Als St.Galler Jugendforscher mitten in der globalen Klimastreik-Bewegung Der St.Galler David Fopp lebt in Stockholm. Über die dort entstandene Klimastreik-Bewegung hat der Philosoph und Umweltaktivist nun ein persönlich gefärbtes Buch geschrieben. Urs Peter Zwingli 30.03.2021

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg im Januar 2020 in Lausanne. Bild: Keystone

«Ich wollte nicht einfach ein weiteres wissenschaftliches Buch über die Klimakrise schreiben», sagt David Fopp. Der 48-jährige St.Galler lebt seit 15 Jahren in Stockholm und lehrt an der dortigen Universität Pädagogik und nachhaltige Gesellschaftstransformation. Nun legt er mit «Gemeinsam für die Zukunft – Fridays for Future und Scientists for Future» ein persönlich gefärbtes Buch vor. Fopp erzählt darin aus der Ich-Perspektive, wie er mit der Jugendgruppe rund um die damals 15-jährige Greta Thunberg in Kontakt kam. Thunberg löste mit ihrem Klimastreik, der jeweils am Freitag stattfand («Fridays for Future») eine weltweite Bewegung aus, die bald auch die Schweiz erreichte.

Abenteuerroman und Sachbuch

Fopp schloss sich dem Streik der Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Parlament während über hundert Freitagen an. «Ich will mit meinem Buch die grosse Kraft dieser Bewegung beschreiben», sagt er. Es sei eine «Mischung aus dokumentarischem Abenteuerroman und Sachbuch zu Nachhaltigkeit, Ökonomie und Politik» geworden. «Durch diese persönliche Erzählweise sollen die Lesenden begreifen, dass die Klimakrise die grosse Herausforderung unserer Zeit ist – und dass alle eine Rolle in ihrer Bewältigung spielen können», sagt Fopp. Unterstützt wurde er bei der Erarbeitung des Buches zudem von zwei jungen Frauen aus der Bewegung: der Schwedin Isabelle Axelsson und der Schweizerin Loukina Tille aus Lausanne.

Der Philosoph und Umweltaktivist David Fopp. Bild: PD

Fopp ist nicht nur Forscher, sondern auch Umweltaktivist. «Ich bin sehr besorgt über die Klimaerwärmung. Was die weltweite Politik heute dagegen tut, ist nicht ansatzweise genug», sagt er. Im September 2018 entwickelte er darum das Konzept der «Scientists for Future» und beteiligte sich an der Gründung des schwedischen Teils dieser Graswurzelbewegung. Die Initiative, die weltweit von Zehntausenden Wissenschaftern unterstützt wird, veröffentlichte im März 2019 eine Stellungnahme, welche die Anliegen der Klimastreikbewegung als berechtigt bezeichnete.

Der Einfluss von Corona

Nach Stockholm kam Fopp als Vierähriger, als sein Vater eine Forschungsstelle an der Universität annahm. Nach zwei Jahren zog die Familie zurück nach St.Gallen, enge Verbindungen zu Schweden blieben aber bestehen. Fopp besuchte in St.Gallen die Kantonsschule am Burggraben. In seiner akademischen Karriere hat er unter anderem politische Philosophie an der Universität Basel und der Freien Universität Berlin unterrichtet und an der École normale supérieure in Paris geforscht. In Schweden bildet er heute auch Lehrpersonen aller Stufen aus.

In seiner Forschung fokussiert Fopp auf die Rolle der internationalen Zusammenarbeit der Klimabewegung. Dazu befragte er etwa die streikenden Jugendlichen weltweit nach ihren Gründen und Ideen. «Das Interessante an dieser Bewegung ist, dass sie eigentlich permanent improvisiert, aber dennoch schnell die Dinge zum Laufen bringt, Streiks organisiert, sich übers Internet vernetzt.»

Ein herber Schlag für die international vernetzten «Fridays for Future»-Gruppierungen war allerdings die Coronapandemie. Fopp widmet ihrem Einfluss auf die Bewegung im Buch ein eigenes Kapitel. «Natürlich waren die grossen Demonstrationen vorerst nicht mehr möglich. Gleichzeitig hat Corona gezeigt, dass die Politik schnell handeln kann, wenn eine Krise da ist.» Nötig sei nun, dass die Klimakrise mit der gleichen Dringlichkeit wie die Coronakrise angegangen werde. Der Aktivist Fopp hofft auf positive Wirkungen der aktuellen coronakonformen Aktionen, etwa den Sitzstreiks mit zwei bis drei Personen vorgesehen, bei denen die Teilnehmenden Demonstrationsschilder halten. Doch auf die Strasse zu gehen, reicht laut Fopp nicht aus, wie er im Schlusswort seines Buches schreibt: Es brauche «eine global vereinte, wirkliche Volksbewegung».

David Fopp in Zusammenarbeit mit Isabelle Axelsson und Loukina Tille: Gemeinsam für die Zukunft – Fridays for Future und Scientists for Future. Vom Stockholmer Schulstreik zur weltweiten Klimabewegung. Transcript Verlag, 2021.