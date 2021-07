Bodensee-Sommer Ungefähre Landschaft, gefährdete Idylle: Wie der Bodensee und seine Gegend Dichter zum Schreiben inspirieren Peter Stamm kommt beim Schwimmen auf tiefgründige Gedanken, andere ärgern sich über die Hässlichkeit des verbauten Ufers – die Bodenseeregion ist vielgestaltig, auch in der Literatur. Für eine Ausgabe der Zeitschrift «Orte» haben Viviane Egli, Cyrill Stieger und Erwin Messmer Lyrik und Prosa gesammelt und ausgewählt. Wir haben die drei in Arbon getroffen, mit Blick auf den See. Bettina Kugler 08.07.2021, 05.00 Uhr

Erwin Messmer, Viviane Egli und Cyrill Stieger beim Seespaziergang in Arbon: Für das «Orte»-Heft haben sie Bodenseepoesie in Auftrag gegeben und aus der Fülle des Vorhandenen schöpfen können. Bild: Donato Caspari

«Du blaust mir in die Seele»: Die Zeile könnte auch von Hermann Hesse stammen, der zwölf Jahre lang in Gaienhofen auf der Höri lebte. Oder von Theodor Storm, hätte dieser auf den Bodensee und nicht in die rauhe, eher graue Nordsee geschaut. Sie gibt der Literaturzeitschrift «Orte», die im vergangenen Oktober mit einem Schwerpunkt zum Thema Bodensee erschienen ist, den überaus poetischen Titel. Das schöne Sprachbild hat Erwin Messmer, Mitherausgeber des Hefts und selbst in Staad aufgewachsen – ein «Seebub», wie er sagt – im Gedicht eines heute weitgehend unbekannten, vergessenen Hobbypoeten entdeckt: bei Willy Bieger.

Erwin Messmer ist ein Seebub: aufgewachsen in Staad, das heute «eine Dorfleiche» ist, wie er sagt. Er hat Gedichte von Willy Bieger für das «Orte»-Heft ausgewählt. Bild: Donato Caspari

Geboren 1896 in Rorschacherberg als Bauernsohn, eröffnete Bieger in den 1930er Jahren einen Teppichladen in Rheineck, wo stets der Notizblock auf einer Teppichrolle bereitlag. Nun taucht sein Name im Autorenverzeichnis unter Dichtergrössen wie Rainer Maria Rilke und Annette von Droste-Hülshoff auf; zwei seiner Gedichte im Volkston sind abgedruckt: Das macht den besonderen Reiz des Heftes aus, neben den atmosphärischen Fotografien von Bernd Schumacher. Sie zeigen kunstvoll die Natur, in Stimmungen, die sprachlos machen. Oder die Worte neu in Schwingung bringen.

Der See ist ein Magnet, sein Geruch tief im Duftgedächtnis abgespeichert

Abendstimmung beim Steg Egnach Wiedehorn: Die Grenzen sind fliessend am See - während der Pandemie war es zeitweilig anders. Bild: Donato Caspari

Beim Treffen mit den drei Herausgebern in Arbon zeigt sich der See von seiner besten Seite, er blaut uns in die Seele, während wir auf der Terrasse des Hotels Wunderbar sitzen; fast möchte man in Klischees verfallen, von «lieblich» sprechen, den «Spiegel» vor sich rühmen, am «lauschigen Ufer» herumflanieren. Viviane Egli, Cyrill Stieger und Erwin Messmer sind eigens angereist aus Bern: Das aber liebend gerne. Alle drei sind seit ihrer Kindheit eng mit dem See verbunden. Sie schätzen die Weite, die fliessenden Grenzen, haben den Seegeruch tief in ihrem Duftgedächtnis abgespeichert. Viviane Egli sagt mit verschmitztem Lachen:

«Der Zürichsee ist im Vergleich dazu ein Tümpel. Der Bodensee zieht uns an wie ein Magnet.»

«Orte», die älteste Literaturzeitschrift der Deutschschweiz, gegründet in den Nach-68ern von Werner Bucher, heute unter dem Dach des Appenzeller Verlagshauses Schwellbrunn beheimatet, hatte lange ihren Sitz in Wolfhalden: in Bodenseenähe, doch mit genügend Abstand. Diese räumliche Distanz brauchte der Verleger, jeder poetischer Schwärmerei abhold:

«Das Hässliche rund um den See und besonders im Rheintal wird dadurch zwar nicht vollends ausradiert, aber immerhin gemildert.»

