesem Frühlingsmorgen. Der verabredete gemeinsame Streifzug führt stattdessen in den idyllisch verwilderten Garten der Villa Wiesental, ein totgesagter Park wie im Gedicht von Stefan George, und von dort aus nur ein paar Schritte weiter bis zum Wasserturm an der Lokremise.

Mütze und Rucksack müssen mit. Die Hefte passen aber auch in eine Jackentasche. Bild: Ralph Ribi

Genügend Geschichten für ein langes Gespräch bringt Richard Butz gleichwohl mit, auch solche, die ein zehntes Heft verdient hätten: seine eigenen Lebensgeschichten auf diesen wenigen Quadratmetern, dem Paradies seiner Kinderjahre. Er muss laut sprechen; im Hintergrund tost der Werktagsverkehrslärm zwischen Rosenbergstrasse und Kreuzbleiche. Im kleinen Park stehen schon die Bauvisiere auf den Teppichen zartgelb blühender Primeln. Ein Hotel soll hier entstehen; mehr als ein Grünstreifen wird nicht übrigbleiben von diesem nostalgischen Rest einer entschwundenen Zeit.

Auf der Suche nach dem entschwundenen Engel

Die Bauvisiere stehen schon vor der Villa Wiesental; viel Grün wird hier nicht übrigbleiben. Bild: Ralph Ribi

Etwa zwölf Jahre alt war Butz, als die Familie im kleinen Kutscherhaus einzog, das damals noch neben der Villa stand. Der riesige Garten war sein Abenteuerspielplatz. Den Handgriff, mit dem sich das eiserne Tor von aussen öffnen lässt, hat er noch raus. Der Engelkopf aber, über den er bereits im 1994 erschienenen Lesebuch «Mein St.Gallen» geschrieben hat, ist leider längst verschwunden.

Trotzdem tastet sich Richard Butz jetzt fürs Foto vor zu der Stelle im verwilderten Gesträuch und schaut nach zwischen zwei Stämmen. Könnte ja sein, dass der gute Schutzgeist doch einmal wieder auftaucht. So wie er selbst zurückgekehrt ist, nach Jahren in London, später in Sierra Leone. Heute ist er eine Institution. Kein lokalpatriotischer Schwärmer, aber ein neugieriger wie kundiger Vermittler der Stadt und ihres vielfältigen Kulturlebens. Als Stimmensammler versteht er sich, als «Moderator» eines literarischen Gesprächs.

Die Stadt mit den Augen eines Büchermenschen lesen: Darauf machen die literarischen Streifzüge Lust. Sie richten sich an ein breites Publikum. Bild: Ralph Ribi

Mit ihm ist man entspannter unterwegs als mit Meienberg. Ein Jahr lang waren die beiden zusammen an der Buebeflade; «damals war das noch eine üble Prügelschule», erinnert sich Butz. Inzwischen ist er 77 und hat sich die Stadt gründlich erlesen: nicht nur das Quartier seiner Kindheit rund um St.Otmar, nicht nur das Klosterviertel mit dem Weltkulturerbe, dem Dom und seiner prächtigen Rotunde. In ihr sah Kollege Meienberg als Schulbub noch eine sinnenfrohe, himmelwärts umgekehrte «Seelenbadewanne».

Entdeckungstouren vor der Haustüre – nicht nur für Bücherwürmer

Stundenlang könnte man mit den schön und sorgfältig gestalteten neun Heften, insgesamt mehr als 500 Seiten, erschienen in der VGS Verlagsgenossenschaft St.Gallen, durch die Quartiere zwischen den beiden Hügeln im Norden und Süden der Stadt streifen. Oder aufwärts von der Solitüde über Drei Weieren zum Kloster Notkersegg laufen – diesen Spaziergang hat Richard Butz seiner Lebenspartnerin Christine Fischer gewidmet. Selbstverständlich kommt sie auch zu Wort.

Zu entdecken ist, neben literarischen Perlen und Kuriositäten, auch viel Kultur- und Mentalitätsgeschichte, auf Schritt und Tritt. Die Hefte sind Augenöffner, eine vielstimmige Partitur der Stadt. Sechs Jahre intensiver Recherche und Lektüre sind dem Schreiben im Coronasommer vorausgegangen. Neugierig unterwegs, in Bibliotheken, Altstadtgassen und Quartierstrassen, ist Butz jedoch seit bald vierzig Jahren – und weiterhin. Zielstrebig durch die Stadt laufen, womöglich achtlos? Nein, das kann er nicht. So ist schon jetzt auf weitere Auflagen zu hoffen: mit Fussnoten der literarischen Gegenwart und Zukunft.

Buchvernissage am 2. Mai, 10.30 Uhr, 12 Uhr, 13.30 Uhr, Forum Pfalzkeller St. Gallen. Wegen der beschränkten Platzzahl wird sie dreimal durchgeführt, Reservation möglich für 12 Uhr und 13.30 Uhr unter info@vgs-sg.ch. Dauer ca. 40 Minuten.

Richard Butz: «Ich hätte grosse Lust auf einen Spaziergang...» – neun Streifzüge durch das literarische St. Gallen. Mit Fotografien von Regina Kühne. 9 Hefte in einem Schuber, Fr. 38.–, Einzelheft Fr. 10.–