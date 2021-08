Stunt-Koordinatorin Wendy Hesketh über die Bregenzer Festspiele

Bregenzer Festspiele «Höher ist immer besser»: Stunt-Koordinatorin Wendy Hesketh-Ogilvie über ihre Luftakrobatik auf dem Bodensee Die Bregenzer Festspiele heben ab: 20 Stunt-Performer und Artisten verwandeln Verdis «Rigoletto» auf dem See in ein filmreifes Zirkusspektakel. Ein Gespräch mit der Stunt-Koordinatorin Wendy Hesketh-Ogilvie. Kathrin Signer 04.08.2021, 17.00 Uhr

Wendy Hesketh-Ogilvie ist die Stunt-Koordinatorin auf der Seebühne Bregenz. Bild: Ralph Ribi

«La donna è mobile...», seufzt der Herzog von Mantua 28 Meter über dem Bodensee und schaukelt dabei seelenruhig in einer Hängematte, ein Fuss hängt über dem Abgrund. Zum Glück ist es nicht der Opernsänger Long Long selbst, sondern sein Stunt-Double, das in schwindelerregender Höhe auf dem überdimensionalen Puppenkopf der Bregenzer Festspiele herumturnt.

Mit seinem «Rigoletto» will Philipp Stölzl, der Regisseur der Bregenzer Festspiele, buchstäblich nach den Sternen greifen. Dafür hat er Hilfe von Experten: Insgesamt 22 Luftartisten des englischen Wired Aerial Theaters erklettern während zweier Stunden Opernspektakel das Bühnenbild und heben in luftige Höhen ab. Die in London beheimatete Crew verbindet Akrobatik mit zeitgenössischem Tanz und Klettertechniken. Stunt-Koordinatorin und Gründerin des Wired Aerial Theaters ist Wendy Hesketh-Ogilvie.

Kletterer, Jongleure und ein Giraffen-Einrad

Den riesigen Clownkopf nennt sie liebevoll «Giuseppe». Bregenz sei für sie ein fast magischer Ort: «Hier wird das Unmögliche möglich», sagt sie; ein wenig ehrfürchtig, aber auch ziemlich stolz. Denn das Unmögliche leistet unter anderem ihr Team: Das sind teils hauseigene Kletterer des Wired Theaters, teils eingeladene Zirkusartisten, Akrobaten und Jongleure.

In dem Jahr Zwangspause haben Hesketh und ihr Mann Jamie Ogilvie daran gearbeitet, die Stuntauftritte für die zweite Runde «Rigoletto» noch zu steigern. «Höher ist immer besser», sagt sie. Da die Klettermöglichkeiten bereits ausgeschöpft waren, kam schliesslich noch ein überdimensionales Giraffen-Einrad dazu.

Die Stunt-Performer sind in «Rigoletto» die Handlanger des Herzogs. Bild: Monika Forster

Für die Stunts arbeitet Hesketh eng mit dem Regisseur Philipp Stölzl zusammen: «Philipp bringt die Idee, mein Mann Jamie die Technik, und ich mache Kunst daraus», sagt Hesketh. Ursprünglich kommt Hesketh vom Tanztheater – dann habe sie sich «Flügel wachsen lassen». Gemeint ist die Luftakrobatik an elastischen Seilen, worauf sie sich mit dem Wired Aerial Theater spezialisiert hat. Nachdem die Idee für einen Stunt geboren ist, probt Hesketh alles zuerst selber. Bei den Aufführungen muss sie jetzt aber ihrem Team vertrauen:

«Ihr Leben hängt davon ab, ob sie einen guten Job machen.»

7000 Zuschauer halten einstimmig den Atem an: Bloss kein Lüftchen bewegen, während Ekaterina Sadovnikova mit einem Bein über dem Abgrund auf dem Rand des Fesselballons auf 30 Metern Höhe sitzt und die finalen Koloraturen ihrer Bravourarie trällert. Das Wetter fügt sich in die Szenerie – während sich ein böser Häscher des Herzogs an einem losen Seil zum schwebenden Ballon hochhangelt, zucken Blitze über den Nachthimmel. Blitzschnell tritt Sadovnikovas Stunt-Double an deren Platz, bevor Gilda betäubt aus dem Ballonkorb fällt und an einem Schwebeseil baumelnd von der Zirkusmeute entführt wird.

Bei den Ballon-Stunts in 15 Metern Höhe muss jeder Handgriff passen. Bild: Karl Forster

Gildas Entführung aus dem Fesselballon ist einer der anspruchsvollsten Stunts der Show: Je nach Wetter gibt es dafür immer drei Möglichkeiten, abhängig davon, ob und wie weit der Ballon steigen kann. Welche Version gespielt wird, entscheidet der Ballonpilot während der Vorstellung.

«Es kann unerwartete Windstösse geben, und man kann sich leicht im eigenen Kostüm verfangen. Wir fühlen uns aber sehr sicher dort oben», sagt die australische Opernsängerin Stacey Alleaume, eine von drei Gilda-Darstellerinnen. Die Arbeit mit den Stunt-Profis habe sie sehr inspiriert: «Die Art, wie sich die Artisten einem Charakter nähern, ist viel körperlicher.»

Opernsängerin Stacey Alleaume. Bild: Shevan J Photography

Angst ist der Feind einer ruhigen Atmung

Ob eine Sängerin oder ein Sänger einen Stunt selber ausführt, hängt davon ab, wie wichtig die musikalische Passage ist. Vor allem die Stunts von Gilda setzen viel mentales und physisches Training voraus: Hesketh arbeitete in den Proben mit Mentaltechniken, um den Sängerinnen das nötige Vertrauen zu geben. Angst ist der Feind einer ruhigen Atmung: Und das Atmen sollten die Sängerinnen besser nicht vergessen. Für den Ballon-Stunt sass Hesketh lange mit den Sängerinnen im Korb auf dem Boden:

«Ich habe ihnen erzählt, was sie spüren, hören und riechen werden, wenn der Ballon steigt. So könnte ich jeden dazu bringen, in diesen Korb zu steigen.»

Noch ist nicht klar, ob das Wired Aerial Theater auch in der nächsten Spielzeit bei «Madame Butterfly» dabei sein wird. Sie werde Bregenz sicher vermissen, wenn die Produktion vorbei ist, sagt Hesketh. «‹Giuseppe› ist mein Freund. Ich kann kaum ertragen, dass sie ihn nach der Dernière einfach auseinandernehmen», sagt sie.