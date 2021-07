BREGENZER FESTSPIELE Premiere der Oper «Nerone» in Bregenz: «Das Grauen zieht mich an» Die 75. Ausgabe der Bregenzer Festspiele wurde am Mittwoch mit Arrigo Boitos «Nerone» im Festspielhaus eröffnet. Mit einer dichten, mitreissenden Opernrarität, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurde. Die Oper macht mit einem eigenwilligen Stück italienischer Operngeschichte bekannt. Martin Preisser 22.07.2021, 17.52 Uhr

Die Lust am Bösen verkörpert Rafael Rojas als Nero (3. v. links). Bild: Karl Forster

Den grössten Applaus - eher ungewöhnlich bei einer Premiere - gab es nicht für die Solisten, sondern für die Wiener Symphoniker und den Prager Philharmonischen Chor. Sie setzten eine Musik um, die an Einfalls- und Farbreichtum vieles übertrifft, was man aus dem italienischen Opernfach kennt. Arrigo Boito (1842 - 1918) ist vor allem als Librettist der Verdi-Opern «Otello» und «Falstaff» bekannt. Mit seinem «Nerone» hat er selbst ein opulentes, vielschichtiges, in seiner Intensität so anspruchsvolles wie lohnendes Musikdrama geschaffen. Über fünfzig Jahre hat Boito an seinem Traum des idealen Musikdramas gearbeitet. Als Mitglied der Mailänder Dichtergruppe «Scapigliatura», was man mit Zügellosigkeit übersetzen könnte, verfolgte er eine ganz eigene Ästhetik. Eine Oper dieser Scapigliatura-Gruppe kam bereits 2016 in Bregenz auf die Bühne, mit Franco Faccios ‹Amleto›, für den Boito das Libretto verfasst hatte.

Mit Nero Seelenzustände der eigenen Zeit ausgelotet

Jetzt also sein «Nerone». Es ist keine historische Oper über den berüchtigten römischen Kaiser, sondern sie packt vielmehr in die Figur des Herrschers Sinnfragen von Boitos eigener Zeit hinein. In der Zeit Neros sucht Boito also symbolisch auch Seelenzustände der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Stoff ist ein dichtes Knäuel: Neros Machtgier («Das Grauen zieht mich an»), Blutrünstigkeit, die Lust am Bösen und Grenzüberschreitenden, brutale erotische Gier, aber auch zarte Leidenschaft, weltliche und spirituelle Liebe, Christentum, Heidentum und die okkulte Richtung des Gnostizismus. Und für jede dieser Facetten findet Boito eine ungemein abwechslungsreiche Tonsprache, bisweilen auch an Wagner und den späten Verdi erinnernd.

Packendes, stilles Ende eines dichten Dramas: Alessandra Volpe als Rubria und Brett Polegato als Fanuèl. Bild: Karl Forster

Ein Stoff um eine Person wie Nero, der Gott, Kaiser, Rächender, Liebender und Künstler zugleich sein will und von Boito in ein vielschichtiges Emotionsnetz eingebunden wird, ist nicht leicht zu inszenieren. Regisseur Olivier Tambosi nutzt geschickt und unablässig die Drehbühne (Bühne: Frank Philipp Schlössmann), die einfache schwarze Zimmer zeigt, durch Leuchtsäulen voneinander abgetrennt. Damit führt Tambosi fast ein wenig mosaikhaft, aber sehr sicher durch die Handlung. Und macht die komplizierten Gefühlslagen und Gefühlspolaritäten plastisch und nachvollziehbar.

Ein wichtiger roter Faden ist der Clash der Religionen. Für das Heidnische findet Boito eine moderne, weit ins 20. Jahrhundert weisende, oft chromatische Sprache. Harmonisch schlichter ist die Musik für die christliche Religion. Von feinsten, genau ausziselierten bis hin zu bombastisch monströsen Effekten packt einen diese Musik in jedem Takt. Sehr engagiert und durchsichtig umgesetzt von Dirigent Dirk Kaftan und den Wiener Symphonikern.

Historische und spirituelle Dimensionen

Fünf Hauptrollen bilden das solistische Geflecht von «Nerone». Nero selbst ist nicht unbedingt die Hauptfigur, wird aber in seiner Zerrissenheit des nicht nur Bösen, sondern auch des sich nach Erlösung in der Kunst Sehnenden packend von Rafael Rojas gestaltet. Heimliche Hauptfigur ist Simon Mago, mit Lucio Gallo auch stimmlich von beeindruckender und nie abreissender Präsenz. In diesen Opernwelten, die gekonnt zwischen realen und surrealen, zwischen historischen und spirituellen Dimensionen inszeniert sind, bewegt auch Fanuèl überzeugend geführt. Der christliche Priester (Brett Polegato) begeistert vor allem am Ende mit lyrischer Feinheit und intimer Eindringlichkeit.

Die Frau als Erlöserin, als Engel, als Objekt der Begierde, das vereint variantenreich und sehr präsent Svetlana Aksenova als Asteria in sich. Überhaupt gestaltet Boito seine beiden Protagonistinnen als komplexe, facettenreiche Frauenfiguren. Auch verkörpert in der Figur der Rubria, die als geschändete Vestalin und als heilige Jungfrau symbolisch für diesen Clash der Religionen im neronischen Rom steht. Alessandra Volpe, die man in St.Gallen (etwa als Adalgisa in «Norma») bestens kennt, begeistert in diesem genau ausgespielten Zwiespalt intim und eindringlich zugleich.

Gewichtiger Gegenpol zum Spiel auf dem See

Wiener Symphoniker und Prager Chor, wie gesagt, mit dem grössten Applaus: Nicht zuletzt auch für die Kraft, mit der sie diese Musik rüberbringen, Und für den Chor, für seine intensiv choreografierten Massenszenen wie für die geheimnisvollen Klänge, die er immer wieder aus dem Off beisteuert. Mit «Nerone» bringen die Bregenzer Festspiele wiederum ein entdeckenswertes Musikdrama auf die Bühne, das als Rarität haften bleibt und einen gewichtigen Gegenpol zum Spiel auf dem See bietet.

Nochmals: 25. 7., 11 Uhr, und 2. 8., 19.30 Uhr (Festspielhaus Bregenz); www.bregenzerfestspiele.com