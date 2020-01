Bregenz eröffnet das Beethoven-Jahr: Mit einem souveränen, aber taufrisch denkenden Meisterinterpreten Mit dem zweiten, dritten und vierten Klavierkonzert von Beethoven erwies sich Rudolf Buchbinder am Samstag im Festspielhaus Bregenz erneut als ein Beethoven-Interpret der Premiumklasse, der sein Können auch für zauberhafte Momente aus dem Augenblick heraus einsetzt. Martin Preisser 19.01.2020, 13.30 Uhr

Seit fünfzig Jahren ein Leben für Beethoven: Pianist Rudolf Buchbinder Bild: Marco Borggreve

Sein Credo ist ein Satz von Sokrates: «Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.» Rudolf Buchbinder ist ein grosser Beethoven-Interpret, er ist es, aber er ruht sich nicht darauf aus. Die Klavierkonzerte Beethovens hat er oft an einem oder zwei Abenden kompakt aufgeführt, 2018 auch in der Tonhalle St. Gallen. Er kann sie, aber er zaubert immer wieder taufrische Überraschungen aus dem Ärmel.

Mit den Wiener Symphonikern zauberte er am Samstag im Festspielhaus Bregenz einen intimen Beethoven. Heroisch scheint diese Musik an diesem Abend nicht wegen der Dynamik, sondern wegen der Klangqualität. Und die entwickelt Rudolf Buchbinder aus einer stupenden technischen Brillanz und Klarheit. Dieses so genaue und glasklare Spiel, dieser extrem differenzierte und bis in die letzte Einzelnote genau pulsierende Anschlag bietet ihm einen sicheren Boden, um immer wieder spontan und aus der Beschäftigung im Moment heraus wirkende Klanggewebe zu kreieren.

Intimität und Objektivität paaren sich

Rudolf Buchbinder spielt die Konzerte in der vom Gehalt her sinnvollen Reihenfolge 2,4 und 3. Und er hat bei unentwegt durchgehaltener technischer Leichtfüssigkeit einen Sinn für den ganz unterschiedlichen Gehalt dieser Konzerte, von noch mozartisch (2) über intensive Nachdenklichkeit (4) bis hin zu einer abgerundeten Moll-Lebendigkeit (3). Transparenz steht bei Buchbinder über allem, als Basis für sich paarende Intimität und Objektivität. Emotion und kompositorische Gestalt werden so in ganz vielen Passagen eins.

Und Rudolf Buchbinder gehört nicht zu den Pianisten, die auch noch dirigieren wollen. Er versteht diese Konzerte, die er vom Flügel aus leitet, als ein Gesamtpaket, als innige Verbindung von Klavier und Orchester. Daher fehlt diesen Interpretationen nicht der Dirigent. Vielmehr scheinen ein ganz unmittelbarer Dialog und ein enger Kontakt zwischen Buchbinder und den warm und hingebungsvoll mitgestaltenden Wiener Symphonikern auf. Es ist diese direkte Verzahnung, die diese drei Beethoven-Konzerte zu einem Erlebnis machen.

Geheimnis basiert auf Erfahrung

Buchbinders grosses Wissen um Beethoven bietet ihm in jedem Moment das Fundament, um in diesen Partituren eine Leichtigkeit, etwas Lichtvolles hineinzuweben und bei aller Souveränität und Klangtransparenz stets neue Geheimnisse hervorzulocken und stehen zu lassen, ohne sie auflösen zu müssen.

Buchbinder ist im Dezember 73 Jahre alt geworden. Auch von der mentalen und physischen Kondition her ist eine solche Beethoven-Sternstunde eine enorme Leistung. Ein Solo-Klavierabend sei anstrengender, hat Buchbinder unserer Zeitung einmal im Interview gesagt. Beim Spiel mit dem Orchester könne er als Pianist immer wieder mal ein wenig ausruhen. Das meint Buchbinder nicht kokett. In Bregenz war diese Entspanntheit ein weiterer Garant für einen so abgerundeten, wie zauberhaften Start ins Vorarlberger Beethoven-Gedenkjahr.