Bucher schrieb das im Jahr 1997, im Vorwort zum damals erschienenen Heft «Ritt um den Bodensee». Im selben Jahr kam ein gewaltiger Wälzer heraus, der zeigte, wie gut erschlossen der See als poetische Landschaft und Inspirationsquelle für Dichter, Schriftsteller und Künstler ist: Manfred Boschs «Bohème am Bodensee – Literarisches Leben am See von 1900 bis 1950». Ist der See also ein weites, abgegrastes Feld? Und war es nicht eine Herkulesaufgabe für die «Orte»-Redaktoren und Herausgeber, eine Auswahl zu treffen für ein schlankes, erschwingliches Heft? Viviane Egli schüttelt den Kopf und sagt energisch:

Viviane Egli. orte-Redaktorin und Mitherausgeberin des Heftes «Du blaust mir in die Seele. Der Bodensee» Bild: Donato Caspari

«Wir sind gut im Eingrenzen. Wir haben Autorinnen und Autoren mit Seebezug um Beiträge gebeten und darauf geachtet, dass Texte aus allen Anrainerstaaten vertreten sind.»

«Orte» will anstiften zum Schreiben, will unveröffentlichten Texte Raum geben, aber auch literarische Kostbarkeiten zum jeweiligen Thema neu in Szene setzen. Für das neue Bodenseeheft haben beispielsweise die in Arbon lebende Autorin und Künstlerin Ruth Erat und als junge Stimme die 1981 geborene Thurgauerin Tabea Steiner Beiträge geliefert. Vom deutschen Ufer aus steuerte Monika Taubitz Gedichte bei: In ihnen stören kreischende Motorboote die Idylle, verstellen Bauzäune und Kräne die Seesicht. Auch Bruno Epple, der Dichtermaler von der Höri, darf nicht fehlen: Sein Text «Dreiklang Bodensee» fängt treffend ein, wie die Seelandschaft mit ihrem Reichtum an Melodien verzaubert.

Fred Kurers Badehütten-Sommerglück – getrübt von Todesahnungen

Peter Stamm stellte die Rede zur Verfügung, die er 2012 zur Verleihung des Bodensee-Literaturpreises gehalten hat – ein Bekenntnis zum See als «ungefähre Landschaft», die seine Erzählungen und Romane präge, auch wenn sie in anderen Weltgegenden angesiedelt sind. Er formuliert es so:

«Mein Ziel ist es, Texte zu schreiben, die (...) wie ein See eine unscheinbare Oberfläche haben, unter der die Leser nur allmählich und ohne sie jemals direkt wahrzunehmen, die Abgründe erahnen.»

Der kürzlich verstorbene St. Galler Lyriker und Übersetzer Fred Kurer holte für das im Coronasommer entstandene Heft Gedichte aus der Schublade, «Badhütte Rorschach I und II», schaukelnd zwischen Sommerglück und Gedanken über Tod und Vergänglichkeit, mal auf dem Floss, mal unter der kalten Dusche.

Cyrill Stieger, zuständig für die toten Dichter bei der Textauswahl des orte-Heftes über den Bodensee. Bild: Donato Caspari

Cyrill Messmer sah sich bei den toten Dichtern um, entschied sich für Hermann Hesse, der zwischen 1904 und 1920 in Gaienhofen auf der Höri lebte, für das Meersburger Turmfräulein Annette von Droste-Hülshoff und ihre sehr bekannten Gedichte «Der Bodensee» und «Am Turme» und eine weniger bekannte «Vision» von Rainer Maria Rilke, geschrieben 1897 in Konstanz, «in der Osternacht». Zuviel «Baggerlyrik» sollte es nicht sein, «romantisches Glotzen» nicht der Generalverdacht bei der Auswahl der Texte. Das vor fast 25 Jahren erschienene Bodensee-Heft von Werner Bucher sei aufmüpfiger gewesen, sagt Erwin Messmer; im aktuellen habe sich eher die Schönheit durchgesetzt.

Auch die Pandemie hat Spuren hinterlassen, die plötzliche starke Grenzziehung zwischen den Anrainerländern. Das Niemandsland, «ein Kondominium, nie definitiv zugeteilt», wie Ruth Erat im Gedicht «An diesem See» schreibt, wurde «wieder zertrennt in den Zeiten von Krieg und Pest und Viren». Und sehnt sich danach, wieder ungefähre Landschaft zu sein: anziehend, inspirierend und verbindend.

orte Nr. 208: «Du blaust mir in die Seele» – Der Bodensee. Herausgegeben von Viviane Egli, Erwin Messmer und Cyrill Stieger. Orte Verlag Schwellbrunn, Oktober 2020, Fr. 18.–