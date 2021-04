Buchkunst Gerhard Steidl zaubert auf weissem Papier: Im Kunstmuseum Appenzell zeigt der Ausnahmeverleger seine schönsten Bücher Der Göttinger hat weltberühmte Autoren wie Günter Grass, Orhan Pamuk oder Robert Frank im Programm. Seine Bücher sind Sammlerstücke. Die Ausstellung «Zaubern auf weissem Papier. Die Steidl Buchkultur» erzählt von den vielen Abenteuern eines zutiefst neugierigen Menschen.

30.04.2021

Der Göttinger Kunstbuchverleger Gerhard Steidl zeigt im Kunstmuseum Appenzell seine Bücherschätze.

Zuallererst hat Gerhard Steidl Fotograf werden wollen, natürlich ein grosser, berühmter. Wie Henri Cartier-Bresson. So hat er in Göttingen, seiner Heimatstadt, zu fotografieren begonnen, auch fürs Theater. Der Intendant war ganz angetan von seinen Aufnahmen und wollte sie für ein Plakat.

Doch Steidl nahm ihm gleich noch dessen Gestaltung aus der Hand. Auch beim Druck war er dabei – und zuerst einmal tief enttäuscht über die Druckqualität. «Das schöne Schwarz meines Fotoabzugs war zu Grau geworden», erinnert er sich, während wir durch das Kunstmuseum Appenzell schlendern. «Ich habe dem Drucker so lange zugeredet, bis er die Plakate ein zweites Mal durch die Druckmaschine laufen liess.»

Nach diesem Verfahren – Extrablack - ist heute jene Akademie benannt, die Steidl in Göttingen eingerichtet hat für junge, an Buchgestaltung und Druckkunst interessierte Menschen aus aller Welt. Aus ihm selber aber ist kein Fotograf geworden, sondern Drucker, Gestalter und Verleger. Einer, der in 50 Jahren viel gewagt und viel gewonnen hat. Dank seines Kunstverstands, aber auch dank seines kaufmännischen Gespürs. «Ich wollte immer alles selbst finanzieren», sagt er. «Um unabhängig zu sein.»

«Unser Lager ist fast immer leer»

Gerhard Steidls Bücher werden im Kunstmuseum Appenzell ins beste Licht gerückt.

Die Ausstellung «Zaubern auf weissem Papier. Die Steidl Buchkultur» erzählt von den vielen Abenteuern eines zutiefst neugierigen Menschen, der auch viele Bücher zu Ausstellungen von Roland Scotti gemacht hat, dem Direktor und Kurator des Kunstmuseums Appenzell. Der Siebzigjährige ist zum ewigen Studenten geworden. Und hat sich seinen eigenen Markt geschaffen, mit Literatur aus Irland und Grossbritannien, mit Kunst- und Fotobüchern. «Mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt Sammler, die jedes Steidl-Buch haben wollen, unabhängig vom Preis», sagt er. «Unser Lager ist fast immer leer.»

Seine Künstler und Fotografen aber sind die Professorinnen und Professoren dieses Studenten. Sie beherbergt er gerne in seinem Verlag in der Altstadt von Göttingen, für sie nehmen er und seine 45 Mitarbeiter sich Zeit. «Früher haben wir uns Termine gesetzt, die wir dann nie eingehalten haben. Das tue ich mir heute nicht mehr an.»

Ein Raum ist Gilles Peress und seiner Fotoserie über den Nordirland-Konflikt gewidmet.

So haben Joseph Beuys, Nam June Paik und Klaus Staeck in Steidl einen ebenso verständnisvollen Partner gefunden wie später Günter Grass, Mary Ellen Mark, Karl Lagerfeld oder Robert Frank. Oder Jim Dine. Wie aus dessen epischem, auf Packpapier notierten und dann illustrierten Gedicht auf den Niedergang der USA unter Donald Trump ein eindrucksvolles Buch geworden ist, das zeigt Steidl in der Ausstellung.

Gerhard Steidl (links) ist auch der Verleger des weltberühmten Fotografen Robert Frank (rechts).

Wuchtig und düster findet sich da die zweibändige Fotoserie von Gilles Peress über den Nordirland-Konflikt, während bei Orhan Pamuk, der auch ein begabter Fotograf ist, die Altstadt von Istanbul im Licht alter Lampen orange leuchtet. Die Inderin Dayanita Singh aber erkundet ein Land, in dem es nur in den Metropolen Museen gibt. Weshalb sie auch keine Bücher mitbringt, sondern Leporellos: Ausstellungen in Form kleiner Büchlein, die man auseinanderfalten kann.

Steidl hat dazu eine schöne kleine Box entworfen – und zum Gesamtwerk von Günter Grass eine Holzkiste. Die 11'500 Seiten wurden gedruckt auf extraleichtem französischem Bibelpapier, das es nur deshalb noch gibt, weil die arabischen Länder den Koran darauf drucken. So geben sich zwei Weltreligionen die Hand.

Kunstmuseum Appenzell, bis 19. September.