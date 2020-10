Brillanz und Erfahrung: Das Schweizer Klaviertrio ist mit allen Klaviertrios von Beethoven unterwegs Letzten Sonntag ging im Stadthaus Winterthur die integrale vierteilige Aufführung aller Werke Ludwig van Beethovens für Klaviertrio zu Ende. Im Dezember kommt das Schweizer Klaviertrio damit aber auch in die Ostschweiz, in die Ziegelhütte Appenzell. Martin Preisser 16.10.2020, 05.00 Uhr

Das Schweizer Klaviertrio: Joel Marosi (Cello), Angela Golubeva (Violine) und Martin Lucas Staub (Klavier). Im Winterthurer Zyklus spielten für den erkrankten Joel Marosi die Cellisten Sébastien Singer bzw. Danjulo Ishizaka. Bild: Neda Navaee

Die langjährige Erfahrung mit Beethoven prägte die Winterthurer Klaviertrio-Reihe mit dem Schweizer Klaviertrio. «Revolutionär, Visionär, Romantiker» war der vierteilige Zyklus betitelt. Auch in der Gattung Klaviertrio lässt sich der enorme kompositorische Weg Beethovens, dessen 250. Geburtstag man im Corona-Jahr feiert, nachvollziehen. Das macht das Schweizer Klaviertrio mit grossem Engagement und mit viel Brillanz.

So wurde am Sonntag im vierten und letzten Teil des Zyklus ein frühes, aber wegweisendes Trio einem schon ganz in die Romantik vorausweisenden Werk gegenübergestellt. Und das Schweizer Klaviertrio beherrscht hier die stilistischen Unterschiede sehr genau. Feurig, virtuos, selbstbewusst der Duktus im Trio c-Moll, op. 1, 3. Das Schweizer Klaviertrio (Martin Lucas Staub, Klavier/Angela Golubeva, Geige/und für den festen Cellisten überzeugend eingesprungen: Danjulo Ishizaka) spielt diesen frühen Beethoven, dessen ganz neuer Ton Haydn damals irritiert hat, leidenschaftlich, schwungvoll, mit sehr raschen Tempi in den Ecksätzen.

Grosse klangliche Palette

Das Stück enthalte «Zumutungen an schroffen Überraschungen», sagte denn auch der aus dem Thurgau stammende Pianist Martin Lucas Staub in seiner Einführung. Diese frühe revolutionäre Seite Beethovens kam in der Interpretation des international erfolgreichen und seit über zwanzig Jahren bestehenden Trios voll zum Tragen. Die «Zumutungen» kamen detailgenau und perfekt im Zusammenspiel.

Ganz anders das Trio Es-Dur op. 70,2. Es verweist wohl wie kaum ein anderes Trio-Werk Beethovens schon in die Romantik eines Schubert oder Schumann. Wie viel an Erfahrung das Schweizer Klaviertrio auch da wiederum einbrachte, war packend und mitreissend. Hier herrschte neben aller ausgefeilter Präzision ein überzeugendes Können hinsichtlich einer breit gefächerten klanglichen Palette vor. Das Werk erklang in einem Guss und mit grossem Bogen, welcher die lange und empathische Beschäftigung des Ensembles mit Beethoven verriet.

Sehr hohes Niveau an Genauigkeit und Spielfreude

Das Schweizer Klaviertrio hat nicht nur alle Trios und Variationen Beethovens beim deutschen Label Audite eingespielt, sondern hierbei auf zwei zusätzlichen CDs einige Raritäten aufgenommen. So ist taufrisch die sechste und letzte CDs des Beethoven-Zyklus auf dem Markt. Sie enthält eine Bearbeitung des Streichquartetts op. 4 und die Trio-Version der zweiten Sinfonie Beethovens.

Wie die früheren CDs ist auch diese Aufnahme auf einem sehr hohen Niveau, was Genauigkeit, Spielfreude und Fluss im Zusammenspiel angeht. Wie modern und auch experimentell Beethoven sein kann, zeigte im Winterthurer Konzert die Wiedergabe der seltener zu hörenden Variationen über ein eigenes Thema op. 44. Klar konturiert und sehr luzide auch hier wiederum die Interpretation des heute in Winterthur beheimateten Trios.

Musikfreunde in der Ostschweiz dürfen sich jetzt schon freuen: Im Dezember sind an vier Abenden Beethovens sämtliche Klaviertrios und Variationen auch in der Ziegelhütte Appenzell zu erleben. Pianist Martin Lucas Staub amtet dort auch als künstlerischer Leiter des Musikprogramms. Eine tolle weitere Chance jedenfalls, Beethovens Werdegang anhand der Gattung Klaviertrios nachzuvollziehen, in Interpretationen, die auf einem Top-Niveau auch im Live-Konzert überzeugen.

27. bis 30. Dezember, Ziegelhütte Appenzell; https://www.h-gebertka.ch/home/